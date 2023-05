Stroe: România e ascultată în UE. 30 de milioane de euro pentru fermieri

Purtătorul de cuvânt al PNL susține că ajutorul pentru fermierii români e o dovadă că țara noastră e ascultată în UE, urmând ca până pe 5 iunie importul de cereale din Ucraina către România să fie oprit.

„România e ascultată în UE, dacă știm să ne urmărim interesele. Vocea fermierilor români a fost auzită la nivel european. Prima veste bună este că va sosi foarte curând un ajutor în bani de la UE, după ce Comisia Europeană a propus un nou sprijin de aproximativ 30 de milioane de euro pentru țara noastră. El se adaugă celor 20 de milioane de euro, jumătate din fonduri europene și jumătate aprobat deja de Guvernul Ciucă”, a scris deputatul Ionuț Stroe, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

„La fel de important, se pune temporar o barieră cerealelor din Ucraina. Femierii noștri și piața au nevoie de un moment de respiro, timp în care să luăm cele mai bune decizii. Până la 5 iunie, importul de cereale din Ucraina către România va fi oprit, ca urmare a activării clauzei de salvgardare de către Comisia Europeană”, a completat reprezentantul PNL.

„Iată că se poate. Trebuie să fim inteligenți și să folosim toată presiunea pentru ca UE să ne dea dreptate. România trebuie să continue să-și promoveze interesele la nivel european în aceeași manieră propusă de PNL, care s-a dovedit a fi cea câștigătoare pentru noi. Acțiunile și negocierile purtate de Premierul Nicolae Ionel Ciucă, cât și de Președintele Klaus Iohannis au dat roade. Abordarea deschisă către partenerii europeni este calea corectă”, a conchis purtătortul de cuvânt al PNL.

Anunțul lui Daea

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a transmis, marți, că țara noastră va mai primi aproape 30 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru spijinirea fermierilor afectaţi de importurile de cereale ieftine din Ucraina.

„Astăzi am primit proiectul de regulament al Uniunii Europene. E prima dată când pun mâna pe un document care spune cifra exactă. Vă spuneam în momentul de început, când am tot interpretat şi dumneavoastră şi noi toţi ceilalţi, care a fost decizia Uniunii Europene privind sumele date României, că suma, în prima fază, este o sumă mică şi am solicitat schimbarea formulei de calcul. Iată că astăzi avem comunicarea că suntem beneficiari a 29,73 milioane de euro, o sumă mult mai importantă şi eu zic corectă din punct de vedere al calculelor. Astfel, pe de o parte, se acordă un sprijin real fermierilor români, pe de altă parte, este o analiză corectă a eforturilor pe care le-a făcut Ţara Românească, ştiind ce înseamnă culoarele de solidaritate şi impactul cerealelor şi al fluxului de cereale pe piaţa României", a declarat Petre Daea, la Digi 24, informează Agerpres.

În ceea ce priveşte primele fonduri alocate României de către Comisia Europeană, de numai 10,05 milioane de euro, pentru compensarea pierderilor economice datorate creşterii importurilor de cereale şi oleaginoase venite din Ucraina şi limitarea impactului dezechilibrelor pieţei, Daea a precizat că până pe data de 11 mai se înregistrează toate cererile de la fermierii care solicită sprijin.

„Mai avem câteva zile pentru a înregistra toate cererile de la fermierii care solicită sprijin pentru prima tranşă la grâu, ştiindu-se că avem actul normativ şi iată că suntem în plină desfăşurare până pe data de 11 mai, când vom şti care sunt solicitanţii şi ce sumă le revine pe fiecare tonă de produs. Avem bani în cont. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt în linie dreaptă", a subliniat ministrul Agriculturii.

Şeful MADR a precizat că aşteaptă ca suma decisă de CE pentru România să apară în Jurnalul Oficial, după care va da drumul actului normativ astfel încât banii să ajungă cât mai repede la fermieri.