Elon Musk, testat pentru consumul substanţe interzise. Ce arată rezultatele

Elon Musk a distribuit marţi rezultatele unui test antidrog după ce presa americană l-a acuzat de consum narcotice în timpul campaniei electorale din 2024.

Elon Musk, fondatorul și CEO-ul Tesla și SpaceX, a făcut public marți, 17 iunie, rezultatul unui test antidrog recent, în încercarea de a răspunde acuzațiilor lansate în presă cu privire la presupusul său consum de substanțe interzise.

Miliardarul american, cunoscut pentru prezența activă pe platforma X (fostul Twitter), a publicat raportul toxicologic care indică rezultate negative pentru o gamă largă de droguri, printre care se numără amfetaminele, ecstasy, cocaina, ketamina, canabinoizii și fentanilul.

Testul a fost realizat pe 11 iunie 2025, de către Fastest Labs din South Austin, Texas, iar rezultatele au fost eliberate cinci zile mai târziu.

Demersul lui Musk vine în urma unui articol publicat de New York Times, care susține că omul de afaceri ar fi consumat în mod frecvent droguri în perioada campaniei electorale din toamna anului 2024, campanie ce a coincis cu realegerea lui Donald Trump pentru un al doilea mandat la Casa Albă.

Conform sursei citate, Elon Musk ar fi abuzat de ketamină, ecstasy și ciuperci halucinogene într-un ritm considerat „alarmant” de surse apropiate. De asemenea, publicația menționează că miliardarul păstra aproximativ 20 de pastile într-o cutie de medicamente zilnice și că utilizarea excesivă a ketaminei ar fi cauzat probleme de ordin medical, precum afecțiuni ale vezicii urinare.

Elon Musk a reacționat prompt, negând acuzațiile.

„Am încercat ketamina pe bază de rețetă acum câțiva ani și am spus asta pe X, așa că asta nici măcar nu este o noutate. Ajută la ieșirea din stările mentale întunecate, dar nu am mai luat-o de atunci”, a declarat el, acuzându-i pe jurnaliștii de la New York Times că „mint”.

Elon Musk a distribuit înaintea publicării raportului un comentariu al unui utilizator de pe X, care scria: „Dacă Elon ia vreun fel de droguri, vreau și eu ce ia el”.

Specialiştii contestă relevanţa testului

Totuși, relevanța testului toxicologic este contestată de specialiști. Testul făcut de Elon Musk a fost unul de urină, care, potrivit Centrului de Dependență (Addiction Centre), poate identifica droguri în organism doar dacă au fost consumate în ultimele trei zile.

Alte metode, precum testele de sânge, salivă sau cele capilare (pe bază de păr), oferă o fereastră de detecție mai extinsă. De exemplu, un test de păr poate arăta urmele ketaminei în organism pentru o perioadă de până la trei luni.

Având în vedere că acuzațiile din presă se referă la consumul de droguri din toamna anului 2024, testul prezentat de Elon Musk nu poate infirma categoric aceste acuzaţii.