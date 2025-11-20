Caz șocant de violență domestică în Botoșani: Un bărbat și-a bătut partenera adolescentă și bebelușul de trei luni

Un bărbat de 25 de ani, din comuna George Enescu, Botoșani, a fost reţinut şi urmează să ajungă în faţa magistraţilor după ce, marți seara, 18 noiembrie, și-a bătut cu cruzime partenera, în vârstă de 17 ani, și pe copila ei de doar trei luni.

Autoritățile din Botoșani au fost alertate marți, în jurul orei 21:30. Poliţiştii şi echipele medicale care au sosit la adresa indicată au găsit victimele în stare gravă, cu multiple leziuni. Potrivit IPJ Botoșani, conflictul a pornit pe fondul unor neînțelegeri în familie.

Ambele victime au fost transportate de urgență la spital cu o ambulanţă, scrie Monitorul de Botoșani.

„Prezentau traumatisme cranio-cerebrale și cranio faciale, contuzii toraco-abdominale. În urma evaluării clinice și paraclinice efectuată în serviciul de urgență s-a decis supravegherea acestora pe secția de chirurgie”, a precizat medicul primar Elena Guraliuc, coorodonator UPU-SMURD.

Medicii sunt îngrijorați de starea sugarei, care prezintă și o hemoragie la nivel cranian. Aceasta este ţinută în permanenţă sub supraveghere, pentru a se decidă dacă este necesară o intervenţie neurochirurgicală

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie. Agresorul a fost ridicat și se află în custodia oamenilor legii. Joi, urmează să fie prezentat în fața instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Protecția celor doi copii, mama minoră, dar şi sugara de trei luni, va fi stabilită de autoritățile de protecție socială în orele următoare, cazul intrând și în atenția specialiștilor DGASPC.