Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Ministrul Muncii, Florin Manole, la „Interviurile Adevărul” de la ora 14.00

Video „Ori alegeri anticipate, ori PSD merge în opoziție”. Reacția lui Sorin Grindeanu în cazul în care Ilie Bolojan refuză demisia

Sorin Grindeanu a reacționat, marți, 21 aprilie, în contextul tensiunilor din coaliție și al negocierilor pentru formarea unei noi majorități politice, înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan. 

Liderul social-democrat a subliniat că decizia partidului este una fermă și că menținerea PSD într-o coaliție depinde de schimbarea propunerii de premier.

„Asta nu depinde doar de noi, depinde și de buna voință celorlalți parteneri din această fostă coaliție de guvernare, mă refer la PNL, la USR, la UDMR, chiar și la grupul minorităților naționale. Eu pot să vorbesc în numele PSD. Eu nu-mi permit să dau lecții celorlalți. Am încercat în toată această perioadă să respect punctele de vedere ale celorlalte partide semnatare ale acestui protocol, nu m-am apucat să spun pe ce cale trebuie să meargă nici PNL-ul, nici USR-ul. Am făcut apel la domniile lor să facă același lucru, să ne respecte, și am făcut apel la decență”, a declarat Sorin Grindeanu, la Radio România Actualități. 

Acesta a adăugat că votul intern al PSD schimbă complet poziția partidului în negocieri: „Votul nostru de ieri a fost unul clar, unul fără dubii și-atunci cam suntem în situația următoare: ca să vă răspund, dacă se dorește ca Partidul Social Democrat să mai facă parte dintr-o coaliție de guvernare cu partide pro-europene, atunci noi nu-l mai susținem pe Ilie Bolojan ca prim-ministru. Și sunt multe motive, dacă vreți detaliem. Deci, ori o altă soluție, ori Partidul Social Democrat merge în opoziție.”

Grindeanu a precizat că social-democrații sunt conștienți că pot fi formați și alți poli de putere în Parlament.

„Noi decidem pentru noi și am decis ieri că nu mai dăm sprijinul lui Ilie Bolojan. Există majorități în Parlamentul României și fără Partidul Social Democrat. Noi avem, dacă luăm și redistribuirea, undeva în jur de 27-28% din numărul de parlamentari. Atât are PSD-ul. Dacă ne doresc în continuare în această coaliție și se face o majoritate unde doresc să fie și PSD, avem această condiție. Dacă nu, sunt liberi să-și facă alte majorități”, a mai spus liderul PSD. 

Liderul PSD a explicat și ce se poate întâmpla în cazul retragerii miniștrilor social-democrați din Executiv.

„Un guvern minoritar poate să rămână chiar și după retragerea miniștrilor PSD din guvern. De joi încolo, sau în primul rând, primul pas e mâine, ceea ce ați anunțat dumneavoastră și anume consultările de la Cotroceni. Salut această etapă, e un pas necesar. În urma acestor consultări de la Cotroceni, probabil se va ajunge la un prim tablou”, a declarat Grindeanu. 

Acesta a detaliat și procedura constituțională în cazul în care nu se ajunge la o majoritate stabilă: „După care, dacă se ajunge sau nu se găsește o soluție care să fie acceptată de aceste partide, atunci Partidul Social Democrat, așa cum a anunțat, își va retrage reprezentanții din guvern. Ceea ce înseamnă că avem un guvern care nu mai are majoritate în Parlament, ceea ce se traduce printr-un guvern minoritar.”

Sorin Grindeanu a subliniat că un astfel de scenariu nu ar fi o premieră în politica românească.

„Dar e mai mult decât un guvern sau... are miniștri care vor ocupa mai multe portofolii conform Constituției. Nu e pentru prima dată când s-ar întâmpla acest lucru. În 45 de zile, așa cum a fost și în trecut, și nu o dată, ci de mai multe ori, premierul Ilie Bolojan, dacă nu demisionează și nu există vreo moțiune de cenzură în acest interval care să fie trecută prin Parlament, această nouă coaliție care e fără PSD... dacă acea coaliție sau acea formulă guvernamentală va avea majoritatea, guvernul va continua. Dacă nu, guvernul se consideră picat”, a spus acesta. 

Cutremur politic la vârf. Bolojan condamnă decizia „iresponsabilă” a PSD: „Voi continua să exercit mandatul de premier”

Liderul PSD a explicat și ce înseamnă, în practică, un guvern minoritar: „Ce spuneam de guvern minoritar este atunci când vii, n-ai o majoritate clară în Parlament, dar încerci să-ți treci, prin înțelegeri punctuale, un guvern, neavând susținerea, așa cum am spus, majoritară reprezentată prin oamenii din guvern.”

Sorin Grindeanu a mai declarat că depunerea unei moțiuni de cenzură de către PSD este una dintre variantele luate în calcul.

„Moțiunea e o variantă sau vom vota o moțiune de cenzură pe care o va depune altcineva. (…) Am văzut că depune AUR”, a spus liderul PSD.

Întrebat dacă PSD ar putea vota moțiunea de cenzură depusă de AUR, Sorin Grindeanu a declarat: „E una dintre variante și aceasta pentru că mandatul primit de la colegi e acesta: retragerea sprijinului politic premierului, deci Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”.

