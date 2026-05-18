Nava de croazieră MV Hondius ajunge luni în Rotterdam, după focarul de hantavirus soldat cu trei morți. OMS: Riscul global rămâne scăzut

Nava de croazieră MV Hondius urmează să își încheie luni, 18 mai, călătoria în portul olandez Rotterdam, după ce la bord a fost confirmat focarul de hantavirus care a provocat îngrijorare la nivel internațional. Vasul urmează să fie dezinfectat. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a transmis însă că riscul pentru sănătatea publică rămâne scăzut, în ciuda celor trei decese asociate acestui episod.

Vasul urmează să acosteze între orele 10:00 și 12:00, potrivit AFP, preluat de News.ro. Acesta a intrat în atenția autorităților sanitare la începutul lunii mai, după apariția mai multor cazuri de infectare cu hantavirus, un virus rar pentru care nu există în prezent vaccin sau tratament specific.

Până acum, au fost confirmate șapte cazuri de infectare, iar un alt caz este considerat probabil, potrivit unui bilanț realizat pe baza datelor oficiale. Focarul a determinat autoritățile din aproximativ 20 de țări să plaseze sub monitorizare sau în carantină persoanele suspecte și contacții acestora.

OMS a precizat că transmiterea virusului între oameni necesită un contact foarte apropiat, motiv pentru care riscul global a fost reevaluat și menținut la un nivel redus.

Totuși, specialiștii avertizează că perioada de incubație a hantavirusului poate dura câteva săptămâni, ceea ce înseamnă că noi cazuri ar putea apărea în perioada următoare printre pasagerii și membrii echipajului expuși.

La bordul navei se mai află 27 de persoane. Toți vor intra în carantină sau autoizolare

În prezent, 27 de persoane se află încă la bordul navei: 25 de membri ai echipajului și doi membri ai personalului medical. Aceștia vor debarca direct la Rotterdam și vor intra în carantină în port sau se vor izola la domiciliu. Potrivit companiei Oceanwide Expeditions, toți sunt asimptomatici.

La bord se află și trupul neînsuflețit al unei femei de origine germană, decedată în timpul călătoriei.

Peste 120 de pasageri au fost deja debarcați pe 10 mai în Insulele Canare, fiind ulterior repatriați în țările de origine sau transferați în Țările de Jos.

Printre cazurile grave se numără o femeie de 65 de ani din Franța, care a prezentat simptome în timpul zborului de repatriere și a fost internată în stare critică la Paris, infecția fiind confirmată ulterior. Alte două persoane, de naționalitate olandeză și britanică, au fost transportate de urgență în Țările de Jos pentru îngrijiri medicale, starea lor fiind în prezent stabilă.

Caz confirmat de hantavirus în România

Amintim că a fost confirmat recent un caz de hantavirus și în România. Este vorba despre un tânăr de 25 de ani, care a fost internat pentru doi ani la Spitalul de Psihiatrie din Ștei (Bihor), fără a părăsi unitatea medicală în această perioadă. El fusese externat pe 9 mai. În urma investigațiilor, a fost confirmată infectarea cu hantavirus, cel mai probabil o tulpină care se transmite de la rozătoare, nu de la om la om.