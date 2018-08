Tendoanele de canguri ar putea înlocui ligamentele umane rupte. Rezultatele unui studiu australian

Tendoane prelevate de la canguri sunt testate în Australia - la Universitatea din Sydney - spre a fi utilizate în cadrul intervenţiilor chirurgicale de înlocuire a ligamentului genunchiului, gleznei sau umărului. Tratamentul este unul revoluţionar, de care ar putea beneficia în special sportivii predispuşi la astfel de accidentări, scrie agenţia Xinhua, preluată de agerpres.ro.



Tendonul de cangur are o compoziţie similară cu cel uman, însă este mai lung şi are proprietăţi mecanice mai bune, ceea ce îl face să fie un produs natural excelent ce ar putea fi utilizat într-o varietate de proceduri chirurgicale, a declarat chirurgul ortoped Nick Hartnell care conduce una dintre cele trei societăţi partenere care colaborează cu universitatea australiană la acest proiect. Plus că acest tendon este de şase ori mai putenic decât ligamentul încrucişat al omului.

Grefele, provenite de la cangurii sacrificaţi pentru carne



Proiectul presupune o investiţie de 2,4 milioane de dolari australieni - 1,73 milioane de dolari americani - din partea partenerilor asociaţi. Tendoanele pentru grefele medicale sunt prelevate de la cangurii sacrificaţi pentru industria cărnii şi în cadrul programelor anuale de reducere a efectivelor din sălbăticie.

Un alt element al proiectului include testarea şi producţia şuruburilor biodegradabile printate 3D, realizate din material ceramic, utilizate pentru fixarea tendonului de cangur de oasele umane, a menţionat universitatea.

„Materialele utilizate în reconstrucţia ligamentelor provin de la trei surse: om, porc şi construcţii sintetice, fiecare dintre acestea prezentând dezavantaje“, a explicat doctor Elizabeth Clarke, asociată în cadrul proiectului.



Utilizarea medicală a tendoanelor acestor animale marsupiale ar putea fi soluţia în tratarea sportivilor accidentaţi, cum este cazul fotbalistului australian Alex Johnson, a declarat Hartnell pentru media locală.

Apărătorul, care a suferit duminică o accidentare la unul dintre ligamentele de la genunchi ar avea de câştigat în urma tratamentului cu tendon de cangur, a subliniat cercetătorul.



În următorul pas al proiectului oamenii de ştiinţă se vor asigura că tendoanele de cangur sunt sigure şi eficiente pentru a fi transplantate la oameni, au precizat cercetătorii.