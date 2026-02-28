Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei, declarat nevinovat definitiv în dosarul de corupție privind înstrăinarea patrimoniului

Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a fost declarat nevinovat definitiv de Curtea de Apel Timișoara în dosarul de corupție în care era acuzat de DNA că ar fi înstrăinat locuințe din patrimoniul municipal.

Potrivit procurorilor, în sarcina lui Robu, a predecesorului său Gheorghe Ciuhandu și a altor șase foști angajați ai Primăriei s-ar fi aflat înstrăinarea a 967 de locuințe.

„Fapta nu există” – aceasta este sentința definitivă pronunțată vineri, 27 februarie 2026, de Curtea de Apel Timișoara. Într-o postare pe Facebook, Robu a reacționat: „Am suferit mult în acești nouă ani, din 2017 până în prezent, să mă văd acuzat atât de nedrept, să fiu făcut penal, vânzător al orașului către clanuri etc., tocmai eu, pentru care cinstea, corectitudinea și onoarea sunt valori supreme. Dar am avut mereu încredere în justiție”.

Fostul edil a explicat că acuzațiile nu vizau vânzările efectuate de el personal.

„Sunt două foste magazii de lemne transformate în locuințe pentru cazuri sociale, vândute de comisie. Nici vorbă de vreo vilă sau clan”, a subliniat Robu.

Tribunalul Timiș îl declarase nevinovat în decembrie 2024, dar procurorii DNA au făcut apel. Curtea de Apel Timișoara a respins însă definitiv apelul, menținând decizia inițială și stabilind că cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Robu a mai spus că nedreptatea a constat în modul în care cazul a fost mediatizat.

„Este strigător la cer ca eu să apar în mass-media la nivel național implicat într-un mare scandal, pentru contracte semnate legal înainte de mandatul meu”, a spus Robu.

Fostul primar a mai adăugat că a fost chemat la DNA nu ca învinuit, ci ca suspect, în legătură cu două contracte de vânzare-cumpărare pe Legea 112, care făceau parte dintr-un total de 968 de contracte semnate înainte de a prelua funcția de primar.