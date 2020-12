Exemple de cazuri dificile şi patologie oncologică, tratate cu succes în cadrul MedLife de echipe pluridisciplinare

De-a lungul timpului, medicii au gestionat cazuri dificile şi au realizat intervenţii complexe, unele chiar în premieră naţională, în cele 10 spitale ale Grupului MedLife. Echipe medicale multidisciplinare au realizat şi realizează în continuare operaţii complexe în diferite specialităţi, de la ortopedie, oncologie, pediatrie, nefrologie, neurochirurgie, cardiologie şi până la chirurgia obezităţii.

Cazuri rare şi complexe rezolvate în Sistemul Medical MedLife

O operaţie care a salvat viaţa unei fetiţe de 1 an, diagnosticată cu fistulă pială de tip paragalenic

A fost pentru prima dată în România când o echipă medicală a localizat şi îndepărtat o fistulă pială de tip paragalenic la un copil de un an şi o lună, fiind totodată al şaptelea caz raportat la nivel mondial.

Intervenţia a durat aproximativ 80 de minute, s-a desfăşurat pe cale endovasculară, copilul fiind externat la 2 zile după intervenţie, fără niciun fel de acuze, urmând să revină pentru controale periodice.

„Fetiţa avea o dilataţie venoasă, un anevrism, de 3 x 2,5 cm, care comprima creierul şi dădea crizele de epilepsie. La copiii mici de 0 – 1 an, e dificil să faci astfel de intervenţii şi este foarte greu să găseşti o echipă pluridisciplinară capabilă să rezolve astfel de cazuri. Echipa de la MedLife a fost excepţională şi sunt foarte bucuros că totul a decurs excelent”, a declarat dr. Ştefăniţa Dima, coordonatorul Centrului de diagnostic şi tratament al patologiei cerebral vasculare MedLife.

Osteotomie etajată Sofield şi armare cu tijă telescopică tip Fassier Duval în maladia Lobstein, realizată la Spitalul de Pediatrie MedLife

Echipa coordonată de Dr. Alexandru Ulici, medic primar ortopedie-traumatologie pediatrică, a realizat cu succes o primă intervenţie chirurgicală la o pacientă cu maladia Lobstein (boala oaselor de sticlă), în vârstă de 10 ani, din Republica Moldova. Din cauza bolii, pacienta prezenta fragilitate osoasă foarte mare şi a suferit numeroase fracturi, în special la nivelul membrelor inferioare. De asemenea, fetiţa prezenta importante deformări la nivelul femururilor şi tibiilor, motive pentru care se afla de câţiva ani în imposibilitate de a merge.

Operaţia complexă a durat trei ore şi jumătate. De-a lungul carierei sale, conf. dr. Ulici a operat peste 40 de copii cu maladia Lobstein, redându-le astfel şansa la o viaţă normală.

Intervenţii complexe, folosind tehnologii de ultimă

Extirpare a glandei suprarenale stângi transformate chistic prin abord laparoscopic retroperitoneal

În 2016 o echipă medicală din cadrul Life Memorial Hospital a realizat cu succes o intervenţie chirurgicală pe cale laparoscopică de extirpare a glandei suprarenale transformată chistic, la un pacient în vârstă de 34 ani, care prezenta un grad de obezitate severă.

Intervenţia a avut o durată de aproximativ 80 de minute şi a fost realizată de o echipă medicală coordonată de dr. Bogdan Stănescu, medic primar chirurgie generală, din a cărei componenţă au mai făcut parte dr. Mircea Lică, medic specialist chirurgie generală şi dr. Paula Neicuţescu, medic primar ATI.

Intervenţiile chirurgicale asupra glandei suprarenale au trecut prin multiple transformări odată cu efectuarea primei adrenalectomii laparoscopice, în anul 1992. De atunci, acest procedeu a devenit tot mai utilizat datorită avantajelor pe care le aduce, iar în prezent a devenind «gold standard». Intervenţiile chirurgicale cu abord minim-invaziv asigură o rezolvare eficientă a patologiei glandei suprarenale, îndeosebi în cazul feocromocitoamelor, şi oferă pacientului o recuperare postoperatorie facilă, în condiţii de siguranţă, permiţând externarea în 24 de ore postoperator”, a declarat dr. Bogdan Stănescu, medic primar chirurgie generală.

By-Pass gastric pentru obezitate morbidă

Echipa coordonată de dr. Şerban Vasile, medic primar chirurgie generală, din cadrul Life Memorial Hospital, a realizat în premieră şi cu succes o operaţie de bypass gastric pe cale laparoscopică, la o pacientă în vârstă de 37 de ani care suferea de obezitate morbidă recidivata.

Intervenţia a durat circa 3 ore şi spitalizarea a fost standard de 3 zile cu o evoluţie favorabilă, fără complicaţii. La controlul de 1 luna postoperator pacienta pierduse deja 10 kg, depăşind astfel media lunară iniţială de scădere ponderala pentru procedeul descris. Ulterior, a ajuns sub supravegherea medicului nutriţionist pentru optimizarea alimentaţiei şi monitorizarea stării de sănătate.

