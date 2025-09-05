Proiect de lege depus la Senat. Amenda uriașă pe care o riști dacă ești nepoliticos cu funcționarii publici

Un proiect de lege depus la Senat prevede ca persoanele care solicită informații publice să respecte programul instituțiilor și să se comporte civilizat, iar atitudinile agresive față de personalul public să fie sancționate.

Concret, proiectul legislativ înregistrat recent la Senat propune completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii şi liniştii publice precum şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Potrivit proiectului, persoanele care solicită verbal informații de interes public vor avea obligația să respecte programul afișat la sediul instituției și să adopte un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice, transmite avocatnet.ro.

În cazul în care aceste reguli nu sunt respectate, personalul instituției, personalul de pază și ordine sau, după caz, organele de poliție, vor putea dispune evacuarea persoanei din incinta autorității sau instituției publice.

Amenzi de până la 20.000 de lei

De asemenea, va fi considerată contravenție și se va sancționa cu amendă între 5.000 și 20.000 de lei manifestarea, în relaţiile cu instituţiile publice şi angajaţii acestora, a unui comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului din instituţii publice, contrar obligaţiei cetăţenilor de a adopta o conduită civilizată şi respectuoasă, în scopul menţinerii unui climat de ordine şi linişte publică.

Repetarea contravenției într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei abateri va fi sancționată fie prin amendă, fie prin prestarea unui număr de ore de activități în folosul comunității.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul vine ca răspuns la creșterea îngrijorătoare a comportamentelor neadecvate manifestate de cetățeni în relația cu angajații instituțiilor publice.

"În ultimii ani, s-a constatat o creştere îngrijorătoare a comportamentelor inadecvate manifestate de cetăţeni în relaţia cu personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, comportamente care afectează activitatea profesională a acestora, respectiv subminează autoritatea instituţiilor statului şi încrederea cetăţenilor în acestea. Fenomenul se manifestă prin atitudini lipsite de respect, refuzul de a respecta indicaţiile angajaţilor, adresarea de injurii sau ameninţări, precum şi prin alte acţiuni care au la bază rea-credinţă şi creează o atmosferă tensionată în cadrul interacţiunilor publice. Aceste comportamente perturbă desfăşurarea normală a activităţilor instituţiilor şi generează disfuncţionalităţi grave în prestarea serviciilor publice de către cetăţeni", au argumentat iniţiatorii necesitatea proiectului în expunerea de motive.

Astfel de atitudini, de la lipsa de respect și refuzul de a respecta indicațiile personalului până la injurii, amenințări sau alte forme de agresivitate, generează tensiuni, perturbă activitatea normală a instituțiilor și subminează atât autoritatea acestora, cât și încrederea cetățenilor în stat.