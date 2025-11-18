Video Refugiul secret al elitei ruse: cartierul de lux unde Putin decide cine se ascunde și trăiește în Moscova. „Accesul e doar pentru cei aprobați”

Un complex rezidențial secret situat pe Dealurile Vorobiovîi din Moscova, păzit de Serviciul Federal de Protecție (FSO), găzduiește oficiali de rang înalt, oligarhi și chiar pe fostul președinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbaiev.

Dealurile Vorobiovîi, cunoscute și ca Dealurile Lenin, se află pe malul drept al râului Moscova și reprezintă cel mai înalt punct din capitala Rusiei, la 80 de metri deasupra nivelului apei. Complexul se află pe strada Kosîgina, în apropierea studiourilor Mosfilm și la doar 800 de metri de celebrul punct de belvedere al Dealurilor Vorobiovîi.

Accesul publicului este strict interzis, iar clădirile sunt administrate de o structură a FSO, Departamentul pentru Exploatarea Proprietății Agențiilor de Securitate a Statului. Decizia privind cine poate locui aici aparține personal președintelui Vladimir Putin, iar selecția candidaților este coordonată de șeful administrației prezidențiale, Anton Vaino, potrivit unei investigații realizate de publicația „Proekt”, scrie libertatea.

Complexul datează din anii ’50 și a fost inițial construit pentru membrii Comitetului Central al Partidului Comunist. În perioada sovietică, aici au locuit demnitari străini precum Fidel Castro și Nikita Hrușciov, secretar general al Partidului Comunist al URSS și președinte al Consiliului de Miniștri.

În prezent, printre rezidenți se numără Ghenadi Timcenko, prieten apropiat al lui Vladimir Putin și proprietar al firmei de investiții private Volga Group.

Chiria lunară pentru locuință se ridică la aproximativ 3,1 milioane de ruble (circa 34.000 de euro). Pe lângă costul ridicat, locatarii trebuie să aibă și susținere politică.

Ofițeri și lideri militari de rang înalt

Înaintea invaziei din Ucraina, aici s-au mutat și lideri militari de rang înalt, precum Serghei Șoigu, fost ministru al Apărării, și Valeri Gherasimov, șeful Statului Major. Ambii sunt vizați de mandate de arestare emise de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război comise în contextul conflictului din Ucraina.

Speculațiile legate de dizgrația lui Serghei Șoigu au apărut după demisia sa din funcția de ministru al Apărării, pe fondul acuzațiilor de corupție și a criticilor generate de rebeliunea grupului Wagner.

Protecție pentru oligarhi

Complexul a fost folosit și pentru a proteja membri ai elitei ruse de amenințări interne. De exemplu, miliardarul Suleiman Kerimov, 59 de ani, s-ar fi ascuns aici după ce liderul cecen Ramzan Kadîrov i-a declarat „război”.

Anul trecut, Kadîrov promisese o „răzbunare sângeroasă” împotriva lui Kerimov și a doi parlamentari federali din Caucazul de Nord, după schimbul de focuri de la sediul central al Wildberries, cel mai mare magazin online din Rusia, situat în apropiere de Kremlin.

Publicația „Proekt” a dezvăluit anterior că 24 de rude ale lui Vladimir Putin ocupă poziții influente în aparatul de stat.