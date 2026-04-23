ANAF verifică cazul șefului ITM văzut la volanul unui Lamborghini de 300.000 de euro: „Vom vedea, reacționăm la ce scrie presa”

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) analizează cazul lui Costel Grojdea, fost inspector-șef al ITM București, după ce acesta a fost văzut la volanul unul Lamborghini Urus, de 300.000 de euro, un autoturism de lux care nu figurează în declarația sa de avere.

Anunțul a fost făcut de directorul ANAF, Adrian Nica, care a confirmat că instituția verifică situația.

„Avem în analiză inclusiv povestea cu un coleg care a venit cu un Urus verde. Vom vedea, reacționăm la ce scrie presa”, a declarat acesta, conform Antena 3 CNN.

Grojdea a fost văzut recent la volanul unui Lamborghini Urus, estimat la aproximativ 300.000 de euro. Potrivit informațiilor apărute, mașina aparține unei firme din Iași, iar leasingul ar fi fost achitat de o companie verificată anterior de acesta.

În urma controversei, Ministerul Muncii a decis încetarea detașării lui Costel Grojdea din funcția de conducere a ITM București. Măsura a intrat în vigoare începând cu 16 aprilie 2026.

Grojdea a respins acuzațiile și a susținut că nu este proprietarul autoturismului. Într-o intervenție televizată, acesta a explicat că ar fi folosit mașina doar temporar, la solicitarea unei cunoștințe din Iași, pentru a o duce la revizie tehnică.

„Mașina nu este proprietatea mea. M-a rugat proprietarul mașinii, în fine, eu venind la București, să i-o aduc în București să-i facă revizia tehnică și i-o las în București. Deci, eu ieri două ore, atât am fost cu ea până acolo, pentru că aveam de semnat niște documente și trebuia să fiu la serviciu și ca să mă pot întâlni să pot să-i las mașina să se ducă să-i facă revizia tehnică, atâta tot. Este a unei cunoștințe de-ale mele, persoană privată din Iași, care m-a rugat să-i fac revizia tehnică, atâta tot. M-a rugat să-l duc la reprezentanță”, a declarat acesta, potrivit sursei citate.