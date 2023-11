Un lider PNL bagă bățul prin gardul USR în scandalul Lasconi: „Își execută propriii oameni pentru delict de opinie”

Robert Sighiartău, vicepreședinte al PNL, susține că USR a ajuns să-și sancționeze inclusiv persoanele cu notorietate din partid pentru primul fapt că au avut curajul să se poziționeze pe tema familiei formate dintre un bărbat și o femeie.

„Partidul Toleranței Absolute își execută propriii oameni pentru delict de opinie. Doamna Elena Lasconi a fost pedepsită pentru delict de opinie și deviaționism de dreapta după ce a întinat nobilele idealuri ale progresismului și a afirmat un adevăr cunoscut de secole, acela că familia este formată dintre un bărbat și o femeie”, a scris Sighiartău, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

„Tovarășii reuniți în Biroul Național vor pedepsi deviaționismul și vor readuce partidul în meandrele concretului progresist. Românii respiră ușurați. Au fost salvați încă o dată”, a completat vicepreședintele PNL, unul din susținătorii familiei tradiționale.

Drulă anunță scoaterea de pe listă

Președintele USR, Cătălin Drulă, a anunțat că Elena Lasconi va fi scoasă de pe lista pentru europarlamentare.

„Am avut o discuție cu Elena Lasconi și i-am cerut retragerea din campania pentru europarlamentare. Am decis convocarea Biroului Național al USR în această seară pentru formalizarea acestei decizii. Am certitudinea că Elena a înțeles că întreaga discuție publică din ultimele 24 de ore, împreună cu situația personală devenită publică, afectează campania și concentrarea USR pe lupta cu monstrul PSD-PNL. Elena va continua să muncească pentru câmpulungeni și va avea sprijin pentru a face performanță în administrație.USR are de dus o luptă grea și importantă în 2024. Astăzi, mai mult decât oricând, România are nevoie de o alternativă de dreapta și de soluții liberale”, arată un mesaj transmis de Cătălin Drulă.

Elena Lasconi, primar al localității Câmpulung Muscel, nu și-a depus demisia de pe lista pentru europarlamentare, ci a menționat că stă în puterea Biroului Național să ia o decizie.

Concentrarea pe primărie

„Eu nu mă agăț de funcții și liste. Pur și simplu muncesc cu drag pentru țara pe care o iubesc, pentru câmpulungeni, pentru România pe care ne-o dorim cu toții. Dacă munca și crezul meu nu sunt suficiente, dacă sinceritatea, toleranța și iubirea nu sunt suficiente și dacă doare atât de mult un cuvânt, prin votul colegilor mei din Biroul Național USR se decide retragerea mea de pe lista candidaților la europarlamentare. Atât. Eu îmi continui treaba de primar. Am intrat în politică pentru a construi. Străzi, școli, spitale, comunități, dar mai ales punți către oameni. Voi continua să fac asta la Câmpulung și în orice moment al vieții mele publice și private. Voi continua să fiu sinceră, asumată și autentică”, a precizat Elena Lasconi.