Vicepreședintele Parlamentului European cere compensații pentru românii care au plătit rate mai mari prin manipularea ROBOR

Eurodeputatul independent Nicu Ștefănuță (Grupul Verzilor/ALE), vicepreşedinte al Parlamentului European, a adresat Comisiei Europene o întrebare privind accesul efectiv al consumatorilor români la despăgubiri în urma sancţiunilor anunţate de Consiliul Concurenţei împotriva mai multor bănci pentru încălcarea normelor de concurenţă.

Inițiativa vine după ce Consiliul Concurenţei din România a anunţat sancţionarea a zece instituţii de credit cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei, aproximativ 710 milioane de euro, pentru încălcarea normelor de concurenţă, inclusiv a articolului 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene. Potrivit autorităţii, băncile ar fi coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR.

„ROBOR a fost, timp de mulţi ani, unul dintre principalii indicatori utilizaţi pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele acordate populaţiei şi companiilor din România. În acest context, eventualele efecte ale unor practici anticoncurenţiale ar putea viza un număr foarte mare de consumatori”, se arată într-un comunicat transmis de Nicu Ştefănuţă.

Eurodeputat spune că „românii care au plătit rate mai mari din cauza unor posibile practici anticoncurenţiale trebuie să aibă acces real la despăgubiri”.

„Nu este normal ca fiecare consumator prejudiciat să fie obligat să pornească singur un proces lung, costisitor şi dificil pentru a-şi recupera banii. Dacă se confirmă existenţa unui prejudiciu care afectează sute de mii de persoane, trebuie analizată posibilitatea ca acestea să fie despăgubite direct, fără a fi nevoite să deschidă acţiuni individuale în instanţă. Dreptul la despăgubire trebuie să fie unul real şi accesibil, nu doar unul teoretic", a declarat Nicu Ştefănuţă.

Prin întrebarea adresată Comisiei Europene, Nicu Ştefănuţă solicită clarificări cu privire la posibilitatea acordării unor despăgubiri directe consumatorilor, fără obligarea acestora să iniţieze acţiuni individuale în justiţie, în cazul în care încălcarea normelor europene de concurenţă este confirmată definitiv şi se stabileşte existenţa unui prejudiciu.

De asemenea, vicepreşedintele Parlamentului European cere Comisiei să precizeze dacă obligarea fiecărui consumator afectat să iniţieze o acţiune individuală în instanţă este compatibilă cu principiul efectivităţii dreptului Uniunii Europene şi cu dreptul la repararea efectivă a prejudiciului.

Europarlamentarul întreabă totodată dacă Executivul european intenţionează să promoveze sau să recomande statelor membre mecanisme care să permită compensarea colectivă, simplificată şi efectivă a consumatorilor afectaţi de practici anticoncurenţiale, inclusiv în situaţiile în care acestea au influenţat costul creditelor suportat de populaţie.

„Nu este suficient ca statul să dea amenzi. Dacă oamenii au plătit mai mult din cauza unor practici incorecte, atunci trebuie să existe o cale prin care să îşi poată recupera banii. Aici este nevoie şi de sprijin european, pentru că amenii nu trebuie lăsaţi singuri în faţa unor proceduri greoaie, costisitoare şi greu de dus până la capăt", a mai transmis Nicu Ştefănuţă în comunicat.

Nicu Ştefănuţă este europarlamentar independent. Este primul eurodeputat român afiliat grupului politic al Verzilor din Parlamentul European (Greens / EFA) şi vicepreşedinte al Parlamentului European. În prezent este membru al comisiei pentru Bugete şi al comisiei pentru Industrie, Cercetare şi Energie.

Europarlamentarul sibian activează și ca membru supleant în Comisia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Comisia pentru Sănătate Publică.