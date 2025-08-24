Victorie pentru PSD în războiul cu fostul ministru USR al Sănătății. Vlad Voiculescu pierde procesul pe tema vaccinurilor de miliarde din pandemie

Curtea de Apel București a respins cererea lui Vlad Voiculescu prin care solicita despăgubiri de 25.000 de euro de la PSD, după ce a acuzat formațiunea de postări defăimătoare legate de cheltuielile din pandemie.

Curtea de Apel București a anulat decizia Tribunalului București prin care PSD era obligat să îi plătească fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, 25.000 de euro despăgubiri morale și să retragă mai multe postări considerate defăimătoare.

Magistrații Curții de Apel București au respins ca nefondată și neîntemeiată acțiunea fostului ministru

În ședința din 21 august 2025, magistrații CAB au respins ca nefondată și neîntemeiată acțiunea acestuia, potrivit portaljust.ro

Fostul șef al Sănătății, Vlad Voiculescu, a reclamat că a fost prejudiciat de afirmațiile PSD referitoare la presupusul miliard de euro cheltuit de fostul ministru și de USR, în perioada pandemiei, pentru achiziția de vaccinuri.

Potrivit deciziei judecătorilor Curții de Apel, soluția este următoarea și poate fi atacată cu recurs:

„Admite apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 946/09.07.2024, pronunţate în dosarul nr. 10043/3/2024. Schimbă în tot sentinţa apelată, în sensul că respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. (…) Respinge cererea reclamantului de obligare a pârâtului la retragerea postării din data de 23.11.2024 de pe site-ul său oficial şi de pe contul deschis de către acesta pe reţeaua de socializare Telegram, ca neîntemeiată. Respinge cererea intimatului-reclamant privind obligarea apelantului-pârât la plata cheltuielilor de judecată în apel, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare.” (Dosar nr. 722/2025, CAB, 21.08.2025)

Curtea de Apel București a decis că PSD nu trebuie să îi plătească despăgubiri fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, respingând definitiv acțiunea acestuia. Hotărârea vine după ce, în primă instanță, Tribunalul București îi dăduse dreptate lui Voiculescu și obligase PSD să șteargă una dintre postări, considerând că „au fost formulate acuzații de natură penală ca și cum ar fi certe, depășindu-se astfel libertatea de exprimare”.

În motivarea sa, CAB a apreciat însă că „întreaga acțiune este neîntemeiată, iar postările se încadrează în registrul polemicii politice, protejate de libertatea de exprimare”.

Vlad Voiculescu a pierdut anul acesta și procesul cu Mircea Geoană

Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, a pierdut și procesul cu Mircea Geoană, acuzat că a repetat „minciunile cu miliardul de euro din vaccinuri” în campania electorală prezidențială din 2024.

Decizia nu este definitivă, iar Vlad Voiculescu a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că va face apel în termen de 30 de zile.