În privința alegerilor anticipate, Grindeanu a spus că „niciodată nu poți să excluzi acest lucru, dar în România constituțional e greu să ajungi la alegeri anticipate”.

PSD părăsește guvernarea cu un vot covârșitor al delegaților

PSD a decis luni seară, 20 aprilie, ieșirea de la guvernare, după ce 97,7% dintre delegații partidului au votat pentru retragerea miniștrilor din Guvernul condus de Ilie Bolojan. Doar 2,3% s-au pronunțat împotrivă, în cadrul consultării interne la care au participat 4.949 de social-democrați.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul nu va susține formarea unei majorități parlamentare alături de formațiuni considerate anti-europene sau extremiste.

„Ne dorim să facem parte dintr-o coaliție pro-europeană. Dacă asta nu se va putea, atunci trecem în opoziție”, a declarat Grindeanu.

Acesta a precizat că rezultatul votului intern este unul clar și nu lasă loc de interpretări.

„Nu vom continua cu Bolojan, acesta a fost votul pe care eu și colegii mei l-am dat în acest referendum intern. Când procentul e peste 97%, nu cred că mai e loc de interpretări”, a adăugat liderul social-democrat.

Totodată, Grindeanu a mai anunțat că la consultările de la Palatul Cotroceni va merge cu mandatul primit din partea partidului, subliniind că următorul pas este retragerea miniștrilor PSD din Executiv.

Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică „umbrela nucleară” la inițiativa Franței
digi24.ro
image
O pisică din România e cea mai frumoasă din Europa. Cum arată „ursoaica din Bucovina”
stirileprotv.ro
image
Stenograme incendiare din interiorul ședinței PNL! Boc propune ca PNL să înlocuiască PSD în ministerele vacante
gandul.ro
image
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Nadia Comăneci, victima lui Nicu Ceaușescu? ”A fost bătută și abuzată în mod repetat. Un degenerat, dependent de alcool”. Acuzații șocante în presa poloneză
fanatik.ro
image
Decizia luată de PNL la o zi după ce PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan: „Respingem ultimatumul PSD și rupem coaliția dacă își retrag miniștrii”
libertatea.ro
image
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie la PNL. Val de atacuri la Ilie Bolojan în şedinţa liderilor. "Trebuie să ajungem la o reconciliere cu PSD"
antena3.ro
image
Primele imagini din interiorul CET VEST Bucureşti cu incendiul care a lăsat mii de blocuri fără apă caldă
observatornews.ro
image
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
cancan.ro
image
România crește cu o lună vârsta la care ieși la pensie, în timp ce Republica Moldova refuză. Cine e afectat?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Cum se calculează penalitățile de întârziere la facturi. Ce trebuie să știi ca să nu plătești mai mult
playtech.ro
image
Mitică Dragomir e sigur că Mirel Rădoi NU pleacă de la FCSB: „Am luat masa cu el! S-a sucit ieri”
fanatik.ro
image
De ce nu mai poate fi repus Bolojan premier în cazul în care pierde conducerea guvernului. Precedentul constituțional care îl scoate din schemă pe actualul prim-ministru
ziare.com
image
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să plece”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Ce vrea UDMR: negocieri de la zero, nu anticipate, fără AUR. Bolojan, pe dinafară
cotidianul.ro
image
Şi-a anunţat DEMISIA. Surpriză mare, nimeni nu se aştepta
romaniatv.net
image
Hubert Thuma îi cere lui Bolojan împăcarea cu PSD: „Trebuie să ajungem la o reconciliere”. Răsturnare în PNL după pierderea susținerii PSD în coaliție a premierului 
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
În ce lux trăiește Marcel Ciolacu cu Sorina Docuz în Capitală. Priviți duplexurile de 10 milioane de euro în care se lăfăie. Sunt dotate cu folie antidronă
actualitate.net
image
Ce a învățat Ioana Ginghină din ultimul mariaj eșuat cu Alexandru Papadopol? Ce a putut să zică despre actualul soț, Cristi Pitulice?! „Bărbatul meu își face treaba bine”
click.ro
image
Moment emoționant pentru „Visuri la cheie”: ce a descoperit echipa după 6 ani
click.ro
image
Mesajul sfâșietor al Mihaelei Rădulescu de ziua lui Felix Baumgartner: „Prima acolo sus și prima pentru mine… fără el”
click.ro
FotoJet (61) jpg
Boala cumplită care o chinuie pe Prințesa Kate în prezent, după ce s-a vindecat de cancer. Soția Prințului William rezistă admirabil
okmagazine.ro
Marițica Maria Bibescu portret realizat cu AI png
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
image
Ce a învățat Ioana Ginghină din ultimul mariaj eșuat cu Alexandru Papadopol? Ce a putut să zică despre actualul soț, Cristi Pitulice?! „Bărbatul meu își face treaba bine”

OK! Magazine

image
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

Click! Pentru femei

image
A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. Câștigătoarea, acuzată că și-a făcut operații estetice!

Click! Sănătate

image
Respiri cu greutate la efort? Iată despre ce poate fi vorba!