USR anunță retragerea Elenei Lasconi de pe lista candidaților la europarlamentare

Biroul Național al USR a anunțat, duminică seară, că Elena Lasconi, care a fost criticată de propria fiică pentru că a votat „Da” la referendumul pentru familie, s-a retras de pe lista candidaților la europarlamentare.

„În această seară, Biroul Național al USR a luat act de retragerea Elenei Lasconi de pe lista candidaților la alegerile europarlamentare. Elena Lasconi va continua să muncească pentru câmpulungeni și va avea sprijin din partea USR pentru a face, în continuare, performanță în administrație. Lasconi a intrat în politică pentru a construi străzi, școli, spitale, comunități, și va continua să facă asta la Câmpulung, susținută de USR”, se arată în comunicatul de presă al Biroului Național al USR.

Conform aceleiași surse, Elena Lasconi, primar USR al localității Câmpulung Muscel, s-a retras „din dorința de a nu afecta campania pentru alegerile europarlamentare, pentru a nu permite ca o serie de discuții apărute în spațiul public să mute atenția de la problemele cu care România se confruntă. USR își reafirmă susținerea pentru principiile și valorile liberale pentru care luptă atât în România, cât și în Europa”.

Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, a criticat-o dur pe mama sa pentru faptul că a mers să voteze „Da” la referendumul pentru familia tradițională, declarându-se „dezgustată” și „dezamăgită” pentru faptul că a arătat că e „homofobă”.

„Nu pot să descriu durerea pe care o simt nu numai ca fiica ei, însă și ca un membru al acelei comunități. Sunt absolut dezgustată, dezamăgită și șocată. Nu-mi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă. Nu am cuvinte. Nu m-aș fi așteptat la așa ceva niciodată, nu m-aș fi așteptat ca ea să fi militat vreodată pentru drepturi egale. Nu a părut vreodată pasionată de acest subiect, însă sunt șocată să aud că a votat «DA» pentru modificarea Constituției într-un mod jegos și discriminatoriu. Mă doare sufletul, inima și am palpitații de câteva ore”, a afirmat fiica edilului din Câmpulung Muscel.

În plus, și președintele USR, Cătălin Drulă, i-a cerut acesteia retragerea de pe lista de la europarlamentare, spunând că declarațiile sale legate de referendumul pentru familia tradițională afectează campania Uniunii.