Winnie the Pooh și Expend4bles, „marile” câștigătoare ale Zmeurei de Aur 2024. Câte premii a luat filmul bazat pe îndrăgitul personaj

Filmul de groază realizat după expirarea drepturilor de autor pentru îndrăgitul personaj de desene animale Winnie the Pooh a fost declarat câștigător la cinci din cele zece secțiuni ale celor mai nedorite premii: Zmeura de Aur.

Premiile Zmeura de Aur se acordă cu o zi înaintea premiilor Oscar, însă niciun autor de filme și nu și le dorește. Pentru „Winnie the Pooh: Blood and Honey” s-au acordat cinci din cele zece premii, în timp ce filmul „Expend4bles” al lui Sylvester Stallone a câștigat și acesta două premii.

„Winnie the Pooh: Blood and Honey”, un film de groază care reimaginează personajele din povestea clasică, transformându-le în ucigași în serie, a atras critici negative încă de la lansare, potrivit BBC.

Filmul a câștigat secțiunile: cel mai prost film, cel mai prost scenariu, cel mai prost regizor și cel mai prost remake. Pooh și Piglet, personajele descrise în film ca ucigași însetați de sânge, au câștigat, de asemenea, premiul pentru cel mai prost cuplu de pe ecran. Le-a „ratat” în schimb pe cele pentru cel mai prost actor sau cea mai proastă actriță.

Regizorul filmului, Rhys Frake-Waterfield, a câștigat, la rândul său, premiul pentru cel mai prost regizor. El a anunțat o continuare a filmului și a altor filme de groază centrate pe personaje îndrăgite pentru copii, precum Bambi și Peter Pan, potrivit sursei citate.

Conform legilor americane privind drepturile de autor, drepturile asupra personajelor pot fi deținute timp de 95 de ani, după acest termen personajele putând fi interpretate și reutilizate în mod legal de oricine, fără permisiune sau costuri.

La începutul anului 2024, drepturile de autor pentru scurtmetrajul animat din 1928 al lui Walt Disney, Steamboat Willie au expirat. În aceeași zi a apărut trailerul pentru un film cu un ucigaș mascat îmbrăcat în Mickey Mouse, mai scrie BBC.

Lista câștigătorilor nedoritelor premii Zmeura de Aur 2024

Premiul pentru cel mai prost actor i-a revenit câștigătorului Oscar Jon Voight pentru rolul său de mafiot irlandez din Mercy. Actrița Megan Fox a câștigat și aceasta două premii - unul pentru cea mai proastă actriță din filmul de groază Johnny & Clyde și celălalt pentru cea mai proastă actriță în rol secundar pentru rolul din a patra ediție a francizei Expendables.

Expend4bles l-a făcut pe Sylvester Stallone, care a fost nominalizat de 16 ori de-a lungul anilor, să câștige premiul pentru cel mai prost actor în rol secundar.

Iată lista completă a premiilor acordate:

Worst picture: Winnie the Pooh: Blood and Honey

Worst actor: Jon Voight, Mercy

Worst actress: Megan Fox, Johnny & Clyde

Supporting actress: Megan Fox, Expend4bles

Supporting actor: Sylvester Stallone, Expend4bles

Worst on-screen couple: Pooh & Piglet, Winnie the Pooh: Blood and Honey

Worst remake, rip-off or sequel: Winnie the Pooh: Blood and Honey

Worst director: Rhys Frake-Waterfield, Winnie the Pooh: Blood and Honey

Worst screenplay: Winnie the Pooh: Blood and Honey

Redeemer award: Fran Drescher