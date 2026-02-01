search
Duminică, 1 Februarie 2026
De ce Congresul USR din februarie o să evite definitivarea identității ideologice: „Îi sperie fuziunea cu PNL"

Analize Adevărul
Publicat:

USR se pregătește să organizeze, la sfârșitul lunii februarie, un Congres în cadrul căruia își va revizui statutul, însă pachetul de propuneri supus dezbaterii membrilor nu include un amendament referitor la clarificarea poziționării ideologice a formațiunii.

FOTO Inquam

Congresul USR, anunțat la finalul lunii februarie, nu va aduce modificări în echipa de conducere a partidului, ci doar o schimbare a statutului.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că va convoca în luna februarie un Congres al partidului pentru a propune câteva schimbări structurale în cadrul statutului. Între acestea și cele referitoare la mandatele aleșilor. Unele dintre propunerile care vor intra la decizia finală din congres presupun cooptarea unor personalități în forurile de conducere, introducerea unui sistem de vot intern care susține pluralismul de opinii în partid, precum și responsabilizarea conducerilor politice ale filialelor, cu posibilitatea demiterii în cazuri excepționale, a informat USR.

Poziționarea ideologică

Claudiu Năsui și Cristina Prună au propus trei amendamente, între care limitarea mandatelor aleșilor. Acesta este singurul care a fost supus la vot în Comitetul Politic. Președintele formațiunii, Dominic Fritz, nu a supus însă la vot propunerea ca în statutul USR să fie notat faptul că partidul este unul de centru-dreapta, un alt amendament aflat pe listă.

„Centru-dreapta a fost pre-cenzurat”, spune Claudiu Năsui, amendamentul nefiind pus nici pe masa Comitetului Politic. Președintele partidului, Dominic Fritz, „vrea să ducă partidul înspre stânga. De aceea și susținerea pentru creșterea taxelor și a birocrației făcută de actualul guvern. Ar fi contrar strategiei lui să fie înscris un astfel de articol în statut. (...) Noi am vrut ca amendamentul să fie o piedica către mersul spre stânga. Domnul Fritz a declarat și în candidatura lui la președinție (n. r. – a partidului) că el nu mai vrea partid de centru dreaptă, el vrea partid de centru. Ăsta e primul pas, și oricum - centru - sună bine, sună echidistant, chiar dacă nu înseamnă nimic, dar dacă sună bine, e suficient”.

O majoritate covârșitoare, adică 11.047 de membri (91,25% din voturi), a votat într-un referendum intern, în 2020, ca orientarea USR să fie de centru-dreapta, statutul nu a fost însă modificat în acest sens. Voci din partid spun că motivul este un control mai puternic asupra partidului.

Ce spun analiștii

„Asta ar trebui să fie principala temă de discuție la Congresul USR. Anume, cum pot fi readuse aceste facțiuni care s-au născut din USR” - Radu Carp, profesor de științe politice.

Analiștii sunt însă de părere că lipsa de asumare aduce partidului o pierdere.

„Observ că USR urmează exact, dar exact, traiectoria acestui partid, Mișcarea 5 Stele din Italia, care la fel, a încercat să se poziționeze ca un partid nou, ca un partid fără ideologie, ca un partid deschis ideilor de reformă. Și până la urmă a reușit să intre într-un oarecare con de umbră pentru că nu își regăsea electoratul și nu își regăsește nici momentul de față. Deci aici este marea problemă a USR. Care este, de fapt, electoratul acestui partid? Pentru că noi vedem că partidul s-a stabilizat undeva la 10% și nu poate să preia electorat din alte părți. Mai mult, USR a pierdut electorat, prin mișcări de dizidență pe care le-a avut, Nicu Ștefanuță, SENS, REPER și așa mai departe, USR a reușit să fragmenteze cumva acest electorat. Cred că asta ar trebui să fie principala temă de discuție la Congresul USR. Anume, cum pot fi readuse aceste facțiuni care s-au născut din USR”, spune Radu Carp, profesor de științe politice.

Cu privire la motivația care a ținut partidul pe loc în acest demers, profesorul Radu Carp punctează că la bază ar putea sta chiar apropierea de PNL: „Probabil că USR nu vrea să se definească foarte bine în ideologic pentru că îi este teamă de această posibilitate ca PNL să dorească o fuziune de absorpție în momentul în care pleacă de centru-dreapta. Și mai este un aspect. USR este membru Renew, care păstrează aceeași ambiguitate ideologică. Adică se consideră un partid liberal, fără să se considera a fi de centru-dreapta”.

Dacă ar spune, suntem într-o zonă ușor progresistă, să nu sperie pe nimeni, din punct de vedere al valorilor în societate și într-o zonă pro-antreprenoriat, cu o piață liberă pe zona economică, eu cred că s-ar disocia mult mai bine de PNL -  George Jiglău, politolog

Dacă USR ar fi mai decis și mai asumat spre progresism, fără a merge însă la fel de departe precum SENS, ar putea să mai recupereze din electoratul pe care l-a pierdut și pe care continuă să îl piardă, spune politologul George Jiglău

„I-ar ajuta mult mai tare, ca poziționare ideologică, o poziționare din punct de vedere economic pro-piață, deci mai puțin intervenționistă și mai legată spre antreprenoriat, să spunem, dar din punct de vedere al valorilor, undeva mai către progresist. Pentru că, în momentul în care spunem centru-dreapta, cu o atenuare, că punem și centru acolo, dar nu schimbă mare lucru, acolo sunt și conservatorii europeni. Și USR, eu cred că a avut mult de câștigat în tot trecutul ăsta neasumat ideologic, când în 2018, la referendumul pentru familie ei au fost singurii care s-au poziționat undeva într-o zonă progresistă la vremea respectivă.

Deci, dacă ar spune, suntem într-o zonă ușor progresistă, să nu sperie pe nimeni, din punct de vedere al valorilor în societate și într-o zonă pro-antreprenoriat, cu o piață liberă pe zona economică, eu cred că s-ar disocia mult mai bine de PNL, de exemplu, pentru că și PNL spune că e tot de centru-dreaptă, dar este conservator. Și PNL este pro-piață din punct de vedere economic, dar un partid conservator pe zona de valori, conservator asumat, inclusiv prin trecerea la PPE acum deja mulți ani în urmă”, precizează expertul.

Congresul USR pentru modificarea statutului partidului vine după eșecul electoral de la alegerile pentru Primăria Capitalei din decembrie, în care Cătălin Drulă, candidatul formațiunii s-a clasat pe locul patru, cu 13,90%. Acesta se va desfășura în perioada 27 februarie și 1 martie, la Sibiu.

