Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Tudor Chirilă, reacție dură după votarea moțiunii: „Primul pesedist al țării, Nicușor Dan, are o mare parte de vină. Să cheme AUR la consultări”

Actorul Tudor Chirilă a transmis, la scurt timp după votarea moțiunii de cenzură, un mesaj critic la adresa clasei politice, vizându-l și pe președintele Nicușor Dan, despre care afirmă că este „primul pesedist al țării”.

Tdor Chirilă FOTO: FB
„Ce am câștigat în aceste două săptămâni? Un pic mai multă claritate. De-abia s-a terminat votul că ticălosul etern Predoiu și alți peneliști (Thuma, Pauliuc și mai urmează, probabil) își trădează liderul și poziția partidului. În numele «stabilității», alături de cei care au generat instabilitatea 1. prin guvernarea Ciolacu care a cheltuit tot ce se putea cheltui 2. prin moțiunea de cenzură «nu ne vindem țara, o devalizăm».”, a scris Tudor Chirilă, pe FB. 

Artistul susține că moțiunea ar fi fost, în opinia sa, îndreptată împotriva unei echipe restrânse și că miza reală ar fi fost alta decât cea declarată public. 

„După trădarea ăstora din PNL care bat recorduri de viteză, vedem de fapt că moțiunea a fost împotriva unui singur om sau, dacă vreți, unei echipe mici. Primul pesedist al țării, Nicușor Dan, așa cum îl numeam ironic într-o postare anterioară, are o mare parte de vină. În numele echidistanței și stabilității a refuzat să vadă cel mai important lucru: minciuna. Minciuna acestei moțiuni. Și asta nu e acceptabil”, a adăugat Chirilă.

Actorul face referire și la vicepremierul Oana Gheorghiu, despre care afirmă că ar fi fost ținta indirectă a moțiunii. „O moțiune îndreptată, din punctul meu de vedere, chiar mai mult împotriva Oanei Gheorghiu decât a lui Bolojan. Puroiul financiar care colcăie în companiile de stat neperfomante sub formă de sinecuri, salarii nesimțite, insolvențe vechi de ani de zile, a fost expus de Oana Gheorghiu în toată frumusețea lui toxică”, a spus Chirilă.

În opinia artsitului, reacțiile publice împotriva acesteia au fost excesive. 

„Pentru asta a fost linșată public într-un fel care ar trebui să indigneze pe orice om normal. Unei femei care a construit un spital și a onorat promisiunea făcută celor 350 de mii de oameni care au acordat încredere unei asociații mai mult decât oricărui partid, i s-a reproșat de către alde Marian Neacșu, presă penală, pesediști, peneliști și alți meseni de la ospățul etern al jefuitorilor, că e hoață și incompetentă. Aici suntem. Aici se oprește logica și începe absurdul”, a mai adăugat Chirilă.

„Acceptați votul românilor care susțin partidul extremist AUR și chemați-i la consultări”

Artistul continuă critica la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de lipsă de reacție fermă: „În numele României oneste Nicușor Dan avea de făcut un singur lucru (printre multe altele pe care le-a ratat): să spună clar că o moțiune care susține că listarea unor companii la bursă și reformarea altora înseamnă vânzarea țării, nu e decât o minciună și un pretext pentru a iniția o criză politică.”

Cum a ajuns Bolojan să profite de pe urma moțiunii și ce rol joacă Nicușor Dan în noul vid de putere

„Câteodată să spui adevărul înseamnă să fii echidistant. Păi, don președinte, dacă vreți să fiți perfect echidistant, dacă să vedeți minciuna stă în calea echidistanței, fiți până la capăt, acceptați votul românilor care susțin partidul extremist AUR și chemați-i la consultări. De ce să-l accepți pe prietenul sistemului Predoiu și să nu negociezi și cu prietenul sistemului, Peiu? Arătați-ne, domnule președinte, adevărata echidistanță”, a mai transmis Chirilă.

 „Opoziția nu mai există în România. AUR este PSD”

În final, artistul susține că scena politică românească traversează o nouă etapă de instabilitate și reproșează reconfigurarea alianțelor politice: „Zilele astea reînvie pentru a câta oară USL. Nici nu mai știu a câta variantă. Opoziția nu mai există în România. AUR este PSD, au văzut-o în sfârșit și votanții lor zilele astea. Bine, era evident de mult.”

El mai afirmă că promisiunea „luptei cu sistemul” ar fi eșuat, iar consecințele economice și politice vor fi resimțite în următorii ani:

„Grindeanu rânjește ca o hienă sătulă. Responsabilitate? Zero. El speră să capitalizeze politic pentru 2028. Țara va intra în criză și de vină va fi Bruxelles-ul, bineînțeles. (…) În două săptămâni dobânda la care se împrumută România a crescut, iar leul s-a depreciat, e la minim istoric”, a spus Chirilă. 

În concluzia mesajului, Chirilă vorbește despre o degradare a spațiului public: „Dar poate cea mai gravă este criza adevărului în care ne adâncim din ce în ce mai mult. Minciuna a câștigat. E repartizată echidistant”

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament.

Actualul cabinet va rămâne la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului. În tot acest timp, președintele Nicușor Dan va convoca partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.   

Moţiunea de cenzură a fost votată de 281 de parlamentari. Pentru adoptate erau necesare 233 de voturi.

