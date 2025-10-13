search
Luni, 13 Octombrie 2025
Sorin Grindeanu nu mai are contracandidat la alegerile interne ale PSD. Titus Corlățean s-a retras din cursă

Publicat:

Titus Corlățean, senator și fost ministru de Externe se retrage din cursa pentru șefia PSD. Într-un clip postat pe Facebook, acesta anunță că nu are sprijin.

Titus Corlățean FOPTO: Facebook
Titus Corlățean FOPTO: Facebook

În ziua în care Consiliul Politic Național al PSD se întâlnește pentru a stabili data Congresului partidului, senatorul Titus Corlățean anunță că se retrage din cursa pentru funcția de președinte al social democraților.

Într-o postare pe facebook, Corlătean anunță că proiectul său de înnoire a PSD nu mai este posibil și lasă de înțeles că ar putea părăsi chiar partidul.

„Proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este din păcate fezabil. Am intrat în această competiție cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranța acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorință de reformă. Am întâlnit mulți colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puțini au fost dispuși să se implice deschis. Mulțumesc în mod special, în acest context, mai ales colegilor mei Robert Cazanciuc și Constantin Toma, deși au mai fost și alții, pe care am evitat însă să îi expun, pentru a evita anumite repercusiuni. Am tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condițiile actuale, proiectul meu nu este posibil. Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcție. Și merităm mai mult”, a scris pe Facebook Titus Corlățean.

În aceste condiții, Sorin Grindeanu rămâne singur în cursa pentru a deveni președinte cu drepturi depline al social democraților.

Politică

