„Este pace la Buzău”. Ciolacu și primarul Constantin Toma anunță că s-au împăcat. „Mai puţină politică şi mai multă administraţie”

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, și primarul municipiului, Constantin Toma, s-au întâlnit joi, 26 februarie, la sediul Primăriei Buzău, iar la final Ciolacu a declarat că „este pace la Buzău”, după mai multe dispute publice dintre cei doi.

„Este pace la Buzău. Aici este vorba despre priorităţile pe care le avem pentru cetăţeni”, a afirmat Marcel Ciolacu, la finalul şedinţei ordinare a CJ Buzău, menţionând că discuţia a avut loc la iniţiativa preşedintelui PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, împreună cu primarul Constantin Toma, scrie News.ro.

Ciolacu a declarat că unul dintre principalele proiecte pe care le-a discutat, joi, cu Constantin Toma a fost cel privind gestionarea deşeurilor din judeţ.

„Unul dintre principalele subiecte a fost gestionarea deşeurilor, unde autorităţile judeţene şi municipale vor adopta o abordare comună. Obiectivul: reducerea costurilor şi corelarea serviciilor de salubrizare cu activitatea agenţilor economici, în condiţiile în care în judeţ funcţionează una dintre cele mai mari companii de reciclare din România”, a susţinut Marcel Ciolacu.

La rândul său, primarul Constantin Toma a recunoscut că s-a înţeles, joi, cu Marcel Ciolacu şi Romeo Lungu, care au mers la sediul Primăriei Buzău înainte de desfăşurarea şedinţei de Consiliu Local.

„Aşa cum a zis domnul preşedinte Romeu Lungu, mai puţină politică şi mai multă administraţie, va fi armonie, va fi pace, va fi dragoste, vine 1 Martie şi totul va fi ok. (...) Ne-am împăcat, ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile. La modul serios. Deci este pace şi va fi pace. De ce să nu fie? Este o organizaţie politică foarte puternică şi, bineînţeles, vom merge împreună.

Eu nu l-am atacat pe domnul Ciolacu. Am atacat o situaţie, pentru a se îndrepta lucrurile după ce n-a mai fost premier, că nu îndrăzneam atunci să-l critic. Toţi avem de învăţat. Nimeni nu e perfect. Fiecare cu adevărul lui. Şi eu cu al meu şi el cu al lui. Dar una peste alta, lucrurile sunt pe făgaşul bun. Şi cred că acest lucru este cel mai important” , a declarat primarul Constantin Toma.

Anterior, primarul Buzăului ceruse propriului partid să nu mai blocheze reformele propuse de premierul Ilie Bolojan.

„Din păcate, de vreo şase luni de zile, jucăm alba-neagra cu reducerile astea din zona bugetară. Trebuiau făcute de la început, de pe vară şi am fi avut un deficit deja mai mic în momentul ăsta.

A început pe zona bugetului local cu reduceri, PSD a pus condiţia: domnule, să se facă şi în zona centrală simultan. Acum, dacă s-a rezolvat şi în zona centrală, domnule, veniţi şi cu pachetul social, 1.000 de lei pentru fiecare pensionar.

De acord, este extraordinar, oamenii ăştia au nevoie, dar eu dacă aş fi în locul domnului Ilie Bolojan, aş pune următoarea condiţie: da, fraţilor, de acord cu tot ce vreţi voi, spuneţi cât mai creştem această reducere de 10%. 11%? 12%? 15%? Şi băgăm acolo tot ce vreţi voi, pentru că nu mai ai de unde lua bani”, consideră Toma.

Constantin Toma l-a criticat și pe fostul lider PSD şi fost premier Marcel Ciolacu, pentru atacurile publice la adresa premierului Ilier Bolojan pe care-l acuză de „tupeu maxim” şi de cosmetizarea „fără jenă” a datelor bugetare. Ciolacu l-a numit ironic pe Bolojan ”eroul salvator”.

„Părerea mea e că greşeşte. Eu l-aş întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? Asta este realitatea, 30 de miliarde de euro, s-a aruncat cu banii şi la câini. Atunci haideţi să stăm liniştiţi, haideţi să nu mai creem această tensiune, pentru că pericolul cel mai mare pentru această ţară în acest moment este instabilitatea politică.

Deci dacă nu ne liniştim şi domnul Grindeanu şi domnul Ciolacu şi cei care mai bagă băţul prin gard aşa, o să avem probleme. Haideţi să stăm liniştiţi, să nu-l mai atacăm atât pe Ilie Bolojan, deocamdată îşi face treaba şi are deja primele rezultate bune şi e bine pentru toată lumea, pentru această ţară”, declară edilul.