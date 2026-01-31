Președinții PSD din sectoarele 2, 4 și 6 și-au dat demisia. Decizia are legătură cu pierdea alegerilor de la Capitală de către Daniel Băluță

Șefii filialelor PSD din sectoarele 2, 4 și 6 ale Capitalei pleacă acasă după ce Daniel Băluță nu a reușit să câștige fotoliul de primar general.

Prima care și-a anunțat demisia este Rodica Nassar, președinta filialei PSD Sector 2. Joi, aceasta a scris pe Facebook „demisie“, lăsând de înțeles că va pleca.

Rodica Nassar a fost cel mai longeviv lider de filială PSD din țară, fiind pe funcție încă din 1996.

A doua plecare din rândurile conducerii PSD București este de la filiala Sectorului 4, condusă ce Andrei Trocan. Decizia vine după ce Daniel Băluță nu a reușit să își depășească principalul contracandidat, Ciprian Ciucu, cu un număr considerabil de voturi nici în sectorul în care este primar de aproape 10 ani. În urma alegerilor din decembrie 2025, în Sectorul 4 Daniel Băluță a obținut 27,6% din voturi, în timp ce candidatul PNL 27,25% dintre acestea.

Gabriel Mutu și-a anunțat demisia din funcția de președinte al PSD Sector 6, susținând că decizia „vine din dorința de a permite deschiderea unei noi etape de organizare și consolidare a filialei, în interesul partidului și al comunității pe care o reprezentăm”.

„După aproape 14 ani de la preluarea mandatului, am decis să îmi depun demisia din funcţia de preşedinte al PSD Sector 6. Această decizie este una asumată şi vine din dorinţa de a permite deschiderea unei noi etape de organizare şi consolidare a filialei, în interesul partidului şi al comunităţii pe care o reprezentăm. În toţi aceşti ani, am avut onoarea de a reprezenta Sectorul 6 atât din funcţia de primar, cât şi din cea de senator, pe parcursul a trei mandate. Consider că las în urmă o organizaţie matură, funcţională, precum şi proiecte care trebuie duse mai departe cu responsabilitate. Le mulţumesc tuturor colegilor pentru colaborare, efortul depus şi încrederea acordată de-a lungul anilor. Rămân membru al organizaţiei PSD Sector 6 şi voi continua să mă implic acolo unde experienţa mea poate fi utilă", a transmis Gabriel Mutu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Surse din rândul social-democraților, citate de Digi24, spun că filiala PSD Sector 2 va fi condusă de Rareș Hopincă, care conduce sectorul după ce a câștigat alegerile din 2024.

La Sectorul 4 va fi propus Alexandru Hazem Kansou, secretar general al organizației PSD București și un apropiat al lui Daniel Băluță, fiind administrator public al sectorului. Nu în ultimul rând, filiala PSD Sector 6 va fi preluată de Adrian Vigheciu, fost consilier local la Sectorul 6 și viceprimar al Capitalei. La alegerile din 2024, acesta a candidat, fără succes, la funcția de primar al Sectorului 5 din partea PSD.

Numirile vor fi oficializate duminică, 1 februarie, în cadrul unei ședințe pe care conducerea PSD o va avea la Vila Lac din Capitală.