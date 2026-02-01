Soluția lui Daniel Băluță în problema agentului termic: „Facem dreptate pentru bucureșteni”

Bucureștenii racordați la sistemul centralizat de încălzire și distribuție a apei calde ar putea să nu mai fie obligați să plătească facturile în situațiile în care serviciile sunt întrerupte sau livrate sub parametrii necesari, potrivit unei propuneri inițiate de PSD București.

Daniel Băluță, președintele PSD București și primarul Sectorului 4, a anunțat că grupul consilierilor PSD din Consiliul General al Municipiului București va depune, în cursul săptămânii viitoare, un proiect de hotărâre care să protejeze cetățenii afectați de furnizarea deficitară a energiei termice.

„Facem dreptate pentru bucureșteni, pentru că așa nu se mai poate. Oamenilor le-a ajuns cuțitul la os! Mii de blocuri primesc apă caldă la o temperatură incredibil de mică. Apa e călâie, caloriferele sunt amorțite. Lucrul acesta se va schimba”, a declarat Băluță.

El a precizat că măsura urmărește ca Termoenergetica și Elcen să fie responsabilizate pentru furnizarea unui serviciu conform contractelor: „Ce facem? Dacă nu se livrează apa caldă și căldura în parametri, să plătească cine este de vină. Oamenii nu plătesc nimic. Inițiem acest proiect astfel încât să consfințim o realitate: nu livrezi un produs de calitate, nu primești banii. Pe oameni nu-i interesează dacă este de vină Elcen sau Termoenergetica. Nu este problema noastră, ca cetățeni. Ne interesează să plătim pentru un serviciu de calitate. Și așa, prețurile sunt cum sunt. Nu este normal ce se întâmplă.”

Primarul Sectorului 4 a subliniat că măsura se va aplica din ianuarie și va include atât furnizarea apei calde, cât și a căldurii: „Este o promisiune pe care o facem oamenilor care nu au primit agent termic la parametrii din contract: începând din luna ianuarie, nu vor mai plăti nimic. Nici pentru apa caldă, nici pentru căldură. Este o lecție, pentru că era momentul să se întâmple asta pentru cei care găsesc de fiecare dată scuze și se plâng.”

PSD București subliniază că inițiativa are ca scop protejarea drepturilor consumatorilor și responsabilizarea furnizorilor de energie termică, într-un context în care mulți bucureșteni se confruntă cu disconfort major din cauza livrării necorespunzătoare a serviciilor publice.