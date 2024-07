Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu spune că a câștigat procesul cu PSD pe tema achiziției de vaccinuri. Ce daune morale va primi

Vlad Voiculescu, vicepreşedinte al USR şi fost ministru al Sănătăţii, anunţă marţi că a câştigat procesul intentat PSD ca urmare a afirmaţiilor mincinoase şi defăimătoare lansate de partidul condus de Marcel Ciolacu pe tema achiziţiei de vaccinuri.

”Pentru minciunile oribile la adresa mea - cele cu «miliardul furat din vaccinuri» - PSD este obligat de instanţă să îmi plătească despăgubiri în valoare de 25.000 euro cu titlu daune morale. Mai mult, instanţa obligă pârâtul să retragă postările mizerabile de pe Facebook şi să publice, pe propria cheltuială, dispozitivul prezentei hotărâri, după rămânerea sa definitivă, în două publicaţii de circulaţie naţională, pe site-ul pârâtului PSD şi pe reţelele se socializare Facebook şi Telegram”, scrie Vlad Voiculescu pe Facebook.

Voiculescu arată că pandemia a fost cea mai mare nenorocire care s-a abătut asupra vieţii oamenilor din întreaga lume de mulţi mulţi ani încoace.

”A dus la cea mai mare scădere a speranţei de viaţă observată după Al Doilea Război Mondial. Aproape 7 milioane de decese. În România, pandemia - ca orice criză - a arătat care ne sunt valorile, deci priorităţile ca societate. Cel mai bine acestea se văd în politicile publice. Când în toată Europa viaţa era protejată, politicienii noştri erau relaxaţi. Petrecerile la cluburi de lux mergeau brici. Străinii care ajungeau pe la noi erau uimiţi, zeci de mii de români au murit ajungând la spital „cu limba pe pernă”, aşa cum spuneau medicii disperaţi în acele luni.Când am avut în sfârşit vaccinuri, puţine la început, Iohannis şi PNL au decis să le dea specialilor, nu bătrânilor şi bolnavilor, aşa cum făceau toţi cei din Vest. La nivel mondial, peste 90% din decesele cauzate de COVID-19 au avut loc în rândul persoanelor cu vârsta peste 60 de ani. Când am avut vaccinuri destule - vaccinuri achiziţionate de CNCAV-ul colonelului Gheorghiţă cu aprobarea premierului Cîţu (PNL), mesajele publice proaste „am învins pandemia” şi campaniile antivaccinare ale unor inconştienţi au dus la cea mai mică rată de vaccinare din Europa şi cel mai mare număr de morţi în toamna lui 2021”, precizează Vlad Voiculescu.

Potrivit lui Voiculescu, ”peste toate, sănătatea publică a fost transformată într-un bâlci, un spectacol de atacuri politice ale PSD, PNL, AUR, Şoşoacă şi a tuturor nefericiţilor din presă şi social media la adresa medicilor, asistentelor, ştiinţei în general dar şi a mea, a Ioanei Mihăilă şi a USR, în particular”. ”În ultima jumătate de an, aceste atacuri ale PSD şi PNL au luat forma unei campanii denigratoare derulate împotriva mea. Am sesizat instanţele de judecată cu privire la acest fapt, iar Tribunalul Bucureşti a sancţionat comportamentul PSD şi afirmaţiile de genul „omul cu miliardul”, „tunul de 1 miliard de euro”, „i-a închis în case pe români ca să poată fura”, „penal”, „infractor”, obligând PSD la plata sumei de 25.000 de euro cu titlu de daune morale şi la retragerea articolelor denigratoare de pe platformele sale, alături de publicarea dispozitivului hotărârii”, mai spune Vlad Voiculescu.

Tribunalul București s-a prununțat în acest caz marți, 9 iulie.

”Admite, în parte, cererea de chemare în judecată. Obliga pârâtul la plata către reclamant a unei despăgubiri în valoare de 25.000 euro, la cursul BNR din ziua plăţii, cu titlu daune morale. Obligă pârâtul să retragă postarea din 23.11.2024 de pe contul său deschis pe reţeaua de socializare Facebook. Obligă pârâtul la publicarea, pe propria cheltuială a acestuia, a dispozitivului prezentei hotărâri, după rămânerea sa definitivă, în două publicaţii de circulaţie naţională, pe site-ul pârâtului PSD şi pe reţelele se socializare Facebook şi Telegram. Respinge, ca neîntemeiată, cererea reclamantului de obligarea a pârâtului să înceteze pe viitor orice pretinse afirmaţii defăimătoare la adresa reclamantului. Obliga pârâtul sa achite reclamantului suma de 100 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa de timbru şi ia act că reclamantul şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuielile de judecată reprezentând onorariul de avocat, pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a Civilă, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi, 09.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia magistraților Tribunalului București.