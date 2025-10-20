Articol publicitar

Lord of the Dance revine în România în 2026: 30 de ani de magie pe scenă

După ani în care publicul român i-a primit cu entuziasm și săli pline, Lord of the Dance se pregătește să revină în primăvara lui 2026, cu un turneu aniversar ce marchează trei decenii de la debut.    

Evenimentul este programat pe 2 aprilie 2026 la BT Arena (Sala Polivalentă) din Cluj-Napoca și pe 3 aprilie 2026 la Sala Palatului, București. Biletele sunt deja disponibile pe iabilet.ro, unde se pot achiziționa în continuare la prețuri promoționale.

Este o ocazie unică pentru publicul din România de a se reîntâlni cu una dintre cele mai spectaculoase producții de dans din lume, un spectacol care a redefinit modul în care este perceput dansul irlandez modern și care continuă să fascineze generații întregi.

Un spectacol care a redefinit dansul irlandez

Creat, coregrafiat și produs de Michael Flatley, Lord of the Dance și-a făcut debutul oficial în 1996 la Point Theatre din Dublin, devenind imediat un fenomen internațional. Flatley, un artist vizionar, a reușit să transforme dansul tradițional irlandez într-o formă de artă spectaculoasă, accesibilă și emoționantă pentru publicul din întreaga lume.

Inspirat de rădăcinile sale irlandeze, Flatley a început să danseze încă din copilărie, în Chicago, acolo unde părinții săi, imigranți irlandezi, i-au insuflat dragostea pentru cultură și tradiție. Talentul său a fost remarcat de timpuriu, iar la doar 17 ani a devenit primul american care a câștigat Campionatul Mondial de dans irlandez.

Ambiția, perfecționismul și energia sa inconfundabilă aveau să-l transforme curând într-un nume legendar. După ce a captivat lumea cu aparițiile sale în Riverdance, Michael Flatley a decis să creeze un spectacol propriu — mai grandios, mai teatral, mai aproape de viziunea sa artistică. Astfel s-a născut Lord of the Dance, un amestec impresionant de dans, muzică, lumină și emoție.

De la prima reprezentație și până astăzi, spectacolul a fost văzut de peste 60 de milioane de oameni din 60 de țări, impunându-se drept cea mai de succes producție de dans irlandez din toate timpurile.

Turneul aniversar de 30 de ani

În 2026, Lord of the Dance marchează 30 de ani de la debut printr-un turneu aniversar care promite să ducă magia spectacolului la un nou nivel. Noua producție include coregrafii actualizate, costume spectaculoase și efecte speciale de ultimă generație, menite să cucerească atât fanii fideli, cât și spectatorii care vor descoperi pentru prima dată acest fenomen.

Creatorul show-ului, Michael Flatley, a declarat:

„Magia Lord of the Dance trăiește în inimile publicului nostru, iar acest turneu aniversar este o celebrare a călătoriei incredibile pe care am împărtășit-o cu fanii de-a lungul anilor.”

Cele două spectacole programate în România vor aduce pe scenă o echipă formată din dansatori de elită, recunoscuți pentru precizia, sincronizarea și energia cu care dau viață acestei povești universale despre bine și rău, despre pasiune, curaj și triumf.

Grandoare, emoție, tradiție reinventată

Privit de-a lungul decadelor ca un adevărat fenomen cultural, Lord of the Dance continuă să impresioneze prin dimensiunea și complexitatea producției sale. Fiecare reprezentație este un spectacol total, în care dansul devine limbaj universal, iar muzica irlandeză se împletește cu elemente moderne, transformând fiecare moment într-o experiență electrizantă.

Decorurile elaborate, luminile spectaculoase, costumele fastuoase și coregrafiile impecabile creează o lume aparte, în care mitul și realitatea se contopesc. Publicul trăiește, în același timp, forța dansului tradițional și emoția teatrală a unei povești eterne, spusă prin mișcare, ritm și expresie.

De la debutul din Dublin până la scenele din Londra, New York, Tokyo sau Sydney, Lord of the Dance a devenit mai mult decât un spectacol — este o celebrare a vieții, a pasiunii și a dorinței de perfecțiune, o dovadă că arta dansului poate uni culturi și generații.

Biletele pentru spectacolele Lord of the Dance din România sunt disponibile pe iabilet.ro, iar în această perioadă pot fi achiziționate la prețuri promoționale. Fanii sunt încurajați să își rezerve locurile din timp, pentru a nu rata șansa de a trăi magia dansului irlandez într-un spectacol care promite să fie memorabil.

