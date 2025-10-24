Bolojan, răspuns corect lui Grindeanu: nu-ţi convine actualul guvern, semnează o moţiune de cenzură cu AUR!

Grindeanu face la fel cu mai toți şefii PSD de a lungul timpului: ţipă şi critică în spaţiul public, pentru a-şi menţine simpatizanţii, acum în prag de Congres al PSD. Nu vrea să înţeleagă că politica în ţări civilizate se face altfel. Nu-ţi convine politica unui guvern, nu poţi ajunge la consens în şedinţele închise ale coaliţiei, depui moţiune de cenzură să trimiţi acasă guvernul. Dar nu, el ţipă şi urlă în spaţiul public pentru proprii susţinători, nu pentru a face politică. Că aşa se obişnuieşte la noi, în România.

Grindeanu pentru Bolojan: „Să plece acasă dacă în continuare face a două oară aceeași procedură fără a avea dialog cu toți actorii, sau măcar să țină cont de ce spune președintele României, atunci trebuie să plece acasă”.

Nu pleacă Bolojan acasă când vrea Grindeanu, că nu este Grindeanu şef de „trib”! Dialogul cu toţi actorii este o poveste, Bolojan a avut discuţii cu „actorii”, dar unii dintre ei vor salarii şi pensii foarte mari, să se pensioneze la 48 de ani, şi nu renunţă la aceste cerinţe. Ce să facă Bolojan, să ţină cont de ce vor „actorii”, să ia bani de la populație să dea actorilor?

În stat există trei puteri independente, nu suverane: puterea legislativă, executivă şi judecătorească. Fiecare are atribuţiile prevăzute de Constituţie şi legi, dar nici una nu-i suverană, „de capul ei”. În democrație funcţionează principiul „Checks and balances”, control şi echilibru, aşa că fiecare putere trebuie să ţină cont de atribuţiile celorlalte puteri.

În particular, salariile, pensiile şi vârsta de pensionare nu este atributul puterii judecătorești, ci a puterii legislative şi executive. Puterea judecătorească „execută” ce decid celelalte două puteri în acest domeniu. Abuzul CCR de a se substitui puterilor statului, şi a decide singură în probleme care nu privesc Constituţia, va trebui reglementat de celelalte două puteri. De exemplu, la ultima decizie de respingere a legii pensiilor magistraţilor cu argumentul că nu a fost respectat termenul de emitere a avizului CSM, termen care nu este reglementat în Constituţie, este o șmecherie marca CCR. Nu CCR conduce naţiunea română!

Răspunsul lui Bolojan:

„Eu pot să plec mâine, dar să mi să spună care sunt soluțiile geniale care corectează aceste lucruri și nu deranjează pe nimeni. Sigur, în condițiile în care orice partid consideră că Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă”.

Grindeanu să aibă în vedere că în cazul trecerii unei moţiuni de cenzură cu voturile AUR va fi, probabil, desemnat ca premier de către preşedintele Nicușor Dan, conform aritmeticii parlamentare. Va trebui să împartă ministerele cu AUR, în ora următoare ratingul de ţară se va duce automat la „junk”, împrumuturile nu mai vin, banii europeni vor fi blocaţi, iar România rămâne fără bani de pensii şi salarii. Ştie şi Grindeanu astfel de consecinţe, dar „dă din gură”, că aşa au fost învăţaţi cei de la PSD de a lungul timpului. „Politica de mahala”, aşa ştie PSD să facă politică!

Nici cu măsurile promovate de Bolojan nu este de acord Grindeanu, care se face că nu ştie că dobânzile la împrumuturi vor costa anul acesta România 3% din PIB, cam cât banii alocați educaţiei!

Grindeanu propune creşterea salariului minim, impozitarea progresivă, să nu fie concediaţi bugetarii, să rămână cum a fost, ca să primească voturile bugetarilor. Aproape că mi-aş dori să vină el la guvernare să plătească bugetarii şi pensionarii, cu ce bani?

Să mai menţionăm că toate declaraţiile lui Grindeanu sunt monitorizate de investitori, de agenţiile de rating, şi duc la creşterea ratei dobânzilor pentru împrumuturile acordate României, pentru că lipsa de stabilitate şi posibila plecare a guvernului Bolojan asta fac: cresc rata dobânzii la împrumuturile ţării noastre. Ultimele declaraţii ale lui Grindeanu au adus, probabil, câteva miliarde în plus la datoria ţării. Dar trebuie să ai cap şi să ţii la poporul tău, ceea ce Grindeanu nu are şi nu ţine.

În încheiere, de remarcat că Bolojan se poartă corect în spaţiul public. Nu face declaraţii care să critice Coaliţia de guvernare, încearcă să reducă cheltuielile de funcţionare a statului, prin reducerea personalului din administraţia locală şi centrală, îşi face datoria de premier.

Când Grindeanu a propus un grup de lucru pentru legea pensiilor magistraţilor, Bolojan a răspuns scurt: este atributul guvernului, în care PSD are miniştri şi vicepremieri.

Aşa şi trebuie. Coaliţia are un protocol, nu se amenstecă în toate deciziile guvernului, că nu este prevăzută în Constituţie guvernarea ţării de către o Coaliţie.

Sper ca Bolojan să respingă toate aceste intervenţii ale PSD şi ale lui Grindeanu, şi să conducă guvernul fără amestecul Coaliţiei.

Cui nu-i convine, să depună moţiune de cenzură!