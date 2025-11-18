search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Refugiul secret al elitei ruse: cartierul de lux unde Putin decide cine se ascunde și trăiește în Moscova. „Accesul e doar pentru cei aprobați”

0
0
Publicat:

Un complex rezidențial secret situat pe Dealurile Vorobiovîi din Moscova, păzit de Serviciul Federal de Protecție (FSO), găzduiește oficiali de rang înalt, oligarhi și chiar pe fostul președinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbaiev. 

Vladimir Putin FOTO: Getty Images
Vladimir Putin FOTO: Getty Images

Dealurile Vorobiovîi, cunoscute și ca Dealurile Lenin, se află pe malul drept al râului Moscova și reprezintă cel mai înalt punct din capitala Rusiei, la 80 de metri deasupra nivelului apei. Complexul se află pe strada Kosîgina, în apropierea studiourilor Mosfilm și la doar 800 de metri de celebrul punct de belvedere al Dealurilor Vorobiovîi.

Accesul publicului este strict interzis, iar clădirile sunt administrate de o structură a FSO, Departamentul pentru Exploatarea Proprietății Agențiilor de Securitate a Statului. Decizia privind cine poate locui aici aparține personal președintelui Vladimir Putin, iar selecția candidaților este coordonată de șeful administrației prezidențiale, Anton Vaino, potrivit unei investigații realizate de publicația „Proekt”, scrie libertatea. 

Complexul datează din anii ’50 și a fost inițial construit pentru membrii Comitetului Central al Partidului Comunist. În perioada sovietică, aici au locuit demnitari străini precum Fidel Castro și Nikita Hrușciov, secretar general al Partidului Comunist al URSS și președinte al Consiliului de Miniștri.

În prezent, printre rezidenți se numără Ghenadi Timcenko, prieten apropiat al lui Vladimir Putin și proprietar al firmei de investiții private Volga Group.

Chiria lunară pentru locuință se ridică la aproximativ 3,1 milioane de ruble (circa 34.000 de euro). Pe lângă costul ridicat, locatarii trebuie să aibă și susținere politică.

Ofițeri și lideri militari de rang înalt

Înaintea invaziei din Ucraina, aici s-au mutat și lideri militari de rang înalt, precum Serghei Șoigu, fost ministru al Apărării, și Valeri Gherasimov, șeful Statului Major. Ambii sunt vizați de mandate de arestare emise de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război comise în contextul conflictului din Ucraina.

Speculațiile legate de dizgrația lui Serghei Șoigu au apărut după demisia sa din funcția de ministru al Apărării, pe fondul acuzațiilor de corupție și a criticilor generate de rebeliunea grupului Wagner.

Protecție pentru oligarhi

Complexul a fost folosit și pentru a proteja membri ai elitei ruse de amenințări interne. De exemplu, miliardarul Suleiman Kerimov, 59 de ani, s-ar fi ascuns aici după ce liderul cecen Ramzan Kadîrov i-a declarat „război”.

Anul trecut, Kadîrov promisese o „răzbunare sângeroasă” împotriva lui Kerimov și a doi parlamentari federali din Caucazul de Nord, după schimbul de focuri de la sediul central al Wildberries, cel mai mare magazin online din Rusia, situat în apropiere de Kremlin.

Publicația „Proekt”  a dezvăluit anterior că 24 de rude ale lui Vladimir Putin ocupă poziții influente în aparatul de stat.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc către un grup slovac și legăturile cu Rusia
digi24.ro
image
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”
stirileprotv.ro
image
Tabel salarii | TOP 15 – Cele mai prost-plătite meserii din România în 2025
gandul.ro
image
Surorile Kessler au murit. Cele două artiste gemene au ales să moară prin „eutanasie asistată”
mediafax.ro
image
Cum află, de fapt, România cu cine joacă în play-off. Când vor fi trași la sorți tricolorii
fanatik.ro
image
Politician filmat uitându-se la poze cu femei dezbrăcate, în timp ce călătorea cu avionul, în SUA: „Dacă trebuie să zbori peste țară, te uiți la multe lucruri pe tabletă”
libertatea.ro
image
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
digi24.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
I-a lăsat "mască"! Chivu ”s-a ridicat de la masă și a plecat” în timpul negocierilor pentru venirea în România
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Diana Șoșoacă a tras cu artificii de ziua ei, lângă Ambasada Ucrainei. Jandarmii i-au spart petrecerea
antena3.ro
image
Femeile din UE câștigă mai puțin decât bărbații. Practic muncesc "gratis" de acum până la final de an
observatornews.ro
image
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Care este diferența dintre o copie legalizată și un duplicat. Când ai nevoie de fiecare în parte
playtech.ro
image
Contracte publice cu dedicație la Romsilva. Schema prin care banii publici ajungeau la specialiștii în consultanță
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Unica fiică a lui Ion Țiriac, apariție rară. Simona Halep a reacționat imediat
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
Ea este Violeta, tânăra cu chip de înger care a murit la doar 20 de ani într-un mod GROAZNIC! Mama fetei își strigă acum durerea pentru copilul mult iubit, pe care l-a pierdut când nu s-ar fi așteptat vreodată: „Erai fericită că ți-ai luat permisul. Mi-ai
kanald.ro
image
Adio cimentului clasic! Specialiștii confirmă apariția unui nou material mai ieftin și...
playtech.ro
image
Mama fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog, gest sfâșietor după ce nu a putut participa la înmormântare. Durere de nesuportat pentru cei doi părinți
wowbiz.ro
image
Anunţ neaşteptat: Guvernul vrea să introducă a 14-a pensie lunară, este scandal: Va creşte şi mai mult deficitul!
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensiile de anul viitor. Bani în plus, acordați în două tranșe
mediaflux.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Din ce cauză tot mai mulți tineri se îmbolnăvesc de cancer de colon. Mâncarea care îi îmbolnăvește
actualitate.net
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
O nouă apariție de weekend a Prințesei Kate. Viitoarea regină a avut un mesaj de suflet: ”Ne lepădăm de ce nu ne mai e de folos”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco, gest neașteptat, în genunchi, la un eveniment

Click! Pentru femei

image
Le preferă tinere și sexy! Pe ce blondină superbă a pus acum ochii Tom Cruise?

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?