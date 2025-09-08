search
Luni, 8 Septembrie 2025
Nicușor Dan, despre criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Nu e în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele. Ar trebui să fie bloc unit”

Publicat:

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, 8 septembrie, că „nu e în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele”, însă „au libertatea să facă ce vor”. Afirmația vine în contextul în care cu o zi înainte, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan în discursul susţinut la dezbaterea moţiunilor de cenzură iniţiate de AUR împotriva Guvernului.

Nicușor Dan/FOTO: AFP
Nicușor Dan/FOTO: AFP

Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, despre discuţia avută cu liderii coaliţiei în care le-a sugerat să nu se mai atace între ei.

Nu e în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele. Asta e opinia mea, bineînţeles că au libertatea să facă ce vor, numai că noi suntem într-o situaţie în care avem patru partide şi minorităţile la guvernare şi aceste partide împreună iau nişte măsuri care au costuri sociale importante şi atunci în opinia mea, ar trebui să fie bloc unit”, a explicat Nicuşor Dan.

El a mai fost întrebat dacă nu i se pare excesivă utilizarea procedurii de asumare a răspunderii pe pachetele de măsuri.

„E o măsură necesară într-o perioadă de criză”, a răspuns preşedintele României.

Duminică, Sorin Grindeanu a transmis că social-democrații vor respinge toate cele patru moțiuni de cenzură propuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan.

„Vreau să fiu limpede de la bun început: PSD respinge toate moțiunile AUR! PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul. România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ! Aceste moțiuni ale AUR sunt doar un exercițiu de pură demagogie”, a spus Sorin Grindeanu.

El a mai spus însă că România nu are nevoie de austeritate extremă şi că ţara nu se conduce cu foarfeca şi toporul în mâini.

„Nu merge cu ultimatumuri şi ameninţări în faţa PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă”, a mai spus Grindeanu, afirmaţiile sale fiind percepute ca aluzii la modul în care premierul Ilie Bolojan înţelege să reducă cheltuielile statului.

„PSD nu a intrat în această coaliţie ca să tacă, ci pentru a da echilibru şi pentru a opri excesele”, a declarat Grindeanu.

Politică

