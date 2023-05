PNL insistă cu comasarea alegerilor. Gorghiu: E dorința electoratului

Alina Gorghiu a prezentat cele patru argumente ale PNL referitoare la comasarea alegerilor în 2024. Președinta interimară a Senatului a precizat că tema este discutată în Coaliție, iar liberalii au făcut chestionare pe acest subiect.

„În primul rând, vă informez că această tema este pe masa Coaliției în discuție, spre deosebire de colegii noștri parteneri de coaliție, PNL a testat subiectul în sondajele de opinie. Am venit cu aceste argumente, nu ne-am ferit să le spunem în spațiul public, am venit și în Coaliție cu ele. Sunt argumente care arată că ideea de comasare este un lucru important pentru anul 2024, dacă ne dorim ca acest an să nu fie al stagnării și dacă ne dorim ca dezbaterea publică la nivel de 2024 să nu se transforme în haos. Această opțiune este discutată în interiorul PNL, avem un comitet de lucru, un grup de lucru de experți din interiorul partidului, care au pus pe hârtie argumentele care țin de constituționalitate, ideile care țin de oportunitate și am pus pe hârtie proiectele de legi care trebuie depuse în Parlament, dacă va exista o decizie politică la nivel de Coaliție”, a explicat Alina Gorghiu.

Aceasta a punctat că PNL nu își dorește o bătălie politică în 2024: „Ne dorim să fie un an cât mai ușor. Astfel încât economia să meargă pe un curs normal și să avem predictibilitate dacă ne dorim ca etapele de campanie electorală să fie cât mai puțin și nu să blocăm anul 2024. Vom vedea care va fi decizia partenerilor de Coaliție curând”.

Alina Gorghiu a prezentat, din datele sondajului realizat la cererea PNL, că un procent de 67% de români sunt favorabili comasării alegerilor, în timp ce 70% dintre ei susțin că nu ar fi confuzați de această comasare.

„Ce pot să vă spun este că din sondajele de opinie pe care PNL le-a făcut două treimi din români își doresc comasarea alegerilor. De asemenea, românii, într-un procent de 67% , potrivit ultimului sondaj pe care l-am făcut, sunt favorabili comasării alegerilor în anul 2024. De asemenea, tot din sondaje, aproximativ 70% dintre cetățeni susțin că nu ar fi confuzați dacă ar avea de votat pe cele șase buletine de vot”, a prezentat președinta interimară a Senatului.

De asemenea, aceasta a adăugat că PNL nu are un scenariu predeterminat referitoare la aceste alegeri.

„Important este să avem ca punct de pornire toate argumentele favorabile ideii de comasare ca ulterior să putem să vedem care scenariu este cel mai bun pentru a oferi României acel an de care are nevoie, fără blocaj, stagnare”, a subliniat Alina Gorghiu.

Argumentele PNL

Președinta interimară a PNL a prezentat și argumentele partidului din care face parte. Primul fiind rezultatele sondajului realizat la cererea PNL, dar și argumente precum instabilitatea politică, economiile la bugetul de stat, securitatea regională sau oboseala electorală.

„Primul pe care l-am anticipat, anume dorința electoratului. Este clar din sondajele de opinie că românii își doresc un an care să nu iasă din tipare, în care să nu blocheze administrația, în care economia să nu aibă de suferit.

În al doilea rând, un argument la care toți ținem și îl folosim foarte mult este legat de instabilitatea politică. Gândiți-vă că în România nu a mai fost acest super an electoral, motiv pentru care nu ne dorim nicio încetinire sau aglomerare a activității administrative și nu ne dorim ca românii să aibă de suferit. Din această perspectivă, credem noi că argumentul instabilității politice este unul fundamental.

În al treilea rând, economiile la bugetul de stat. Eu cred că este un lucru pe care nu putem să îl ignorăm. Rândurile de alegeri simultane costă mai puțin decât alegerile succesive și va trebui să ne gândim dacă este nevoie de această economie sau nu.

În al patrulea rând, securitatea. România nu își permite să fie vulnerabilă la nivel regional, motiv pentru care opinia PNL este că situația trebuie tranșată în 2024, politic, cât se poate de repede”, a explicat Alina Gorghiu.

Președinta interimară a Senatului a precizat că un ultim argument este cel referitor la oboseala electorală.

„Știți foarte bine că de la alegerile care vor avea loc pentru Parlamentul European până la al doilea tur de prezidențiale vor trece luni bune de campanie, iar apetitul electoral va scădea văzând cu ochii. Acesta este motivul pentru care dorim în 2024 comasarea alegerilor, pentru că ne dorim ca electoral să fie într-o proporție cât mai mare prezent la urne și să nu scadă pentru finalul anului interesul acestuia”, a menționat senatoarea PNL.

Alina Gorghiu a subliniat că argumentele PNL sunt necesare și suficiente pentru a exista discuția legată de comasare în Coaliție.

„Comasarea alegerilor nu poate fi decât o temă care poate să atragă cât mai multe opinii favorabile”, a punctat aceasta.