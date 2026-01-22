search
Agenda de lucru a delegaţiei României la Forumul de la Davos

0
0
Publicat:

Ministrul Afacerilor Externe a transmis detalii despre agenda de lucru a delegației României la Forumul Economic Mondial de la Davos, evidențiind participarea la discuții strategice pe teme de securitate, energie și investiții.

Dragoș Pîslaru Oana Ţoiu şi Bogdan Ivan, la Forumul de la Davos, 2026. FOTO: MAE
Dragoș Pîslaru Oana Ţoiu şi Bogdan Ivan, la Forumul de la Davos, 2026. FOTO: MAE

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe emis joi, 22 ianuarie, delegația României a desfășurat o agendă densă de lucru în primele trei zile ale forumului, incluzând intervenții în paneluri oficiale, sesiuni de lucru și întâlniri bilaterale cu lideri globali și experți internaționali. Obiectivele României la Davos vizează consolidarea parteneriatelor economice și strategice, promovarea competitivității energetice, susținerea investițiilor străine și întărirea securității pe Flancul Estic al Europei.

Vă reamintim că delegația României este alcătuită din ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențial Radu Burnete.

Oana Țoiu: diplomație și securitate regională

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost prezentă în două paneluri principale.

* În cadrul sesiunii „Staying Grounded in an Age of Uncertainty”, ministrul a pledat pentru o diplomație pragmatică, evidențiind tranziția rapidă a României, care și-a mărit de zece ori produsul intern brut într-o singură generație, și deschiderea țării de a împărtăși experiența sa în domenii strategice.

* În panelul „Can Russia sustain a wartime economy?”, Oana Țoiu a analizat impactul pe termen lung al economiei de război asupra stabilității regionale și rolul României ca furnizor de securitate la Marea Neagră, inclusiv pentru fluxurile comerciale, ca producător de energie și ca țară care susține aspirațiile de aderare la Uniunea Europeană ale statelor din regiune

Ea a avut, de asemenea, întâlniri bilaterale cu oficiali de rang înalt, printre care secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, Consilierul Federal al Elveției, Ignazio Cassis, și liderul opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia.

Oana Ţoiu a participat la două paneluri de discuţii. FOTO: MAE
Oana Ţoiu a participat la două paneluri de discuţii. FOTO: MAE
Citește și: Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România

De asemenea, a discutat cu comisari europeni și directori ai organizațiilor internaționale precum NATO, OSCE, Agenția Spațială Europeană și UNESCO, vizând consolidarea parteneriatelor strategice și creșterea economică.

Dragoș Pîslaru: investiții și politici de locuire

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a vorbit la sesiunea „How Housing Became a Bottleneck”, unde a discutat despre impactul politicilor de locuire asupra mobilității forței de muncă și creșterii economice.

În cadrul intervenţiei sale, el a subliniat că investițiile în infrastructura locativă generează efecte multiplicatoare în economie și pot stimula competitivitatea și dezvoltarea regională.

Bogdan Ivan: energia verde și competitivitatea Europei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a participat, joi, 22 ianuarie, la panelul „Can Europe Compete on Clean Power?”, dedicat capacității Europei de a-și menține competitivitatea industrială în contextul tranziției către energie verde, iar discursul său a vizat oportunitățile de dezvoltare a hub-urilor energetice, potențialul României ca furnizor de energie și strategia de consolidare a parteneriatelor economice regionale.

Printr-un mesaj distribuit pe Facebook, el a anunţat că a purtat discuţii „într-un cadrul restrâns”, inclusiv cu Eric Trump, fiul preşedintelui american.

Bogdan Ivan, alături de Eric Trump. FOTO: Bogdan Ivan
Bogdan Ivan, alături de Eric Trump. FOTO: Bogdan Ivan

Investiții și parteneriate strategice

Pe lângă participarea la paneluri, delegația României și-a continuat programul cu întâlniri dedicate atragerii de investiții și consolidării relațiilor economice internaționale, a mai transmis Ministerul de Externe în documentul citat.

