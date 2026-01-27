Premiile BAFTA 2026. Producțiile „One Battle After Another” și „Sinners”, cele mai multe nominalizări

Duelul dintre „One Battle After Another” și „Sinners” domină nominalizările BAFTA din acest an. Filmul lui Paul Thomas Anderson conduce cu 14 selecții, urmat îndeaproape de producția lui Ryan Coogler, cu 13 nominalizări.

După anunțul de marți, satira politică regizată de Paul Thomas Anderson conduce clasamentul cu 14 nominalizări, cu doar două mai puțin decât recordul stabilit de „Gandhi” și la egalitate cu „All Quiet on the Western Front”, „Atonement”, „The King’s Speech” și „Crouching Tiger, Hidden Dragon”, scrie Variety.

Filmul horror semnat de Ryan Coogler a obținut 13 nominalizări, cel mai mare număr din istoria BAFTA pentru un film realizat de un regizor de culoare. Producția marchează prima nominalizare la BAFTA atât pentru Ryan Coogler, cât și pentru Michael B. Jordan.

Lista nominalizărilor la premiile BAFTA 2026

CEL MAI BUN FILM

„Hamnet” — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes

„Marty Supreme” — Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie

„One Battle After Another” — Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

„Sentimental Value” — Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

„Sinners” — Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler

REGIE

„Bugonia,” Yorgos Lanthimos

„Hamnet,” Chloé Zhao

„Marty Supreme,” Josh Safdie

„One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson

„Sentimental Value,” Joachim Trier

„Sinners,” Ryan Coogler

ACTRIȚĂ ÎN ROL PRINCIPAL

Jessie Buckley, „Hamnet”

Rose Byrne, „If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, „Song Sung Blue”

Chase Infiniti, „One Battle After Another”

Renate Reinsve, „Sentimental Value”

Emma Stone, „Bugonia”

ACTOR ÎN ROL PRINCIPAL

Robert Aramayo, „I Swear”

Timothée Chalamet, „Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, „One Battle After Another”

Ethan Hawke, „Blue Moon”

Michael B. Jordan, „Sinners”

Jesse Plemons, „Bugonia”

ACTRIȚĂ ÎN ROL SECUNDAR

Odessa A’zion, „Marty Supreme”

Inga Ibsdotter Lilleaas, „Sentimental Value”

Wunmi Mosaku, „Sinners”

Carey Mulligan, „The Ballad of Wallis Island”

Teyana Taylor, „One Battle After Another”

Emily Watson, „Hamnet”

ACTOR ÎN ROL SECUNDAR

Benicio del Toro, „One Battle After Another”

Jacob Elordi, „Frankenstein”

Paul Mescal, „Hamnet”

Peter Mullan, „I Swear”

Sean Penn, „One Battle After Another”

Stellan Skarsgård, „Sentimental Value”

CEL MAI BUN FILM BRITANIC

„28 Years Later” — Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland

„The Ballad of Wallis Island” — James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key

„Bridget Jones: Mad About the Boy” — Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan

„Die My Love” — Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Cirrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch

„H Is for Hawk” — Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue

„Hamnet” — Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell

„I Swear” — Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest

„Mr. Burton” — Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough

„Pillion” — Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe

„Steve” — Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter

DEBUT REMARCABIL AL UNUI SCENARIST, REGIZOR SAU PRODUCĂTOR BRITANIC

„The Ceremony” — Jack King (regizor, scenarist), Hollie Bryan (producător), Lucy Meer (producător)

„My Father’s Shadow” — Akinola Davies Jr. (regizor), Wale Davies (scenarist)

„Pillion” — Harry Lighton (regizor, scenarist)

„A Want in Her” — Myrid Carten (regizor)

„Wasteman” — Cal McMau (regizor), Hunter Andrews (scenarist), Eoin Doran (scenarist)

