search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Premiile BAFTA 2026. Producțiile „One Battle After Another” și „Sinners”, cele mai multe nominalizări

0
0
Publicat:

Duelul dintre „One Battle After Another” și „Sinners” domină nominalizările BAFTA din acest an. Filmul lui Paul Thomas Anderson conduce cu 14 selecții, urmat îndeaproape de producția lui Ryan Coogler, cu 13 nominalizări.

„One Battle After Another” a primit cele mai multe nominalizări FOTO Arhivă
„One Battle After Another” a primit cele mai multe nominalizări FOTO Arhivă

După anunțul de marți, satira politică regizată de Paul Thomas Anderson conduce clasamentul cu 14 nominalizări, cu doar două mai puțin decât recordul stabilit de „Gandhi” și la egalitate cu „All Quiet on the Western Front”, „Atonement”, „The King’s Speech” și „Crouching Tiger, Hidden Dragon”, scrie Variety.

Filmul horror semnat de Ryan Coogler a obținut 13 nominalizări, cel mai mare număr din istoria BAFTA pentru un film realizat de un regizor de culoare. Producția marchează prima nominalizare la BAFTA atât pentru Ryan Coogler, cât și pentru Michael B. Jordan.

Lista nominalizărilor la premiile BAFTA 2026

CEL MAI BUN FILM

„Hamnet” — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes

„Marty Supreme” — Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie

„One Battle After Another” — Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

„Sentimental Value” — Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

„Sinners” — Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler

REGIE

„Bugonia,” Yorgos Lanthimos

„Hamnet,” Chloé Zhao

„Marty Supreme,” Josh Safdie

„One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson

„Sentimental Value,” Joachim Trier

„Sinners,” Ryan Coogler

ACTRIȚĂ ÎN ROL PRINCIPAL

Jessie Buckley, „Hamnet”

Rose Byrne, „If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, „Song Sung Blue”

Chase Infiniti, „One Battle After Another”

Renate Reinsve, „Sentimental Value”

Emma Stone, „Bugonia”

ACTOR ÎN ROL PRINCIPAL

Robert Aramayo, „I Swear”

Timothée Chalamet, „Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, „One Battle After Another”

Ethan Hawke, „Blue Moon”

Michael B. Jordan, „Sinners”

Jesse Plemons, „Bugonia”

ACTRIȚĂ ÎN ROL SECUNDAR

Odessa A’zion, „Marty Supreme”

Inga Ibsdotter Lilleaas, „Sentimental Value”

Wunmi Mosaku, „Sinners”

Carey Mulligan, „The Ballad of Wallis Island”

Teyana Taylor, „One Battle After Another”

Emily Watson, „Hamnet”

ACTOR ÎN ROL SECUNDAR

Benicio del Toro, „One Battle After Another”

Jacob Elordi, „Frankenstein”

Paul Mescal, „Hamnet”

Peter Mullan, „I Swear”

Sean Penn, „One Battle After Another”

Stellan Skarsgård, „Sentimental Value”

CEL MAI BUN FILM BRITANIC

„28 Years Later” — Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland

„The Ballad of Wallis Island” — James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key

„Bridget Jones: Mad About the Boy” — Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan

„Die My Love” — Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Cirrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch

„H Is for Hawk” — Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue

„Hamnet” — Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell

„I Swear” — Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest

„Mr. Burton” — Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough

„Pillion” — Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe

„Steve” — Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter

DEBUT REMARCABIL AL UNUI SCENARIST, REGIZOR SAU PRODUCĂTOR BRITANIC

„The Ceremony” — Jack King (regizor, scenarist), Hollie Bryan (producător), Lucy Meer (producător)

„My Father’s Shadow” — Akinola Davies Jr. (regizor), Wale Davies (scenarist)

„Pillion” — Harry Lighton (regizor, scenarist)

„A Want in Her” — Myrid Carten (regizor)

„Wasteman” — Cal McMau (regizor), Hunter Andrews (scenarist), Eoin Doran (scenarist)

SCENARIU ADAPTAT

„The Ballad of Wallis Island,” Tom Basden și Tim Key

„Bugonia,” Will Tracy

„Hamnet,” Chloé Zhao și Maggie O’Farrell

„One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson

„Pillion,” Harry Lighton

SCENARIU ORIGINAL

„I Swear,” Kirk Jones

„Marty Supreme,” Ronald Bronstein, Josh Safdie

„The Secret Agent,” Kleber Mendonça Filho

„Sentimental Value,” Eskil Vogt și Joachim Trier

„Sinners,” Ryan Coogler

FILM PENTRU COPII ȘI FAMILIE

„Arco” — Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas, Natalie Portman

„Boong” — Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani

„Lilo & Stitch” — Dean Fleischer Camp, Jonathan Eirich

„Zootropolis 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

FILM ÎN ALTĂ LIMBĂ DECÂT ENGLEZA

„It Was Just an Accident” — Jafar Panahi, Philippe Martin

„The Secret Agent” — Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux

„Sentimental Value” — Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

„Sirât” — Oliver Laxe, Domingo Corral

„The Voice of Hind Rajab” — Kaouther Ben Hania, Nadim Cheikhrouha

DESIGN DE COSTUME

„Frankenstein,” Kate Hawley

„Hamnet,” Malgosia Turzanska

„Marty Supreme,” Miyako Bellizzi

„Sinners,” Ruth E. Carter

„Wicked: For Good,” Paul Tazewell

EFECTE VIZUALE SPECIALE

„Avatar: Fire and Ash” — Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon

„F1” — Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington

„Frankenstein” — Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell

„How to Train Your Dragon” — Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer

