Gigi Becali, sfâșiat de amintirea unei femei dragi. Și-ar da viața ca să o revadă: „Nimeni nu m-a iubit așa vreodată. Mor de dor!”

Gigi Becali, omul rigid și patronul de club care are mereu ultimul cuvânt, a rămas fără grai amintindu-și de una dintre gele mai dragi persoane sufletului său.

Doborât de un insucces masiv în acest sezon, unde FCSB nu a reușit, în nicio circumstanță, să își apare titlul de campioană a României, omul de afaceri din Capitală a recunoscut că simte nevoia de a se destăinui unui om înțelept, a cărui absență o resimte mai mereu.

„Aș muri pe loc ca să pot să o văd!”

Gigi Becali și-ar mai dori să poarte o conversație cu bunica sa, care s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani, răpusă de o boală necruțătoare. Conform spuselor omului de afaceri, dragostea pentru el a reușit să o țină în viață pe femeie timp de încă 25 de ani.

Într-un moment de slăbiciune, patronul grupării roș-albastre a recunoscut că și-ar da viața doar pentru a mai avea un moment alături de cea care i-a fost aproape mereu și care l-a iubit necondiționat.

„Cel mai mare dor îmi este de bunica mea. Câteodată stau în biserică în genunchi și-mi aduc aminte de ea. Câteodată așa îmi este dor de ea, încât aș muri pe loc ca să pot s-o văd. Atât de dor îmi e de ea.

Nu mai țin cont de viața mea, atât de mare e dorul față de bunica mea. Vreau s-o văd pe ea! Plâng pentru ea că vreau s-o văd. Nimeni nu m-a iubit niciodată așa cum o făcea ea. Ea iubea cât toată lumea la un loc, cât mamă, tată și surori. Nimic nu se compara cu iubirea ei. Mă diviniza!”, a admis Gigi Becali, conform Fanatik.

„Mi-a făcut masaj băiatul meu și m-a scăpat de moarte!”

Timpul și-a spus, însă, cuvântul. Bunica patronului FCSB a supraviețuit cu boala timp de 25 de ani, chinuită fiind de dureri. Becali consideră că iubirea pe care i-a purtat-o și dorința de a rămâne alături de familie i-a oferit puterea de a se lupta în continuare.

„A trăit 97 de ani și de pe la 70 de ani tot spunea că o să moară, că e bolnavă. Când puneam eu mâna pe ea și îi făceam masaj la ceafă și la spate, își revenea. Apoi spunea «Mi-a făcut masaj băiatul meu și m-a scăpat de la moarte». Eu nu înțelegeam atunci, dar ideea e că dragostea era atât de mare încât întorcea moartea.

Eu când îi făceam masaj plângeam, pentru că mi-e frică să nu moară. Bunica mea întoarcea moartea doar pentru mine, ca să nu sufăr eu pentru ea. Dragostea întoarce moartea. Este cea mai puternică!”, a mai spus Gigi Becali, conform sursei citate.