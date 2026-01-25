Liderul PSD Arad, după publicarea sondajului CURS: „Când 76% dintre români îți spun că țara se îndreaptă într-o direcţie greșită, te pregătești de plecare”

Preşedintele PSD Arad, Mihai Fifor, afirmă duminică, 25 ianuarie, că, atunci când 76% dintre români spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, Guvernul ar trebui să plece, nu să se pregătească de „încă o asumare”.

„Când 76% dintre români îţi spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, iar 73% declară că nu mai au nicio încredere în tine, nu te mai pregăteşti de «încă o asumare». Te pregăteşti de plecare. Pentru că de încă o nenorocire nu mai e loc. Într-o ţară normală, îţi faci bagajele şi te duci acasă. Atât”, a scris Fifor, duminică, pe Facebook.

Acesta este de părere că România nu mai e o ţară normală, ci a fost „capturată” de cineva care a decis „să pună economia la pământ, să-i sărăcească şi să-i umilească pe români deliberat”.

„Dar România de azi nu mai e o ţară normală, din păcate. O spun românii cărora le-a ajuns apa la gură. Este o ţară capturată de cineva care sigur nu se topeşte de dragul românilor şi care a decis, în numele unor «reforme» pe care nimeni altcineva în afară de el nu le vede, să pună economia la pământ, să-i sărăcească şi să-i umilească pe români deliberat”, afirmă liderul PSD Arad.

Potrivit acestuia, economia românească este în pragul recesiunii, avem cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană, venituri îngheţate şi preţuri care „explodează”.

„Românii muncesc mai mult, plătesc mai mult şi trăiesc infinit mai prost. Şi nicio direcţie. Doar o idee fixă. «Reformă» cu barda. Prin asumări repetate. Şi nimic în loc. Pentru că nu vrei tu. Deşi de 6 luni ai măsurile de stimulare a economiei pe masă. Asta este realitatea de zi cu zi, nu graficele cosmetizate din birouri. Iar peste acest tablou sumbru, răspunsul «apostolului» este acelaşi: mai multă austeritate, mai multă povară pusă pe umerii celor care deja nu mai duc.

Aşa că, atunci când majoritatea covârşitoare îţi spune limpede că ai pierdut direcţia şi încrederea totală şi tu continui, o faci doar pentru că eşti un kamikaze, nu un erou pe cal alb. Însă nimeni şi nimic nu îţi dă dreptul să tragi România după tine”, mai scrie deputatul PSD.

Postarea lui Fifor vine după ce CURS a dat publicităţii, duminică, rezultatele unui sondaj potrivit căruia peste trei sferturi (76%) dintre români consideră că ţara noastră se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 19% apreciază că direcţia este una bună.

De asemenea, în comparație cu luna decembrie, AUR își conservă poziția și procentul de 35%. PSD înregistrează o creștere ușoară, de la 22% la 23%, în timp ce liberalii scad cu un procent, de la 19% la 18%.

USR urcă de la 9% la 10%, iar formațiunile UDMR și SOS România își mențin nivelul de 5%. Partidul Oamenilor Tineri înregistrează o scădere de la 3% la 2%.