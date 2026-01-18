Video Lungmetrajul „Sentimental Value” a câștigat premiul pentru cel mai bun film european la gala EFA de la Berlin

Lungmetrajul „Sentimental Value”, regizat de Joachim Trier, a fost desemnat cel mai bun film european în cadrul celei de-a 38-a gale anuale a premiilor Academiei Europene de Film (EFA), organizată sâmbătă seară la Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului.

La această categorie au fost nominalizate producțiile cinematografice „Afternoons of Solitude” (Spania, Franța), „Arco” (Franța), „Dog of God” (SUA), „Fiume o morte!” (Croația, Slovenia, Italia), „It Was Just an Accident” (Franța, Iran, Luxemburg), „Little Amelie” (Franța, Belgia), „Olivia and the Invisible Earthquake” (Spania, Franța, Belgia, Chile, Elveția), „Riefenstahl” (Germania), „Sentimental Value” (Norvegia, Franța, Danemarca, Germania, Suedia), „Sirat” (Spania, Franța), „Songs of Slow Burning Earth” (Ucraina, Franța, Danemarca, Suedia), „Sound of Falling” (Germania), „Tales from the Magic Garden” (Cehia, Slovacia, Slovenia, Franța), „The Voice of Hined Rajab” (Franța, Tunisia), „With Hasan in Gaza” (Germania), potrivit Agerpres.

Premiul pentru cel mai bun film european a fost anunțat de actrița franceză Juliette Binoche.

Filmul „Sentimental Value”, un lungmetraj dramatic din 2025 regizat de Joachim Trier, care este și coscenarist împreună cu Eskil Vogt, prezintă povestea surorilor Nora (Renate Reinsve) și Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), care se revăd cu tatăl lor înstrăinat, Gustav (Stellan Skarsgard). Din distribuție mai fac parte Elle Fanning și Anders Danielsen Lie.

Anul trecut, premiul EFA pentru cel mai bun film european i-a revenit peliculei franceze „Emilia Perez”, regizată de Jacques Audiard.

Cea de-a 38-a ediție a galei de decernare a premiilor Academiei Europene de Film, supranumite „Oscarurile europene”, s-a desfășurat în sala de spectacole Haus der Kulturen der Welt din Berlin.

Premiile Academiei Europene de Film sunt considerate unele dintre cele mai prestigioase distincții din industria cinematografică. Cei aproximativ 5.400 de membri ai EFA votează pentru desemnarea câștigătorilor în mai multe categorii, așa cum procedează și Academia americană de film din Statele Unite, care decernează Oscarurile.