SCENARIU ADAPTAT

„The Ballad of Wallis Island,” Tom Basden și Tim Key

„Bugonia,” Will Tracy

„Hamnet,” Chloé Zhao și Maggie O’Farrell

„One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson

„Pillion,” Harry Lighton

SCENARIU ORIGINAL

„I Swear,” Kirk Jones

„Marty Supreme,” Ronald Bronstein, Josh Safdie

„The Secret Agent,” Kleber Mendonça Filho

„Sentimental Value,” Eskil Vogt și Joachim Trier

„Sinners,” Ryan Coogler

FILM PENTRU COPII ȘI FAMILIE

„Arco” — Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas, Natalie Portman

„Boong” — Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani

„Lilo & Stitch” — Dean Fleischer Camp, Jonathan Eirich

„Zootropolis 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

FILM ÎN ALTĂ LIMBĂ DECÂT ENGLEZA

„It Was Just an Accident” — Jafar Panahi, Philippe Martin

„The Secret Agent” — Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux

„Sentimental Value” — Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

„Sirât” — Oliver Laxe, Domingo Corral

„The Voice of Hind Rajab” — Kaouther Ben Hania, Nadim Cheikhrouha

DESIGN DE COSTUME

„Frankenstein,” Kate Hawley

„Hamnet,” Malgosia Turzanska

„Marty Supreme,” Miyako Bellizzi

„Sinners,” Ruth E. Carter

„Wicked: For Good,” Paul Tazewell

EFECTE VIZUALE SPECIALE

„Avatar: Fire and Ash” — Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon

„F1” — Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington

„Frankenstein” — Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell

„How to Train Your Dragon” — Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer

„The Lost Bus” — Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti

DOCUMENTAR

„2,000 Meters to Andriivka” — Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, Raney Aronson-Rath

„Apocalypse in the Tropics” — Petra Costa, Alessandra Orofino

„Cover-Up” — Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand, Yoni Golijev

„Mr. Nobody Against Putin” — David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková

„The Perfect Neighbor” — Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee

FILM DE ANIMAȚIE

„Elio” — Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm

„Little Amélie” — Mailys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Edwina Liard, Claire Le Combe, Henri Magalon

„Zootropolis 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

CASTING

„I Swear,” Lauren Evans

„Marty Supreme,” Jennifer Venditti

„One Battle After Another,” Cassandra Kulukundis

„Sentimental Value,” Yngvill Kolset Haga și Avy Kaufman

„Sinners,” Francine Maisler

IMAGINE

„Frankenstein,” Dan Laustsen

„Marty Supreme,” Darius Khondji

„One Battle After Another,” Michael Bauman

„Sinners,” Autumn Durald Arkapaw

„Train Dreams,” Adolpho Veloso

MONTAJ

„F1,” Stephen Mirrione

„A House of Dynamite,” Kirk Baxter

„Marty Supreme,” Ronald Bronstein și Josh Safdie

„One Battle After Another,” Andy Jurgensen

„Sinners,” Michael P. Shawver

MACHIAJ ȘI COAFURĂ

„Frankenstein” — Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many

„Hamnet” — Nicole Stafford

„Marty Supreme” — Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine

„Sinners” — Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine

„Wicked: For Good” — Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth

MUZICĂ ORIGINALĂ

„Bugonia,” Jerskin Fendrix

„Frankenstein,” Alexandre Desplat

„Hamnet,” Max Richter

„One Battle After Another,” Jonny Greenwood

„Sinners,” Ludwig Göransson

SCENOGRAFIE

„Frankenstein,” Tamara Deverell și Shane Vieau

„Hamnet,” Fiona Crombie și Alice Felton

„Marty Supreme,” Jack Fisk și Adam Willis

„One Battle After Another,” Florencia Martin și Anthony Carlino

„Sinners,” Hannah Beachler și Monique Champagne

SUNET

„F1” — Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta

„Frankenstein” — Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem

„One Battle After Another” — Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor

„Sinners” — Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco

„Warfare” — Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner

SCURTMETRAJ DE ANIMAȚIE BRITANIC

„Cardboard” — J.P. Vine, Michaela Manas Malina

„Solstice” — Luke Angus

„Two Black Boys in Paradise” — Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson

SCURTMETRAJ BRITANIC

„Magid/Zafar” — Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks

„Nostalgie” — Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock

„Terence” — Edem Kelman, Noah Reich

„This Is Endometriosis” — Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright

„Welcome Home Freckles” — Huiju Park, Nathan Hendren

EE RISING STAR AWARD (votat de public)

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling