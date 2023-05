Lord of the Dance revine pe scena din România într-un show incendiar, SOLD OUT

Fenomenul Lord of the Dance revine pe scena din România pe 20 mai, într-un show incendiar, deja SOLD OUT de mai bine de trei săptămâni, ce face parte din turneul aniversar „25 Years of Standing Ovations”.

Spectacolul aniversar "25 Years of Standing Ovations" este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului în România, fiind un amestec de tradiție și modernitate, un mix de stiluri de dans irlandez, acrobatic și contemporan. Lord of the Dance își pune în valoare cele mai bune mișcări și coregrafii, oferind astfel publicului un show de excepție. Această aniversare este un moment special pentru trupă, dar și pentru toți cei care i-au urmărit și i-au susținut de-a lungul timpului, un prilej de a celebra istoria și impactul lor asupra lumii dansului.

Pe scenă, cei mai buni 40 de dansatori ai lumii își demonstrează nu doar talentul și priceperea, ci emană și o energie debordantă. Fiecare spectacol este un adevărat regal al mișcării, susținut de o producție impresionantă de lumini și efecte vizuale. Spectacolul "25 Years of Standing Ovations" este o oportunitate unică de a vedea trupa Lord of the Dance la înălțimea abilităților lor, într-un show care aduce în prim plan frumusețea dansului și talentul irezistibil al artiștilor.

De-a lungul anilor, Lord of the Dance a reușit să adune o bază impresionantă de fani, iar succesul lor nu a trecut neobservat. Cu o prezență solidă pe scena internațională, trupa a devenit un simbol al culturii și artei irlandeze, dar și o sursă de inspirație pentru mulți artiști din întreaga lume. În 1996, spectacolul a reușit să atragă o audiență de peste 50 de milioane de spectatori în întreaga lume, fiind unul dintre cele mai vizionate evenimente live de dans din istorie. De asemenea, în anul 1999, trupa a reușit să obțină un loc în Cartea Recordurilor Guinness pentru cea mai mare producție de dans din lume, cu un număr impresionant de 117 dansatori pe scenă. Performanțele captivante ale trupei Lord of the Dance au adus aceste recorduri, dar și multe alte realizări notabile, precum recorduri box office, 21 de spectacole consecutive pe legendara arenă Wembley din Londra, vânzări de videoclipuri la nivel mondial ce au depășit 12 milioane de copii.

Michael Flatley este fondatorul trupei Lord of the Dance și este cunoscut în întreaga lume ca un dansator și coregraf de excepție. Născut în Chicago, SUA, din părinți irlandezi, el a început să studieze dansul tradițional la vârsta de 11 ani și a devenit unul dintre cei mai influenți și respectați artiști din acest domeniu. În 1996, a creat trupa Lord of the Dance, care a devenit un adevărat fenomen în lumea dansului. Cu peste 20 de ani de experiență și o carieră impresionantă, Michael Flatley a devenit o legendă vie a dansului și este considerat unul dintre cei mai buni dansatori din istorie. Cu talentul și inovația sa, el a reușit să transforme dansul irlandez într-un fenomen global și să aducă acest gen de artă pe scenele din întreaga lume. Astfel, Michael Flatley rămâne o figură iconică în istoria dansului și o sursă de inspirație pentru tinerii dansatori de pretutindeni.

Spectacolul aniversar "25 Years of Standing Ovations" al trupei Lord of the Dance este un eveniment special care marchează un sfert de secol de la prima apariție a trupei pe scenă. În acest timp, Lord of the Dance a devenit un nume cunoscut în întreaga lume și a inspirat generații întregi de dansatori și fani ai dansului irlandez. Spectacolul oferă o experiență incredibilă de dans și muzică live, reprezentând o celebrare a tradiției și a inovației în arta dansului. Prin acest spectacol, Lord of the Dance continuă să-și dovedească influența și valoarea în lumea dansului și să inspire noi generații de dansatori și artiști. Biletele la spectacolul din România, din 20 mai de la Sala Palatului, sunt sold-out de la jumătatea lunii aprilie, dovedind, astfel, influența puternică pe care trupa o are asupra sufletelor fanilor. Bilete disponibile mai există la spectacolele Lord of the Dance ce vor avea loc în Sfântu Gheorghe și Cluj Napoca.