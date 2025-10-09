„Timpul a expirat”. Oana Țoiu, replică nervoasă în direct la TV. A refuzat să răspundă la întrebările despre Visa Waiver

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a refuzat, într-o intervenție la Digi 24, să ofere un răspuns clar la întrebările privind Programul Visa Waiver, motivând că are programate și alte interviuri.

Oana Țoiu a fost întrebată despre ce a discutat la întrevederea cu secretarul de stat american, Marco Rubio, și dacă a fost deschis subiectul despre Programul Visa Waiver. Aceasta a refuzat să răspundă, spunând că trebuie să dea mai multe interviuri, și are și alte apeluri în așteptare.

„Timpul a expirat. Trebuie să ne încadrăm în timpul alocat. Nu mai pot răspunde la vreo altă întrebare”, a declarat Ministrul de Externe.

La insistențele moderatorului, Oana Țoiu a adăugat: „Eu am făcut o promisiune la începutul mandatului, pe care am de gând să o respect până la sfârșitul lui, și anume că vom anunța termene și rezultate în momentul în care ele sunt finale și formalizate cu partea americană. Nu este un domeniu în care să ne dorim să facem speculații, dar este o prioritate a diplomației noastre. De altfel, lucrăm și cu Ministerul Afacerilor Interne și cu Cancelaria premierului în această direcție și sunt progrese semnificative”.