Mâine începe Congresul USR la Sibiu. Propunerile care urmează a fi discutate

În intervalul 27 februarie - 1 martie 2026, este programat, la Sibiu, Congresul USR, în cadrul căruia vor fi dezbătute propuneri de modificare a statutului partidului.

Potrivit unui comunicat USR transmis Agerpres, Comitetul Politic al partidului validase, în ianuarie, cu o largă susţinere propunerile de modificare a statutului partidului care vor fi dezbătute la Congres.

„Procesul de dezbatere s-a desfăşurat într-un cadru transparent, democratic şi incluziv, reflectând consensul majoritar asupra nevoii de reformă şi modernizare a partidului, în acord cu realităţile politice actuale şi cu obiectivul principal al USR: câştigarea alegerilor şi livrarea de rezultate pentru cetăţeni”, se arată în comunicat.

USR a anunțat că propunerile președintelui partidului, Dominic Fritz, privind principiile de guvernanță ale partidului au primit sprijin larg în Comitetul Politic.

Fritz a subliniat că, după 10 ani de existență, partidul trebuie să adapteze statutul pentru a fi mai eficient și axat pe câștigarea alegerilor.

Printre măsurile propuse se numără cooptarea de personalități valoroase în conducere, responsabilizarea filialelor cu posibilitatea demiterii în cazuri excepționale și un sistem de vot intern care să susțină pluralismul de opinii.

Ultimul Congres USR a avut loc la 21 iunie 2025, în cadrul căruia Dominic Fritz a fost validat în funcţia de preşedinte al partidului. Fostul preşedinte al USR, Elena Lasconi, îşi dăduse demisia la începutul lunii mai.

La eveniment au participat premierul Ilie Bolojan și Salome Zurabișvili, recunoscută de Parlamentul European ca președinta legitimă a Georgiei.