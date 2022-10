Răzvan Ioan Dincă, despre musicalul „Mamma Mia“: „Un spectacol care a spart limitele tuturor așteptărilor“ VIDEO

Răzvan Ioan Dincă a vorbit la Adevărul live despre planurile sare artistice pentru acest sfârșit de an. Regizorul va relua, în decembrie, celebrul musical „Mamma Mia“.

În 2018, musicalul „Mamma Mia“, regizat de Răzvan Ioan Dincă, făcea recorduri de spectatori și a fost declarat spectacolul anului. „Construit“ pe muzica trupei ABBA, adaptat pentru România, cu artiști precm Loredana, Horia Brenciu, Cornel Ilie și Anca Țurcașiu în distribuție, show-ul a avut un succes uriaș și va fi reluat în această iarnă, cu o reprezentație la Sala Palatului, pe 28 decembrie.

„«Mamma Mia» a rămas la nivelul acela în care regizorul merge la repetiții și repetă cu artiștii... Nu pot face mai mult pentru acest spectacol, deocamdată, deoarece mă ocup cu Radio România. Dar acest spectacol, ca și celelalte - «My Fair Lady», «Shrek», pentru care am luat drepturile și pe care sper să-l facem în 2023, dacă vom găsi finanțare - toată zona aceasta a musicalului reprezintă pentru mine vocație, pasiune. În perioada în care am construit spectacolul «Mamma Mia» și apoi «My Fair Lady», am încercat să gândim un tip de antreprenoriat cultural: cum să-ți îndeplinești vocația, dar, totodată, cum să faci niște spectacole cu un standard înalt de profesionalism.

«Mamma Mia» reprezintă un spectacol care a spart limitele tuturor așteptărilor: și din numărul de spectatori, și din frecvența, și din reacția spectacorilor. Vedeam 4000 de oameni la Sala Palatului răspunzând la fiecare gest al artiștilor de pe scenă: emoționați. râzând sau plângând alături de artiștii respectivi. Aștept reluarea acestui spectacol și am speranța că, în decembrie, va umple din nou Sala Palatului“, a mărturisit Răzvan Ioan Dincă.

„Fantoma de la Operă“, visul oricărui regizor de musical

Opereta „Crai nou“, de Ciprian Porumbescu, este un alt proiect recent al regizorului în colaborare cu Opera Națională. „E o muzică extraordinară, Ciprian Porumbescu a adunat în această operetă tot ceea ce învățase la Viena și a scos un produs artistic absolut extraordinar pentru timpurile respective. Iar noi am avut ocazia să o decriptăm și s-o punem într-o formă scenică pentru un eveniment organizat de Opera Națională“, a declarat regizorul.

Totodată, acesta a vorbit și dspre o altă colaborare cu Opera Națională, pentru reluarea celui mai de succes musical din toate timpurile, „Fantoma de la operă“, care a mai fost pus în scenă cu ani în urmă, la Teatrul de Operetă „Ion Dacian“ din București. „Vom fi în pregătire și cu «Fantoma de la Operă“, tot la Opera Națională. Ce altă provocare cea mai mare pentru un regizor sau pentru o instituție poate să existe în domeniul musicalului dacă nu acest titlu?“, a încheiat Răzvan Ioan Dincă.

