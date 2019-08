Prof. dr. Călin Tătaru: „Operaţia de cataractă a devenit din ce în ce mai simplă. În România, are un prognostic foarte bun“

Chirurgia şi nu doar cea oftalmologică este supusă unor riscuri care ţin sau nu ţin doar de partea medicală sau de pacient. E un lucru cu care toată lumea trebuie să se obişnuiască, din nefericire, afirmă prof.dr. Călin Tătaru, medic primar oftalmolog, preşedintele Societăţii Române de Cataractă şi Chirurgie Refractivă - SRCCR.

În urmă cu câteva luni, SRCCR a lansat campania „Merită să vezi!“ prin care se urmăreşte o informare corectă a publicului în privinţa cataractei şi a posibilităţilor de rezolvare a acestei probleme de sănătate.

„Deci, ce este această cataractă? În esenţă, este o opacifiere a lentilei intraoculare care se numeşte cristalin. Este o afecţiune foarte frecventă. În principiu, către vârstele avansate, aproape toată lumea dezvoltă un grad mai mare sau mai mic de opacifiere a cristalinului.“ Cauzele aceste matifieri sunt greu de decelat.

„Omul care orbeşte prin glaucom nu va mai vedea niciodată“

Statisticile arată că unu din doi oameni cu vârste peste 60 de ani sunt afectaţi de cataractă într-o mai mare sau mai mică măsură. Care apare şi care evoluează. Cataracta este principala cauză de orbire la nivel mondial. „Dar, trebuie să fim foarte atenţi: este o cauză reversibilă. Deci, dacă în glaucom se distruge o anumită structură oculară, respectiv nervul optic, şi această distrugere este ireversibilă. Omul care orbeşte prin glaucom nu va mai vedea niciodată, cel puţin în contextul evoluţiei oftalmologiei moderne, prin cataractă cauza aceasta este reversibilă“, atrage atenţia universitarul.

Înlocuirea cristalinului opac cu unul transparent, artificial, restabileşte vederea doar dacă şi celelalte segmente ale globului ocular sunt normale. „Numărul de operaţii de cataractă care se face în fiecare ţară depinde de o serie de factori: de nivelul material, al populaţiei, de nivelul de educaţie, de cât de bogată sau săracă este societatea respectivă. Adică de cât % din PIB se alocă sănătăţii, şi evident operaţiei de cataractă care este un segment extrem de mic. Dacă ne uităm bine pe statistici, Romania este pe unul dintre ultimele locuri, cu 382 de cazuri la suta de mii de locuitori. În Franţa, Portugalia lucrurile stau mult mai bine, dar, deocamdată, atât de poate face în România.“

„Dacă ştii că te operezi de cataractă şi rezultatul e prost, nu te vei opera niciodată“

„Campania noastră doreşte să informeze asupra bolii, asupra posibilităţii de rezolvare a ei, şi, în final, asupra rezultatelor. Şi asta e foarte important. Pentru că dacă tu ştii că te operezi de cataractă şi rezultatul este prost, nu te vei opera niciodată. Sau te vei gândi de 17.000 de ori. În contextul actual, operaţia de cataractă în România are un prognostic foarte bun. Operaţia de cataractă a devenit din ce în ce mai simplă.“

„Eu am început să operez ca chirurg independent în 1994, deci de foarte multă vreme. În prima mea operaţie, am fost ajutat de o studentă. Şi îmi aduc aminte că era o operaţie clasică, nu existau aparatele moderne, nici cristalinele moderne, era o operaţie extracapsulară clasică. A durat două ore şi 15 minute. În urma acestei operaţii, cred că pacienta a ieşit destul de bine, dar am arătat tot ce ştiam să fac la vremea respectivă. A fost o operaţie extrem de complicată. Unde vreau să ajung? Că tehnicile au progresat foarte mult. Acea operaţie în mâna unui chirurg experimentat dura probabil jumătate de oră, pe tehnica de atunci. Între timp, progresul tehnologic este remarcabil. Dacă pe vremuri, inciziile erau foarte mari, restabilirea postoperatorie era de lungă durată, lucrurile acestea s-au schimbat extraordinar.“

