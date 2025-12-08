Articol publicitar

Artiști de milioane, preț sub 100 lei/zi. Pe 11 decembrie, Beach, Please! anunță cel mai mare artist de până acum

Ediția 2026 a festivalului Beach, Please! va fi cea mai puternică de până acum: line-up de milioane de euro, artiști internaționali și români de top și un preț mediu sub 100 de lei pe zi în această perioadă promoțională. Este unul dintre cele mai bune rapoarte preț–valoare din Europa, într-un context în care un singur concert al unui artist internațional premium depășește adesea 100 de euro.

Comunicat Beach Please 4 dec (1) jpeg

Festivalul a confirmat deja revenirea lui Don Toliver, unul dintre artiștii cu cea mai rapidă ascensiune globală, iar următorul nume important al ediției 2026 va fi anunțat pe 11 decembrie. Totodată, line-up-ul românesc include deja nume definitorii pentru cultura urbană românească: B.U.G. Mafia și INNA. Producția ediției 2026 este construită la un nivel comparabil cu marile festivaluri europene, cu investiții în scenografie, vizualuri și zone tematice care vor transforma experiența într-una imersivă de cinci zile.

Ediția de anul viitor va fi găzduită în NIBIRU, noua stațiune de divertisment de pe litoral, proiectată ca o destinație dedicată culturii urbane și noilor generații. Beach, Please! rămâne în aceeași zonă geografică în care a crescut, însă este acum integrat în acest proiect mult mai larg, construit special pentru a oferi experiențe de nivel internațional. Integrarea festivalului în NIBIRU marchează și începutul unei noi etape pentru proiect: un ecosistem complet de entertainment, gândit să funcționeze pe tot parcursul verii.

Comunicat Beach Please 4 dec (2) jpeg

Pentru perioada actuală, până pe 9 decembrie, biletele rămân la cel mai avantajos tarif al anului. Până pe 4 decembrie, un abonament General Access pentru toate cele cinci zile costă 469 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 94 lei pe zi — un preț semnificativ mai mic decât tarifele practicate de marile festivaluri europene. Până pe 9 decembrie, prețul unui abonament la Beach, Please! este de 674 lei, adica 134 lei/zi. Prin comparație, Sziget 2026 pornește de la 297 de euro în Early Bird, iar Tomorrowland vinde pachetele Full Madness Pass începând de la 320 de euro pentru 3 zile.

„Ne dorim ca Beach, Please! să rămână un festival accesibil și corect cu oamenii care au fost alături de noi încă de la început. Un line-up mare nu trebuie să însemne un preț mare. Pentru noi, important este ca fanii să simtă că primesc o experiență reală, nu doar un concert. Iar ediția de anul viitor, găzduită în NIBIRU, va ridica standardele la un nivel pe care nu l-am mai atins până acum”, a declarat Andrei Șelaru (Selly).

Cu investiții majore în artiști, producție și experiența publicului, Beach, Please! 2026 se anunță a fi un moment de referință pentru scena muzicală și pentru noua generație de festival-goers din România. Noua ediție marchează și primul moment în care NIBIRU își dezvăluie adevăratul potențial.

