Sorin Grindeanu a reacționat, marți, 21 aprilie, în contextul tensiunilor din coaliție și al negocierilor pentru formarea unei noi majorități politice, înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan.

Liderul social-democrat a subliniat că decizia partidului este una fermă și că menținerea PSD într-o coaliție depinde de schimbarea propunerii de premier.

„Asta nu depinde doar de noi, depinde și de buna voință celorlalți parteneri din această fostă coaliție de guvernare, mă refer la PNL, la USR, la UDMR, chiar și la grupul minorităților naționale. Eu pot să vorbesc în numele PSD. Eu nu-mi permit să dau lecții celorlalți. Am încercat în toată această perioadă să respect punctele de vedere ale celorlalte partide semnatare ale acestui protocol, nu m-am apucat să spun pe ce cale trebuie să meargă nici PNL-ul, nici USR-ul. Am făcut apel la domniile lor să facă același lucru, să ne respecte, și am făcut apel la decență”, a declarat Sorin Grindeanu, la Radio România Actualități.

Acesta a adăugat că votul intern al PSD schimbă complet poziția partidului în negocieri: „Votul nostru de ieri a fost unul clar, unul fără dubii și-atunci cam suntem în situația următoare: ca să vă răspund, dacă se dorește ca Partidul Social Democrat să mai facă parte dintr-o coaliție de guvernare cu partide pro-europene, atunci noi nu-l mai susținem pe Ilie Bolojan ca prim-ministru. Și sunt multe motive, dacă vreți detaliem. Deci, ori o altă soluție, ori Partidul Social Democrat merge în opoziție.”

Grindeanu a precizat că social-democrații sunt conștienți că pot fi formați și alți poli de putere în Parlament.

„Noi decidem pentru noi și am decis ieri că nu mai dăm sprijinul lui Ilie Bolojan. Există majorități în Parlamentul României și fără Partidul Social Democrat. Noi avem, dacă luăm și redistribuirea, undeva în jur de 27-28% din numărul de parlamentari. Atât are PSD-ul. Dacă ne doresc în continuare în această coaliție și se face o majoritate unde doresc să fie și PSD, avem această condiție. Dacă nu, sunt liberi să-și facă alte majorități”, a mai spus liderul PSD.

Liderul PSD a explicat și ce se poate întâmpla în cazul retragerii miniștrilor social-democrați din Executiv.

„Un guvern minoritar poate să rămână chiar și după retragerea miniștrilor PSD din guvern. De joi încolo, sau în primul rând, primul pas e mâine, ceea ce ați anunțat dumneavoastră și anume consultările de la Cotroceni. Salut această etapă, e un pas necesar. În urma acestor consultări de la Cotroceni, probabil se va ajunge la un prim tablou”, a declarat Grindeanu.

Acesta a detaliat și procedura constituțională în cazul în care nu se ajunge la o majoritate stabilă: „După care, dacă se ajunge sau nu se găsește o soluție care să fie acceptată de aceste partide, atunci Partidul Social Democrat, așa cum a anunțat, își va retrage reprezentanții din guvern. Ceea ce înseamnă că avem un guvern care nu mai are majoritate în Parlament, ceea ce se traduce printr-un guvern minoritar.”

Sorin Grindeanu a subliniat că un astfel de scenariu nu ar fi o premieră în politica românească.

„Dar e mai mult decât un guvern sau... are miniștri care vor ocupa mai multe portofolii conform Constituției. Nu e pentru prima dată când s-ar întâmpla acest lucru. În 45 de zile, așa cum a fost și în trecut, și nu o dată, ci de mai multe ori, premierul Ilie Bolojan, dacă nu demisionează și nu există vreo moțiune de cenzură în acest interval care să fie trecută prin Parlament, această nouă coaliție care e fără PSD... dacă acea coaliție sau acea formulă guvernamentală va avea majoritatea, guvernul va continua. Dacă nu, guvernul se consideră picat”, a spus acesta.

Liderul PSD a explicat și ce înseamnă, în practică, un guvern minoritar: „Ce spuneam de guvern minoritar este atunci când vii, n-ai o majoritate clară în Parlament, dar încerci să-ți treci, prin înțelegeri punctuale, un guvern, neavând susținerea, așa cum am spus, majoritară reprezentată prin oamenii din guvern.”

Sorin Grindeanu a mai declarat că depunerea unei moțiuni de cenzură de către PSD este una dintre variantele luate în calcul.

„Moțiunea e o variantă sau vom vota o moțiune de cenzură pe care o va depune altcineva. (…) Am văzut că depune AUR”, a spus liderul PSD.

Întrebat dacă PSD ar putea vota moțiunea de cenzură depusă de AUR, Sorin Grindeanu a declarat: „E una dintre variante și aceasta pentru că mandatul primit de la colegi e acesta: retragerea sprijinului politic premierului, deci Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”.

În privința alegerilor anticipate, Grindeanu a spus că „niciodată nu poți să excluzi acest lucru, dar în România constituțional e greu să ajungi la alegeri anticipate”.

PSD părăsește guvernarea cu un vot covârșitor al delegaților

PSD a decis luni seară, 20 aprilie, ieșirea de la guvernare, după ce 97,7% dintre delegații partidului au votat pentru retragerea miniștrilor din Guvernul condus de Ilie Bolojan. Doar 2,3% s-au pronunțat împotrivă, în cadrul consultării interne la care au participat 4.949 de social-democrați.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul nu va susține formarea unei majorități parlamentare alături de formațiuni considerate anti-europene sau extremiste.

„Ne dorim să facem parte dintr-o coaliție pro-europeană. Dacă asta nu se va putea, atunci trecem în opoziție”, a declarat Grindeanu.

Acesta a precizat că rezultatul votului intern este unul clar și nu lasă loc de interpretări.

„Nu vom continua cu Bolojan, acesta a fost votul pe care eu și colegii mei l-am dat în acest referendum intern. Când procentul e peste 97%, nu cred că mai e loc de interpretări”, a adăugat liderul social-democrat.

Totodată, Grindeanu a mai anunțat că la consultările de la Palatul Cotroceni va merge cu mandatul primit din partea partidului, subliniind că următorul pas este retragerea miniștrilor PSD din Executiv.