„Prima operaţie filmată a fost făcută la Barcelona“

„Prima operaţie filmată pe un ochi uman a fost făcută la Barcelona, profesorul Barraquer se numea acel domn. Operaţia durează foarte puţin – un minut, un minut şi jumătate, cristalinul este scos, nu se mai pune altul - că nu exista, dar rămâneau ochelarii aceia groşi ca fundul sticlei de sifon. Bunicii noştri sau cei operaţi de cataractă acum 10-20 de ani aveau sticlele alea de sifon care completau prin această corecţie necesarul cristalinului care lipsea din interior. Pacientul trebuia să stea între o săptămână şi 10 zile, cu faţa sus în pat, să nu strănute, să nu tuşească, era alimentat cu paiul, trebuia să facă pipi cu polsca, pentru că asta era situaţia. Ochiul nu se cosea cu nimic că incizia era pe jumătate din ochi şi atunci dacă orice se întâmpla în neregulă operaţia mergea prost.“

Acum , lucrurile sunt extraordinar de simple, adaugă universitarul. „Inciziile s-au micşorat până la 2 milimetri, nu se folosesc fire de sutură, cristalinele s-au dezvoltat extrem de mult, operaţia se practică în majoritatea cazurilor în ambulatoriu. Există aparate moderne care scot cataracta într-un timp record, există aceste proteze – cristaline- care se introduc prin această incizie mică pacientul se scoală de pe masă. În principiu, poartă pansament timp de o zi, după care, dacă totul merge bine reintră uşor-uşor în activitatea cotidiană. Din ce în ce mai mult spitalizarea scade în favoarea internării de zi, sau a operaţiei în ambulatoriu.“

100.000 de operaţii de cataractă în România

Pacientul vine de dimineaţă cu un set de analize uzuale făcute, el este operat şi după aceea, stă 2-3 ore în clinică şi pleacă acasă.„Spitalele au rămas în continuare şi vor rămâne pentru că nu toate operaţiile sunt simple. Există unele complicate, există oameni care şi-au neglijat ani de zile această afecţiune, şi, sigur, şi rezultatul postoperator este discutabil. Şi operaţia este mult mai delicată şi dificilă.“

Acum, prin cristalinele şi prin dezvoltarea aceasta impetuoasă a tehnologiei s-a ajuns ca omul să nu se mai opereze de cataractă. „Vin oameni la mine care să zic au 50 de ani care au un plus doi la distanţă şi un plus patru la citit. Cu ochelarii văd perfect Îmi spun: doctore, nu mai vreau să port ochelari. Şi atunci, soluţia, în final, este înlocuirea acestui cristalin, care este un cristalin transparent, şi-l înlocuieşti cu o proteză care-ţi permite să vezi bine atât la diatanţă, cât şi la nivel intermediar şi la aproape. Pacientul de 50 de ani cu ochelari ştie ce înseană să-i poarte: îl enervează, trebuie să stai cu ei pe nas, îi pierzi, îi scapi pe jos. Atunci începi să te gândeşti să găseşti un doctor care să te scape de chestia asta.“

Cristalinele moderne se adresază în esenţă tuturor viciilor de refracţie pe care le are pacientul. Că el este miop, deci are nevoie de ochelari de distanţă, că este hipermetrop – are nevoie şi de ochelari de distanţă şi de citit, sau că este astigmat - astigmatismul este o boală a corneei. În principiu, orice om normal are un astigmatism până într-o dioptrie. Şi asta se datorează presiunii pe care pleoapele o exercită pe cornee. Dar, atunci când avem de-a face cu astigmatisme importante sunt lentile speciale care reuşesc în final să corecteze toate viciile de refracţie.“

Nu trebuie niciodată să avem aşteptări peste posibilităţi, atrage atenţia universitarul. „Întotdeauna este bine ca doctorul să promită mai puţin şi realitatea să fie mai bună, şi există soluţii pentru orice viciu de refracţie şi pentru orice situaţie patologică cu care ne întâlnim în viaţa curentă.“

În România, există multe clinici private, în spitalele de stat se operează ceva mai puţin decât în clinicile private. „În România, în ultimul an, s-au făcut aproximativ 100.000 de operaţii de cataractă. Clinicile private în România au crescut atât de mult tocmai datorită acestei operaţii care se face în ambulator.“