„The Lost Bus” — Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti

DOCUMENTAR

„2,000 Meters to Andriivka” — Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, Raney Aronson-Rath

„Apocalypse in the Tropics” — Petra Costa, Alessandra Orofino

„Cover-Up” — Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand, Yoni Golijev

„Mr. Nobody Against Putin” — David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková

„The Perfect Neighbor” — Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee

FILM DE ANIMAȚIE

„Elio” — Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm

„Little Amélie” — Mailys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Edwina Liard, Claire Le Combe, Henri Magalon

„Zootropolis 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

CASTING

„I Swear,” Lauren Evans

„Marty Supreme,” Jennifer Venditti

„One Battle After Another,” Cassandra Kulukundis

„Sentimental Value,” Yngvill Kolset Haga și Avy Kaufman

„Sinners,” Francine Maisler

IMAGINE

„Frankenstein,” Dan Laustsen

„Marty Supreme,” Darius Khondji

„One Battle After Another,” Michael Bauman

„Sinners,” Autumn Durald Arkapaw

„Train Dreams,” Adolpho Veloso

MONTAJ

„F1,” Stephen Mirrione

„A House of Dynamite,” Kirk Baxter

„Marty Supreme,” Ronald Bronstein și Josh Safdie

„One Battle After Another,” Andy Jurgensen

„Sinners,” Michael P. Shawver

MACHIAJ ȘI COAFURĂ

„Frankenstein” — Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many

„Hamnet” — Nicole Stafford

„Marty Supreme” — Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine

„Sinners” — Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine

„Wicked: For Good” — Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth

MUZICĂ ORIGINALĂ

„Bugonia,” Jerskin Fendrix

„Frankenstein,” Alexandre Desplat

„Hamnet,” Max Richter

„One Battle After Another,” Jonny Greenwood

„Sinners,” Ludwig Göransson

SCENOGRAFIE

„Frankenstein,” Tamara Deverell și Shane Vieau

„Hamnet,” Fiona Crombie și Alice Felton

„Marty Supreme,” Jack Fisk și Adam Willis

„One Battle After Another,” Florencia Martin și Anthony Carlino

„Sinners,” Hannah Beachler și Monique Champagne

SUNET

„F1” — Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta

„Frankenstein” — Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem

„One Battle After Another” — Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor

„Sinners” — Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco

„Warfare” — Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner

SCURTMETRAJ DE ANIMAȚIE BRITANIC

„Cardboard” — J.P. Vine, Michaela Manas Malina

„Solstice” — Luke Angus

„Two Black Boys in Paradise” — Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson

SCURTMETRAJ BRITANIC

„Magid/Zafar” — Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks

„Nostalgie” — Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock

„Terence” — Edem Kelman, Noah Reich

„This Is Endometriosis” — Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright

„Welcome Home Freckles” — Huiju Park, Nathan Hendren

EE RISING STAR AWARD (votat de public)

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

Filme

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
digi24.ro
image
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
stirileprotv.ro
image
Vortexul polar lovește România! Luna februarie vine cu ger crunt
gandul.ro
image
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
mediafax.ro
image
Gigi Becali a reacționat după decizia Peluzei Nord FCSB de a nu mai susține echipa. Mesajul ferm al omului de afaceri
fanatik.ro
image
Sute de români sunt deportați din Germania: „Le-am tăiat ajutoarele sociale. Orașul le dădea 10 milioane de euro pe an”
libertatea.ro
image
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
digi24.ro
image
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
gsp.ro
image
Autoritățile din Grecia, decizie imediată după tragedia de pe ”drumul morții” din județul Timiș
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Imagini dramatice din Sicilia: Un oraș se prăbușește. Mii de oameni au fost evacuați de urgență, sunt revolte în stradă
antena3.ro
image
Criminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din Cenei
observatornews.ro
image
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
cancan.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
prosport.ro
image
Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani! Cum a fost filmat când sala era goală, neputinţa îşi spune cuvântul
playtech.ro
image
În plin scandal în familie, Victoria Beckham a făcut un anunț surprinzător
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Final de "telenovelă"! Transferul lui Marius Ștefănescu a fost anunțat în direct
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Îndrăgitul artist român a murit! Din păcate, a suf... Vezi mai mult
kanald.ro
image
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
wowbiz.ro
image
Statul îţi face plinul cu 1.500 de lei pe card. Cine sunt românii care beneficiază de ajutor
romaniatv.net
image
Victimele accidentului tragic din Timiș erau suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu. Momentul producerii impactului VIDEO
mediaflux.ro
image
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Urmează 13 zile magice pentru o zodie. Destinul îi surâde, are parte de binecuvântări, realizări și vise împlinite până pe 9 februarie
click.ro
image
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
click.ro
image
Cele trei zodii care îl vor avea aproape pe Dumnezeu, începând cu 5 februarie. Vor avea noroc divin, împlinire sufletească și le așteaptă oportunități neașteptate
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Kate, William, Charles, Camilla, GettyImages (2) jpg
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William
okmagazine.ro
Varza calita Sursa foto shutterstock 1950813991 jpg
Varză călită, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Urmează 13 zile magice pentru o zodie. Destinul îi surâde, are parte de binecuvântări, realizări și vise împlinite până pe 9 februarie

OK! Magazine

image
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Dieta portofoliu scade colesterolul. Ce trebuie să consumi