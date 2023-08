Agnetha Fältskog de la ABBA lansează un nou single la vârsta de 73 de ani VIDEO

Vedeta ABBA Agnetha Fältskog a anunţat că va lansa joi un nou single, artista relansându-şi cariera solo la vârsta de 73 de ani, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Agnetha Fältskog, una dintre cele două membre ale formaţiei pop suedeze de mare succes ABBA, alături de Anni-Frid Lyngstad, şi-a lansat ultimul album solo în urmă cu un deceniu.

„Premiera mondială a (piesei) 'Where Do We Go From Here?' pe @bbcradio2 cu @zoetheball - urmăriţi-o joi, 31 august, de la ora 8:30 (BST)", a scris ea într-un mesaj postat pe Instagram marţi seara.

Înființată în 1972, avându-i în componenţă de asemenea pe Bjorn Ulvaeus şi Benny Andersson, Legendara trupă ABBA a câştigat aprecierea a nenumăraţi fani din întreaga lume cu hituri care au trecut testul timpului, precum "Dancing Queen" sau "Fernando", dar şi cu piesa "Waterloo", care a triumfat la concursul Eurovision din 1974.

Aminim că ABBA a exclus posibilitatea de a se reuni pentru concursul Eurovision 2024 din Suedia, au transmis joi doi dintre membrii săi. Anul viitor se împlinesc 50 de ani de la victoria formației suedeze și se aștepta ca celebra trupă să cânte la concurs.