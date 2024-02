ABBA Week! Inițiativa Musicals.ro readuce în atenția publică imensa moșternire muzicală a celebrei trupe suedeze

Piesele legendarei trupe se vor auzi într-un spectacol eveniment dedicat celor patru suedezi care au schimbat lumea muzicală. Citește un articol pe ritmurile ABBA.

“ABBA Week” are loc pentru prima oară anul acesta în România, între 12 și 16 februarie, la inițiativa Musicals.ro. Scopul “ABBA Week” este de a readuce în atenția publică imensa moșternire muzicală și culturală a celor patru suedezi, care timp de mai bine de zece ani, între anii ‘70 și ‘80, au cucerit milioane de oameni de pe întreg globul.

Cu peste 400 de milioane de discuri vândute la nivel mondial, ABBA ramâne una dintre cele mai mari legende ale diverstimentului contemporan. Timp de o săptămână, Musicals.ro, aduce în atenția publicului detalii mai puțin știute despre ABBA, lucruri inedite despre formație, moștenirea bogată lăsată de aceștia, dar și ultimele noutăți cu privire la activitatea muzicală a celor patru membri.

Pe această cale, Musicals.ro, încurajează creatorii de conținut, dar și mass-media, în special posturile radio, să se alăture demersului și să difuzeze muzica ABBA, printre care melodii cu imens succes la public precum “Waterloo”, cu care ABBA a câștigat în 1974 concursul Eurovision, „Money, Money, Money” sau „Chiquitita”.

„Mamma Mia!” aduce în fața publicului cele mai faimoase melodii ABBA, adaptate în limba română

ABBA Week prefațează celebrul musical „Mamma Mia!“, cel mai aşteptat spectacol al anului în România, care revine pe scena Sălii Palatului din Capitală pe 1 martie.

Musicalul aduce în fața publicului cele mai faimoase melodii ABBA adaptate în limba română, și interpretate de nume consacrate ale scenei muzicale și de divertisment românești, precum Loredana, Horia Brenciu, Cornel Ilie, Adrian Nour, Anca Țurcașiu, Silviu Mircescu, Bianca Purcărea, Ernest Fazekas, Daria Crișan, Jorge și Rodica Ștefan.

Producţie este una grandioasă cu numere de dans dinamice, o coregrafie spectaculoasă, 200 de costume şi 23 de piese ale trupei ABBA, traduse şi adaptate în limba română de Ernest Fazekas.

Publicul prezent se va putea bucura de hituri legendare precum „Mamma Mia!”, „Voulez-vous”, „Dancing Queen” sau „The winner takes it all”, garantând celor prezenți o experiență de neuitat. Artiștii vor dansa și vor cânta alături de spectatori pe muzica inspirată de celebra formație ABBA, într-o poveste despre dragoste și familie, plină de energie, amuzament și culoare.

„Mamma Mia!“ cadoul ideal pentru Valentine’s Day, Dragobete, 1 și 8 Martie

În „Mamma Mia!“ musicalul care a cucerit întreaga lume și care a fost urmărit până acum de 60 de milioane de oameni din 50 de țări, în 16 limbi diferite, personajele spun o frumoasă poveste despre iubire, relații, prietenie, pe versurile melodiilor trupei ABBA, care va impresiona și publicul român datorită distribuției și a producției de amploare. Povestea scrisă de Catherine Johnson este imaginată în paradisul unei insule grecești.

Cei care doresc să aibă parte de o experiență de neuitat au acum posibilitatea de a-și achiziționa bilete la prețuri avantajoase, acestea fiind o opțiune excelentă pentru cadoul ideal cu Valentine’s Day, Dragobete, 1 și 8 Martie. Prețurile pornesc de la 219 lei, biletele putând fi achiziționate din rețeaua www.IaBilet.ro.

Trupa ABBA este formată din muzicienii Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad și Agnetha Fältskog. În 2001, albumul „The Definitive Collection” a dominat din nou clasamentele lumii, iar cover-urile realizate de Erasure, Roxette, U2 sau Madonna reformulează mesajul celui mai popular grup suedez al anilor ’70, al cărui repertoriu se reeditează continuu.

ABBA s-a reunit în 2016, transmițând un mesaj pe pagina oficială de Instagram: „Decizia de a continua turneul cu avatarurile digitale a avut o consecință neașteptată. Cu toții am simțit că, după 35 de ani, ar fi distractiv să ne unim forțele din nou și să intrăm în studioul de înregistrări. Așa că am făcut-o. Și a fost ca și cum timpul a stat pe loc și am fost plecați într-o scurtă vacanță. O experiență extrem de agreabilă".

Ulterior, au susținut concerte în 2019 și 2020, însă trupa nu a fost pe scenă în formă fizică, ci sub forma unor holograme de înaltă tehnologie numite „ABBAtars”, care i-au înfățișat la fel ca în 1979. „Voyage”, primul album al formației după o pauză de 40 de ani, a fost lansat în data de 5 noiembrie 2021.

"Mamma Mia!", un spectacol produs de Musicals.ro

Musicals.ro este alcătuită dintr-o echipă de profesionişti cu experiență îndelugată, care de-a lungul ultimilor 15 ani a demarat şi a fost implicată în realizarea mai multor spectacole de mare succes precum Fantoma de la Operă, Romeo şi Julieta, Rebecca, Crai Nou My Fair Lady şi Mamma Mia!.