PSD București propune interimari la șefia sectoarelor 2, 4 și 6, după demisiile președinților de filiale

PSD București a anunțat sâmbătă, 31 ianuarie, propunerile pentru funcțiile de președinte ale organizației 2, 4 și 6, ca urmare a demisiilor înaintate de foștii lideri Rodica Nassar, Andrei Trocan și Gabriel Mutu.

În cadrul ședinței de astăzi, președintele PSD Bucuresti, Daniel Băluță, a formulat următoarele nominalizări, susținute în unanimitate:

​•​Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a fost nominalizat pentru funcția de președinte al Organizației PSD Sector 2;

​•​Alexandru Hazem Kansou, secretar executiv al PSD București, a fost propus pentru preluarea conducerii Organizației PSD Sector 4;

​•​Adrian Vigheciu, viceprimar al Municipiului București, a fost desemnat pentru preluarea președinției Organizației PSD Sector 6.

Potrivit PSD București, propunerile menționate, în vederea asigurării conducerii interimare a celor trei filiale, până la organizarea de noi alegeri, în perioada imediat următoare, vor fi prezentate duminică, în cadrul Consiliului Politic Național, pentru a fi supuse procedurilor statutare de validare.

„Organizația PSD București are nevoie de o nouă abordare, care să ne permită să punem în practică măsurile pe care ni le dorim și pe care trebuie să le implementăm în folosul oamenilor. Trebuie să redresăm Bucureștiul, să identificăm resursele necesare pentru a dezvolta orașul, dar, în același timp, să nu uităm niciodată că, dincolo de eficientizare, de reducerea cheltuielilor sau de proiecte de infrastructură, orașul nostru este despre oameni.

Mulți dintre ei, astăzi, duc o viață foarte grea din cauza costului ridicat al traiului de zi cu zi, iar față de acești oameni avem, în primul rând, o responsabilitate. Suntem aici pentru a face dreptate, pentru a corecta inechități și pentru a transforma în realitate lucruri despre care, prea mult timp, s-a vorbit fără rezultate concrete.

Le mulțumesc colegilor care, de-a lungul anilor, au condus organizațiile de sector, pentru munca și eforturile depuse, și care vor rămâne alături de noi în continuare. Totodată, am încredere că, alături de colegii propuși astăzi pentru conducerea organizațiilor PSD din sectoarele 2, 4 și 6 și împreună cu președinții organizațiilor PSD din sectoarele 1, 3 și 5, vom munci și vom lupta împreună pentru a face dreptate oamenilor care au cea mai mare nevoie de sprijinul nostru”, a afirmat Daniel Băluță într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a filialei PSD București.

Anunțul vine în urma demisiilor depuse de șefii filialelor PSD din sectoarele 2, 4 și 6 ale Capitalei. Decizia vine după ce Daniel Băluță nu a reușit să își depășească principalul contracandidat, Ciprian Ciucu, cu un număr considerabil de voturi nici în sectorul în care este primar de aproape 10 ani. În urma alegerilor din decembrie 2025, în Sectorul 4 Daniel Băluță a obținut 27,6% din voturi, în timp ce candidatul PNL 27,25% dintre acestea.

Conducerea PSD se reuneşte, duminică, de la ora 17.00, în şedinţă a Consiliului Politic Naţional, la Vila Lac, social-democraţii urmând să discute despre coaliţia de guvernare, priorităţile legislative în noua sesiune parlamentară care începe luni, dar şi organizarea filialelor.