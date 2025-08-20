search
Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Timpul clarității. De ce OUG-ul privind PNRR era necesară acum

0
0
Publicat:

România are la dispoziție, astăzi și încă, una dintre cele mai mari oportunități de investiții din ultimele decenii: miliardele de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. DAR, pentru a transforma această șansă în rezultate concrete pentru comunități, trebuie să fim în primul rând realiști, mult mai disciplinați și mult mai responsabili decât în perioada fostei guvernări.

FOTO gov.ro
FOTO gov.ro

De aceea, Guvernul României a adoptat marți o ordonanță de urgență care face exact asta. Adică pune ordine acolo unde s-a acumulat haos, prioritizează acolo unde s-au promis prea multe, și taie în carne vie acolo unde proiectele nu mai pot fi finalizate la timp.

Decizia, în mod evident, nu este politică ci, din punctul meu de vedere, una de bun simț administrativ.

Eu cred că trebuie să fim sinceri. România a depus proiecte în valoare de 47 de miliarde de euro pe un program PNRR de doar 28 de miliarde, care între timp a fost redus, din cauza deficitului, la 20. Adică, pe șleau, avem mai multe promisiuni decât bani disponibili. Fără intervenție, asta însemna haos, datorii acumulate și, desigur, proiecte abandonate.

Ordonanța guvernului Bolojan vine cu un mesaj clar, acela că ne concentrăm, ca țară, pe ceea ce este realist, fezabil și cu impact. Proiectele care pot fi finalizate până la 31 august 2026, termenul limită impus de calendarul european, vor merge mai departe. Celelalte se suspendă temporar sau se reevaluează. Nu e vorba aici de tăieri arbitrare, nicidecum, ci de o triere absolut necesară, o necesitate, trebuie spus, pe care guvernul Ciolacu ne-a ascuns-o cu mult... talent!...

Mai mult, sunt oprite noi contractări prin PNRR, iar proiectele aflate în stadiu incipient, fără ordin de începere sau fără achiziții finalizate, sunt puse pe pauză. Asta înseamnă și economie la buget, dar și eliminarea riscului de a începe lucruri care nu pot fi terminate.

Prioritățile, însă, rămân. Se vor finanța în continuare marile proiecte de transport (inclusiv Autostrada Moldovei), modernizarea spitalelor și a cabinetelor medicilor de familie, investițiile în energie, în educație, în digitalizare, în apă și canalizare, în gestionarea deșeurilor și în împăduriri. Vorbim aici de o listă care include cam tot ce contează cu adevărat pentru oameni, pentru localități și pentru un viitor stabil. Eu cred că nu trebuie să pierdem din vedere acest obiectiv, al stabilității și al predictibilității. Știu că mulți ar vrea să ne vadă căzuți în haos dar sunt sigur că atâta vreme cât guvernul Bolojan va avea sprijin parlamentar și nimeni din coaliție nu va trăda, vom evita haosul.

O decizie curajoasă și rațională a fost luată și pentru programele naționale din fonduri publice, cum ar fi PNDL sau Anghel Saligny.

Până la finalul anului, nu vor mai fi finanțate proiecte noi prin aceste programe decât în situații excepționale, bine argumentate și mai ales de interes strategic. Așadar, Guvernul nu închide ușa investițiilor, dar o păzește mult mai atent.

Într-o Românie în care am fost prea des obișnuiți să promitem totul tuturor, acest moment este pur și simplu  despre prioritizare, despre asumare și despre a spune adevărul. Iar adevărul este că nu putem face tot, DAR putem face bine ceea ce contează.

Uniunea Europeană negociază împreună cu România o recalibrare a PNRR. Este o șansă să obținem mai multă flexibilitate și poate chiar mai multe resurse. Dar până atunci, avem datoria să cheltuim eficient ceea ce am primit deja. Este simplu! Fiecare euro investit trebuie să însemne ceva real pentru cetățeni.

Așadar, această ordonanță nu înseamnă un pas înapoi. Dimpotrivă, aș spune. Ea este primul pas, în sfârșit, către o implementare matură, eficientă și realistă a PNRR. Avem puțin timp și resurse limitate, dar dacă acționăm cu seriozitate, așa cum acționează Ilie Bolojan, sunt sigur că putem face diferența. Repet, acolo unde chiar contează. De povești, eu sunt convins că românii s-au săturat.

Opinii

Mai multe de la Gheorghe Falcă

Cum încearcă Rusia să ne manipuleze. Exemplu concret!
Opinii
Debirocratizare, digitalizare și reforma administrației. Statul în slujba cetățeanului, acum!
Opinii
Un popor care nu-și cunoaște trecutul este condamnat să-l repete. Și să suporte consecințele!
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
digi24.ro
image
Turist englez, decedat pe Platoul Bucegi după ce a intrat în stop cardio-respirato
stirileprotv.ro
image
Obiceiul șocant al britanicilor. Ce obișnuiesc să facă la pisicină
gandul.ro
image
Alexandru Rogobete a anunțat principalele măsuri de reformă în sistemul sanitar
mediafax.ro
image
Orașul din Europa unde ar urma să se întâlnească Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. E aproape de România, e plin de turiști și are atracții speciale
fanatik.ro
image
Parlamentul European dă în judecată Consiliul UE pentru 150 de miliarde de euro pentru înarmare. Ursula von der Leyen „subminează legitimitatea democratică”
libertatea.ro
image
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina (The Times)
digi24.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
FOTO Ce a postat Carlos Alcaraz, după ce imaginile cu el și Emma Răducanu au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
Primarul Mangaliei, prins iar de DNA pentru corupţie. Ar fi luat şpagă haine şi de 40.000 de euro
observatornews.ro
image
Mama lui Cătălin, adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubita lui, face dezvăluiri tulburătoare: 'Mă amenința!' 😲
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Klaus Iohannis, de nerecunoscut! După operaţia estetică din primăvară, a făcut o altă schimbare neaşteptată. Foto
playtech.ro
image
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Acționarul de la Rapid a confirmat dezvăluirile FANATIK. Update
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
Incredibil ce a apărut pe contul de TikTok al tânărului mort pe A1, la doar o zi după tragedie: „Ai omorât o fată nevinovată!”
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ: Impozitele pe locuințe vor crește cu până la 70%: Guvernul pregătește o…
playtech.ro
image
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
ANAF somează restaurantele. Dacă NU dau aceste informații, iau amenzi mari
mediaflux.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare, hărțuiți și amenințați. Poliția a intervenit de urgență
actualitate.net
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Andra și Cătălin Măruță, amenințați în curtea vilei din Voluntari! Cum explică psihologii fixațiile periculoase ale admiratorilor asupra vedetelor
click.ro
Prințesa Diana și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, ca regină, spală rușinea predecesoarelor. A terminat facultatea, în timp ce Diana nu și-a luat nici Bacul
okmagazine.ro
Katy Perry, Justin Trudeau foto Profimedia jpg
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat

OK! Magazine

image
Frumusețe naturală? Nici vorbă, pentru că Meghan nu arăta așa înainte și a declanșat o adevărată modă în chirurgia estetică

Click! Pentru femei

image
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!

Click! Sănătate

image
Atenție, așa se poate transforma ficatul gras în cancer!