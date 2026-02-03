„Lord of the Dance” 2026 – Spectacolul care se apropie de sold-out în România

Entuziasmul publicului român pentru „Lord of the Dance” atinge, din nou cote, maxime. Cu două spectacole programate pe 2 aprilie 2026 la BT Arena din Cluj-Napoca și 3 aprilie 2026 la Sala Palatului din București, turneul aniversar de 30 de ani se anunță a fi deja un nou spectacol sold-out.

Cererea pentru bilete a depășit toate așteptările, confirmând încă o dată legătura specială dintre celebra trupă de dans irlandez și publicul din România.

Show-urile Lord of the Dance au fost primite de fiecare dată cu aceeași emoție și energie care fac din sălile românești unele dintre cele mai vibrante din lume. Organizatorii spun că publicul de aici are un entuziasm rar întâlnit în Europa — aplaudă, trăiește și respiră ritmul spectacolului, iar dansatorii îl simt în fiecare pas de pe scenă.

Turneul aniversar Lord of the Dance 30 de ani – un nou capitol în istoria dansului irlandez

Ediția 2026 marchează trei decenii de la premiera mondială a show-ului semnat de Michael Flatley, omul care a transformat dansul irlandez într-un fenomen global. Noua producție aduce coregrafii reimaginate, costume spectaculoase și efecte speciale de ultimă generație, concepute special pentru acest turneu aniversar.

Flatley, supranumit „Lord of the Dance” încă din anii ’90, a revoluționat lumea dansului prin ritm, precizie și inovație. A fost primul care a îndrăznit să transforme o formă tradițională de dans într-un spectacol de proporții, în care emoția, tehnica și teatrul se contopesc perfect. De la debutul din Dublin și până astăzi, producțiile sale au fost văzute de peste 60 de milioane de spectatori în 60 de țări, iar fiecare reprezentație rămâne un eveniment de neuitat.

De ce publicul revine mereu la „Lord of the Dance”

Spectacolul nu este doar o demonstrație de măiestrie coregrafică, ci o poveste despre pasiune, luptă și triumf. Dansatorii de top din noua distribuție duc mai departe moștenirea lui Flatley, păstrând spiritul original, dar adăugând o energie modernă, proaspătă.

Fiecare revenire a trupei în România a însemnat săli pline și reacții entuziaste, iar turneul aniversar de 30 de ani promite o experiență și mai intensă. „Lord of the Dance” nu este doar un spectacol pe care îl vezi — este o emoție pe care o trăiești.

Pe lângă spectacolul în sine, experiența „Lord of the Dance” poate fi și un cadou memorabil. Biletele pentru show-urile din Cluj-Napoca și București sunt o idee inspirată de oferit de Valentine’s Day, Dragobete sau Mărțișor — un dar elegant, plin de emoție, pentru cei care iubesc arta, muzica și spectacolele grandioase.

Biletele pentru reprezentațiile din Cluj-Napoca și București sunt disponibile pe iabilet.ro și getin.ro, iar organizatorii anunță că mai există foarte puține locuri disponibile.