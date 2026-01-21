„Snow White” și „War of the Worlds”, marile „favorite” la Zmeura de Aur 2025, cu câte șase nominalizări

Producția Disney live-action „Snow White” și remake-ul SF „War of the Worlds” au primit miercuri câte șase nominalizări la Golden Raspberry Awards, cunoscute drept premiile Zmeura de Aur, care „recompensează” cele mai neinspirate filme și interpretări actoricești de la Hollywood, informează Reuters.

Cea de-a 46-a ediție a Golden Raspberry Awards, denumite popular „Razzies”, va avea loc pe 14 martie, cu o zi înainte de gala premiilor Oscar.

Filmul „Snow White”, un remake din 2025 al celebrei animații Disney din 1937, a fost nominalizat la categoriile „cel mai prost actor”, „cel mai prost remake”, „cel mai prost regizor” și „cel mai prost scenariu”. Din distribuția producției fac parte Rachel Zegler, în rolul Albei ca Zăpada, și Gal Gadot, care o interpretează pe Mama Vitregă. De asemenea, cei șapte pitici – creați integral prin computer și nu interpretați de actori reali – au primit nominalizări la categoriile „cel mai prost actor în rol secundar” și „cel mai prost cuplu pe marele ecran”.

La egalitate cu „Snow White”, filmul SF „War of the Worlds”, lansat tot în 2025, a obținut șase nominalizări. Pelicula, inspirată de romanul clasic din 1898 al lui H. G. Wells și avându-i în distribuție pe rapperul Ice Cube și actrița Eva Longoria, a fost nominalizată la categoriile „cel mai prost film”, „actori”, „remake”, „regizor”, „scenariu” și „cel mai prost cuplu pe marele ecran”.

Printre alte producții nominalizate la Zmeura de Aur se numără thrillerul psihologic „Hurry Up Tomorrow”, filmul SF „Star Trek: Section 31” și producția Netflix de acțiune și aventură „The Electric State”, în care joacă Millie Bobby Brown, cunoscută din serialul „Stranger Things”.

Câștigătorii Zmeurei de Aur sunt desemnați prin votul a peste 1.100 de membri din Statele Unite și din alte câteva zeci de țări. Votanții fac parte din Golden Raspberry Foundation, organizație formată din critici de film și experți în cinematografie, potrivit site-ului oficial al competiției.