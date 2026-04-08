Fostul ministru al Justiției laudă decizia lui Nicușor Dan de a aproba numirile în fruntea parchetelor. „Justiția nu este teren de spectacol”

Fostul ministru al Justiției, Alina Gorghiu, a spus miercuri, 8 aprilie, că „stabilitatea sistemului judiciar este esențială pentru încrederea publică”. Declarațiile vin după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea șefilor marilor parchete.

„S-a închis un capitol. Reacția președintelui Nicușor Dan a fost rapidă și corectă. Nu era nevoie de interimate în parchete și nici de escaladarea tensiunilor.

A fost, din păcate, prea mult zgomot: fake news, poziționări partizane, atacuri și prea puțină substanță într-o dezbatere care ar fi trebuit să fie exclusiv despre competență și responsabilitate”, a transmis aceasta pe Facebook.

Deputata PNL a adăugat că „Ministerul Public trebuie să funcționeze fără sincope”.

„Nu ne permitem blocaje sau experimente, într-un moment în care fenomenele infracționale sunt din ce în ce mai dinamice și mai complexe. Justiția nu este teren de spectacol. Stabilitatea sistemului judiciar este esențială pentru încrederea publică și pentru funcționarea statului de drept”, a precizat Alina Gorghiu.

Nu în ultimul rând, le urează succes celor numiți în noile funcții „în îndeplinirea responsabilităților pe care le au.”

La rândul său, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că „la capătul acestui drum nu sunt mize personale, nume sau orgolii”, „ci consolidarea statului de drept”.

„Președintele a decis. 7 din cele 8 propuneri motivate privind conducerea marilor parchete, înaintate de Ministerul Justiției, au fost aprobate. Toți procurorii șefi și 4 dintre adjuncți au fost numiți.

Pentru prima dată în istoria recentă a statului nostru de drept s-a desfășurat o procedură de selecție de o asemenea amploare (18 candidați pentru 8 poziții de conducere), implicând muncă asiduă de organizare, de analiză obiectivă și de evaluare”, a anunțat Radu Marinescu.

La începutul conferinței de presă de miercuri, 8 aprilie, Nicușor Dan a anunțat că a semnat decretele pentru numirea șefilor marilor parchete, fiind vorba de:

Cristina Chiriac, șefă a DNA Iași, numită în funcția de procuror-șef al PÎCCJ

Marius Voineag, fost șef al DNA, numit în funcția de adjunct al PÎCCJ

Viorel Cerbu, adjunct al DNA, numit în funcția de procuror-șef al DNA

Marinela Mincă, șefă a Secției Judiciare a DNA, numită în funcția de adjunct al DNA

Marius Ionel Ștefan, șef al DNA Pitești, numit în funcția de adjunct al DNA

Codrin Miron, șef al DIICOT Timișoara, numit în funcția de procuror-șef al DIICOT

Alex Florența, fost procuror general al României, numit în funcția de adjunct al DIICOT

Doar candidatura lui Gill Julien Grigore Iacobici, propus pentru funcția de adjunct al DIICOT, a fost respinsă.