Un senator PSD îl atacă pe Bolojan, după declarațiile despre riscul de faliment al României: „Extrem de dăunătoare pentru economie”

Senatorul PSD a contestat afirmațiile premierului despre riscul de faliment al României. Susține că țara înregistrează cea mai mare creștere economică din Europa în trimestrul 2. Zamfir a mai acuzat guvernul de decizii pripite, precum oprirea proiectelor din PNRR fără consultarea aleșilor locali.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Bloomberg, că România riscă să intre în incapacitate de plată dacă Guvernul nu va reduce rapid cheltuielile excesive din ultimii ani.

Senatorul PSD spune că România are creștere economică, iar premierul, prin declarațiile sale, prejudiciază mediul economic din țară

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că următoarele șase luni vor fi decisive pentru aplicarea unor măsuri radicale de austeritate, în ciuda nemulțumirilor populației și tensiunilor din coaliția de guvernare.

Liderul senatorilor social-democrați a criticat dur modul de comunicare al premierului. „Să știți că eu consider că domnul prim-ministru a făcut o eroare când a declarat la Bloomberg că România este în pragul de a intra în incapacitate de plată. La dumneavoastră la televizor am văzut în zilele trecute că România este pe primul loc în ceea ce privește creștere economică din Europa. În trimestrul 2, adică la sfârșitul iuniei acestui an, România este pe primul loc la creștere economică. E adevărat, este o creștere economică decelerată. E în scădere față de anul trecut, dar toate statele din Europa sunt în această situație. (…) Eu cred că tu, prim-ministru, când ai o asemenea rezultat publicat de Eurostat, că ești cu cea mai mare creștere economică, în același timp să vii să spui că ești în pragul falimentului, cum a fost Grecia, este absolut eronat și dă unător pentru economie să faci astfel de afirmații. (…) Ori astfel de declarații, repet, cred că ar trebui să fie cu foarte mare atenție făcute, pentru că în mod clar prejudiciază tot ce înseamnă mediul economic în România”, a afirmat Daniel Zamfir la Digi24, citat de Mediafax.

Totodată, liderul senatorilor din Partidul Social Democrat a criticat faptul că prim-ministrul României își permite să ia decizii, cum ar fi suspendarea proiectelor din PNRR, fără consultarea primarilor, cei mai afectați de această măsură.

„O decizie extrem de pripită a domnului prim-ministru a fost aceea de a tăia așa otovato ce înseamnă proiectele în PNRR. Și acolo a fost o mare supărare în rândul tuturor aleșilor locali. Și aici nu putem discuta doar de aleșilor locali PSD, i-ați văzut și pe cei de la USR, i-ați văzut și pe cei de la PNL, revoltați de faptul că aceste măsuri sunt luate fără să fie consultați și consecințele pe care le-ar avea aceste decizii sunt dezastruoase pentru economie”, a mai precizat liderul social-democrat.

Ce se întâmplă cu PNRR. Ministrul Dezvoltării: Investițiile continuă pentru cele 5.282 de contracte începute

La Ministerul Dezvoltării, care gestionează cele mai multe contracte de investiţii prin PNRR-ul alocat României, sunt astăzi 6.055 de contracte, din care 5.282 de contracte, adică 87%, sunt deja începute. Însă restul de 13%, adică 773 de contracte, nu mai vor fi finanţate, deoarece fizic nu mai este timp ca aceste investiţii să fie finalizate, spune ministrul, citat de News.