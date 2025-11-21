Video Când se lansează noul film „The Hunger Games”, despre povestea de origine a lui Haymitch Abernathy

Lionsgate Films a lansat joi, 20 noiembrie, trailerul pentru „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, film care va fi despre povestea de origine a lui Haymitch Abernathy, personaj interpretat în filmele anterioare de Woody Harrelson.

Joseph Zada joacă versiunea tânără a lui Haymitch în acest prequel, care are loc cu douăzeci și patru de ani înainte de evenimentele din „The Hunger Games”, scrie CNN.

Noul film începe în dimineața recoltării pentru cel de-al 50-lea Joc al Foamei, cunoscut și ca a Doua Ediție Specială de la fiecare 25 de ani, iar acțiunea devine intensă încă de la început.

Bazată pe îndrăgita serie de cărți scrisă de Suzanne Collins, franciza cinematografică a devenit extrem de populară la nivel global.

Pe lângă Zada, din distribuția noului film fac parte Whitney Peak, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Elle Fanning, Kieran Culkin, Glenn Close și Billy Porter, printre alții.

Ralph Fiennes îl va interpreta pe președintele Coriolanus Snow. Tom Blyth a jucat versiunea tânără în filmul din 2023 „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes”, iar regretatul Donald Sutherland a interpretat acest rol în „The Hunger Games” (2012). El a continuat să joace personajul în „The Hunger Games: Catching Fire” (2013) și în „The Hunger Games: Mockingjay – Part 1” (2014) și Partea 2 (2015).

Sutherland a murit în iunie 2024, după o boală de care a suferit o vreme îndelungată. Avea 88 de ani.

Regizat de Francis Lawrence, „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” va ajunge în cinematografe pe 20 noiembrie 2026.