În Departamentul de Chirurgie Metabolică şi a Obezităţii din cadrul Life Memorial Hospital Medlife Bucureşti au fost rezolvate cu succes 130 de intervenţii pentru obezitate morbidă, 128 operaţii Gastric Sleeve din care două efectuate după inel gastric şi două operaţii Gastric Bypass, cu o rata „0” a complicaţiilor majore postoperatorii.

Operaţie inedită de protezare a articulatiei interfalangiene cu implant din silicon

În Spitalul de Ortopedie MedLife, o echipa de tineri specialisti ortopezi formată din Dr. Gabriela Soare şi Dr. Cosmin Baciu au operat un caz de artroză a articulaţiei interfalangiene instalată post-traumatic; practic articulaţia interfalangiană proximală a mâinii pacientului este blocată, inflamată şi dureroasă.

După o serie de rezectii ale capetelor falangelor proximale şi distale, deschiderea canalelor până la un anumit diametru şi utilizarea probelor de dimensiune se alege implantul potrivit care se montează interfalangian şi înlocuieşte articulaţia afectată.

Implantul PIP Silicone este indicat în general în înlocuirea necimentata a articulatiei interfalangiene la pacienţii cu osteoartrita avansată, artrita post-traumatica, artrita reumatoida şi are avizul Ministerului Sanatatii şi ANMDM.

Nefrectomie radicală stânga (extirpare a rinichiului) pe cale laparoscopică

O echipă medicală din cadrul Life Memorial Hospital a realizat o intervenţie de nefrectomie radicală stânga (extirpare a rinichiului) pe cale laparoscopică, la o pacientă în vârstă de 75 de ani.

Intervenţia a avut o durată de trei ore, iar datorită faptului că abordul a fost laparoscopic, aceasta s-a realizat prin incizii mici, care au lăsat un aspect estetic al cicatricilor, iar pacienta şi-a putut relua activităţile obişnuite într-un timp foarte scurt. Evoluţia postoperatorie a pacientei a fost una foarte bună, pacienta nu a necesitat medicamente pentru calmarea durerii, disconfortul fiind minim.

„Pacientei i-a fost extirpat rinichiul tumoral şi, de asemenea, i s-au extirpat ganglionii de pe aorta. Întrucât tumora nu depăşea grăsimea perirenală, iar la nivelul ganglionilor nu au fost decelate celule tumorale, pacienta nu va avea nevoie de niciun tratament adjuvant după operaţie, cu chimio sau cu radioterapie", a declarat dr. Gheorghe Plugaru.

Premiere medicale care au educat şi informat publicul, aducând actul medical mai aproape de oameni

Prima operaţie pe creier transmisă LIVE 360 VR în România de MedLife

MedLife a realizat în 2017 prima transmisiune în direct, cu ajutorul tehnologiei VR 360 (Realitate Virtuala) a unei operaţii pe creier din România. Intervenţia care a presupus îndepărtarea a două tumori cerebrale a durat 3 ore jumătate şi a fost realizată de o echipa pluridisciplinara coordonată de Dr. Dan Şuiagă, medic specialist neurochirurgie.

A fost pentru prima dată când publicul larg din România a putut asista la o operaţie neurochirurgicală transmisă LIVE, prin intermediul tehnologiei VR. Astfel, cei care au urmărit transmisiunea au avut parte de o experienţă plină de emoţie şi suspans, pentru că au putut auzi şi vedea tot ce se întâmplă în blocul operator devenind, pentru un moment, parte din echipa medicală.

„Accesul într-o sală de operaţii în care are loc o intervenţie pe creier este, în mod normal, dificil de realizat chiar şi pentru echipele pregătite, ceea ce face ca prezenţa tuturor dispozitivelor necesare pentru transmiterea evenimentului să fie o oportunitate extraordinară atât pentru public, cât şi pentru comunitatea medicală. Este o premieră în România şi nu trebuie omis faptul că nivelul la care a ajuns tehnologia stabileşte premisele pentru un nou capitol din medicină şi nu numai”, precizează Doctor Dan Şuiagă, specialistul în neurochirurgie care a operat, în direct.

Prima operaţie intervenţională la inimă cu hologramă din România în 2018

Procedura intervenţională a avut ca scop tratarea unei malformaţii cardiace congenitale denumită persistenţă de canal arterial (PDA). PDA este o maladie care apare atunci când canalul arterial al unui nou născut nu se închide după naştere, permiţând astfel sângelui să treacă din circulaţia sistemică în cea pulmonară.

Cei care au urmărit transmisiunea au putut vedea tot ce se întâmplă în sala de operaţii şi au avut un moment dedicat în care au putut ţine în mâini holograma unei inimi umane, având astfel o perspectivă completă asupra procesului prin care se acţionează asupra inimii.

Dr. Florina Pinte, medic primar cardiologie intervenţională şi doctor în ştiinţe medicale, cea care a realizat operaţia în direct, a realizat peste 50.000 de proceduri diagnostice (coronarografii, cateterisme cardiace în malformaţii congenitale de cord şi boli valvulare, arteriografii carotidiene, renale şi periferice ale membrelor inferioare şi superioare), precum şi numeroase proceduri intervenţionale de tratament.

