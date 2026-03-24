Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Healthcare Forum. „Adevărul” aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

Tensiuni în PNL: „PSD este un partid mort”. Stenogramele care pun sub semnul întrebării viitorul Coaliției

Discuții aprinse în interiorul Partidului Național Liberal, după ce stenograme din ședința de luni au scos la iveală critici dure la adresa PSD și temeri legate de viitorul Coaliției. Liderii liberali au vorbit deschis despre riscurile unei rupturi politice și despre scenariile posibile în cazul unei schimbări de guvernare. 

Ședința internă a PNL a scos la iveală critici dure la adresa PSD FOTO: Inquam photos/ Octav Ganea
Ședința internă a PNL a scos la iveală critici dure la adresa PSD FOTO: Inquam photos/ Octav Ganea

Potrivit stenogramelor apărute în spațiul public, întâlnirea liderilor PNL a fost marcată de declarații tranșante privind relația cu partenerii de guvernare. Potrivit Gândul, secretarul general al partidului, Dan Motreanu, ar fi lansat una dintre cele mai dure critici: „Astăzi, PSD este un partid mort din punctul meu de vedere. Este un partid izolat, iar AUR s-a prins că PSD îi folosește ca să încerce să își recupereze electoratul. Bolojan face acum ce face de 20 de ani în administrație: buna guvernare”.

În aceeași notă, lideri din teritoriu au descris o slăbire accentuată a PSD. Mircea Roșca, președintele PNL Prahova, ar fi afirmat: „Nu am văzut niciodată un PSD în genunchi ca acum”.

Avertismente privind ruperea Coaliției 

În paralel, mai mulți lideri liberali au atras atenția asupra consecințelor unei eventuale ieșiri de la guvernare. Senatorul Vasile Blaga a declarat: „Cine rupe Coaliția dispare de pe scena politicii”, iar Gheorghe Falcă, vicepreședinte PNL, a completat: „Cine duce la căderea Guvernului va rămâne singur”.

Tema stabilității politice a fost dublată de discuții despre conducerea Executivului. Prim-vicepreședintele Cătălin Predoiu și-a exprimat susținerea pentru actualul premier: „Continuăm doar cu Ilie Bolojan premier. Povestea cu liste comune cu PSD nu mai e de conceput”.

În interiorul partidului există însă îngrijorări legate de o posibilă retragere a PSD de la guvernare. Nicoleta Pauliuc a ridicat direct această problemă: „Și ce facem dacă PSD votează pe 20 aprilie să iasă de la guvernare?”.

Replica a venit rapid de la Gigel Știrbu: „Ce să facem? Mergem în Opoziție sau la popor. N-avem încotro”.

Delimitare față de AUR și nevoia de claritate 

Alina Gorghiu a subliniat necesitatea unei direcții clare și a unei poziționări ferme față de AUR: „Dumneavoastră ați vrut la guvernare, ați vrut să fiți premierul acestei Coaliții și cred că trebuie să fiți cel care bate tempo-ul în Coaliție. (…) Nu mi-e clar dacă toți vrem rămânerea la guvernare. Să spunem acum că PNL vrea să iasă de la guvernare înseamnă că noi generăm criză politică. (…) Vreau în proiectul de comunicare publică să fie explicit: nu cu AUR, dacă mai vrem să fim frecventabili. (…) Cred că noi trebuie să facem această demarcație clară între noi și acești extremiști”.

Bolojan: „Nu trebuie să spunem mai mult decât trebuie” 

Premierul Ilie Bolojan ar fi încercat să tempereze discuțiile și să evite asumarea unor scenarii premature: „Credem că PNL mai poate să stea într-o coaliție cu PSD? Că, dacă ei generează o criză guvernamentală, nu trebuie să spunem noi cu cine facem această guvernare. Că, dacă ei fac asta, ei, practic, se dezic de guvernare, nu noi”.

În finalul ședinței, mai mulți lideri au cerut lămuriri privind direcția partidului: „Rămânem în Opoziție sau cu cine intrăm la guvernare?”.

Deputatul Robert Sighiartău ar fi evitat un răspuns direct: „Nu răspundem la asta”, iar premierul a închis discuția: „Dragi colegi, nu trebuie să spunem mai mult decât trebuie să spunem”.

