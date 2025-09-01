Mihai Fifor, după ce Bolojan a amenințat cu demisia: „După ce ai făcut haos, îți iei jucăriile și pleci”

Mihai Fifor, președintele PSD Arad, a afirmat luni, 1 septembrie, că „după ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îţi iei jucăriile şi pleci”, făcând referire la amenințarea cu demisia din partea premierului Ilie Bolojan.

„După ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îţi iei jucăriile şi pleci. Asta nu poate să îţi atragă respectul partenerilor şi, cu atât mai puţin, pe cel al românilor oneşti care suportă deja consecinţele «reformei» marca Bolojan. Apoi, au românii o povestioară despre Ionică şi lupul... Dacă domnul Bolojan vrea să joace rolul lui Ionică, să nu se mire când partenerii de coaliţie şi românii încep să vadă în acest joc doar iresponsabilitate şi hazard, nu leadership. Şi nimeni nu te mai ia în serios”, a scris Fifor pe Facebook.

Potrivit acestuia, „ameninţarea permanentă cu demisia pe care o face premierul Bolojan reflectă o doză de imaturitate politică şi incapacitatea de a purta un dialog politic constructiv”.

„Nu poţi să ameninţi că îţi iei jucăriile şi pleci de fiecare dată când partenerii tăi au alte puncte de vedere. Este un comportament imberb, total inadecvat cu poziţia de premier. Premierul trebuie să accepte o realitate simplă: PNL a luat în alegeri doar 14%, iar guvernul pe care îl conduce poate funcţiona doar pentru că are în spate o coaliţie din care fac parte mai multe partide.

De aceea, deciziile majore trebuie luate prin consens, aşa cum prevede Acordul Politic pe baza căruia funcţionează Coaliţia. Premierul nu poate schimba unilateral, de la o zi la alta, înţelegerile convenite în Coaliţie, mai ales atunci când datele pe care le invocă nu corespund realităţii.

Dacă domnul Bolojan e incapabil să aibă un dialog politic constructiv şi dacă nu poate respecta înţelegerile din Coaliţie, atunci să îşi ia jucăriile şi să plece, dar să îşi asume şi toate consecinţele negative pe care le va produce asupra economiei naţionale cu acest comportament imatur”, a opinat Fifor.

Pe de altă parte, susţine social-democratul, „nimeni nu contestă nevoia de reformă”.

„PSD nu blochează nicio schimbare necesară. Cerem doar ca deciziile majore, care afectează milioane de oameni, să fie luate cu responsabilitate şi pe baza unor date reale, nu pe genunchi şi nu cu cifre care se schimbă de la o zi la alta. Susţinem eliminarea cheltuielilor inutile, dar nu acceptăm tăieri de tip «ghilotină», impuse otova pe procente stabilite la centru, fără legătură cu realităţile din teren.

Administraţia locală nu înseamnă doar funcţionari. Înseamnă şcoli, biblioteci, poliţie locală, jurişti, contabili, servicii publice vitale. O reformă făcută cu barda ar destabiliza grav sistemul şi ar lovi direct în cetăţeni. Mai bine măsurăm de zece ori, decât să tăiem o dată şi prost”, a transmis parlamentarul PSD.

Duminică, Bolojan le-a spus membrilor din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, că își dă demisia dacă PSD nu acceptă reformele simple. În acea zi, s-a discutat despre pachetul de măsuri fiscale și administrative care aduce concedieri în administrația publică, responsabilizarea primarilor și asumarea răspunderii Guvernului.

Pachetul include majorări de taxe și tăieri de posturi, iar votul decisiv este programat luni seară, în plenul Parlamentului.

Premierul Ilie Bolojan a avut susținerea USR, dar PSD și UDMR s-au opus propunerilor prezentate.

Potrivit calculelor, dacă s-ar fi aplicat reducerea de 45%, ar fi fost efectiv concediați doar aproximativ 13.000 de funcționari. Restul posturilor vizate ar fi rămas neocupate și nu ar fi generat concedieri efective.

Această amânare înseamnă că discuțiile privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarilor, consiliilor județene și instituțiilor publice locale vor continua, pregătind terenul pentru o decizie finală la jumătatea lunii septembrie.