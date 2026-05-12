Dominic Fritz, acid la adresa PSD: „Au răsturnat masa și acum vor să mănânce”. Liderul USR compară partidul cu un copil care aruncă farfuria

Președintele USR, Dominic Fritz, a lansat critici dure la adresa PSD, comparând modul în care social-democrații fac politică cu reacția unui copil nemulțumit care își aruncă farfuria cu mâncare. Acesta a dat chiar exemplul fiicei sale, de pe vremea când avea 2 ani.

„Trebuie dat un răspuns din partea PSD, pentru că ei au făcut asta. Noi am tot spus, noi am tot avertizat: să știți că nu va fi posibil să refacem lucrurile după ce le stricați”, a declarat Dominic Fritz, luni seară. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții la TVR Info, unde liderul USR a susținut că PSD a fost avertizat în repetate rânduri cu privire la consecințele deciziilor sale politice.

Pentru a ilustra situația, acesta a făcut o paralelă cu un episod din copilăria fiicei sale.

„Fiica mea are 4 ani și a avut, nu știu, pe la 2 ani, 2 ani și jumătate, o fază din asta în viața fiecărui copil. Uneori, când nu i-a plăcut mâncarea, a aruncat cu farfuria, a aruncat totul jos”, a spus liderul USR.

Fritz i-a spus atunci copilului că un asemenea gest are consecințe, folosind apoi exemplul pentru a critica PSD.

„Și i-am spus: «Dacă mai arunci o dată farfuria cu mâncare, nu îți mai pun altă farfurie și nu îți mai dau încă o dată». Așa mi se pare și cu PSD. Am spus: «Dacă faci asta, dacă răstorni masa, n-o să mai poți». Iar acum ei au răsturnat totul și spun: «Gata, vrem să mâncăm». Nu merge așa”, a afirmat Dominic Fritz.

Criza politică a fost declanșată de adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.